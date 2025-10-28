ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

-ఎప్పుడూ పెట్టేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా కొత్తగా పచ్చడి పెట్టండి - కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Usirikaya Mukkala Pachadi
Usirikaya Mukkala Pachadi (ETV Bharat)
Published : October 28, 2025 at 1:22 PM IST

Usirikaya Mukkala Pachadi: ఉసిరికాయల సీజన్​ వచ్చేసింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటితో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో నిల్వ పచ్చడి కూడా ఒకటి. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిని కొద్దిగా వేసుకుని తింటే అబ్బబ్బా ఎంత బాగుంటుందో. అందుకే చాలా మంది కేజీల కొద్దీ కాయలు తెచ్చి పచ్చడి పెడుతుంటారు. అయితే ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి ఎప్పుడూ పెట్టే తీరున కాకుండా ఓసారి ముక్కలుగా చేసి పెట్టండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. పక్కా కొలతలతో ఈ స్టోరీలో చెప్పినట్టు పెడితే టేస్ట్​ వేరే లెవల్​. అంతేకాకుండా ఈ పచ్చడిని ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తే సుమారు సంవత్సరం పైన నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉసిరికాయలు - 1 కేజీ
  • మెంతులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​(10 గ్రాములు)
  • ఆవాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు(22 గ్రాములు)
  • వేరుశనగ నూనె - అర కిలో
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 75 గ్రాములు
  • కారం - 1 కప్పు(120 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - అర కప్పు(120 గ్రాములు)
  • నిమ్మకాయలు - 5(పెద్దవి)
Usirikaya Mukkala Pachadi
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Usirikaya Mukkala Pachadi
ఆవాలు - మెంతులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి ఉసిరికాయలు వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. ఇలా ఓ రెండు సార్లు వాటర్​తో కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి.
  • కడిగిన ఉసిరికాయలను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని మెత్తని క్లాత్​తో తుడిచి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆ పై వీటిని కాటన్​ క్లాత్​ మీద పరిచి ఫ్యాన్​గాలికి ఓ అరగంట సేపు ఆరబెట్టుకోవాలి. అలాగే కరివేపాకును కూడా కడిగి తడి లేకుండా ఫ్యాన్​ కింద ఆరనివ్వాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. ఇవి లైట్​గా వేగినప్పుడు ఆవాలు వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి. నిమ్మకాయల్లోంచి రసం తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన ఆవాలు, మెంతులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే 75 గ్రాముల వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా జార్​లో వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
Usirikaya Mukkala Pachadi
కారం (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత కడిగి ఆరబెట్టుకున్న ఉసిరికాయలను కొన్ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి(చాకుతో గుచ్చినప్పుడు మెత్తగా ఉండాలి).
  • ఉసిరికాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే నూనెలో తాలింపు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి. ఆవాలు వేగిన తర్వాత మిగిలిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు(25 గ్రామలు) వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఎండుమిర్చి, పసుపు, ఇంగువ వేసి కలియబెట్టాలి.
  • ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకున్న తర్వాత కడాయిని పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే వేయించిన ఉసిరికాయల్లోని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా సెపరేట్​ చేసుకోవాలి.
Usirikaya Mukkala Pachadi
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • ఇలా సెపరేట్​ చేసుకున్న ముక్కలను కాస్త వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఈ ముక్కల్లోకి కారం, ఉప్పు, గ్రైండ్​ చేసిన మెంతుల ఆవాల పొడి వేసి ముక్కలకు పట్టేలా నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి మరోసారి కలిపి, నిమ్మరసం పోసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా చల్లారిన తాలింపును వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత గాలిపోకుండా గిన్నెపై మూత పెట్టి ఓ 24 గంటలు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఓ రోజు ఊరిన తర్వాత పచ్చడిని కలిపి ఉప్పు, కారం, నిమ్మరసం చెక్​ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏమైనా తక్కువైనట్లు అనిపిస్తే యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలానే పచ్చడిని మూడు రోజులు ఊరబెట్టి.. ఆ తర్వాత తడిలేని, గాలి చొరబడని గాజు డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఉసిరికాయ ముక్కల పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Usirikaya Mukkala Pachadi
ఉసిరికాయ ముక్కల పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉసిరికాయలు, కరివేపాకు అస్సలు తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. ఏ మాత్రం తడిఉన్నా పచ్చడి బూజు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. .
  • కేజీ ఉసిరికాయలకు 100 గ్రాములు వెల్లుల్లి, 120 గ్రాముల ఉప్పు, కారం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు ఉసిరికాయలను ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకుంటే పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
  • పచ్చడిలో ఉప్పు, కారం కలిపిన తర్వాత ఊరబెట్టే క్రమంలో ఈ మిశ్రమాన్ని స్టీల్​ గిన్నెలో పెట్టొద్దు. సిరామిక్​ లేదా గాజు బౌల్స్​లో ఊరనివ్వాలి. అలాగే ఉసిరికాయలను నూనెలో వేయించేటప్పుడు అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా కొన్ని కొన్ని వేసి కుక్​ చేసుకోవాలి.

