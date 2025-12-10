కమ్మని "ఉసిరికాయ కూర" - ఇలా చేస్తే నోటికి పుల్లగా, కారంగా!

ETV Bharat / offbeat

Usirikaya Kura
Usirikaya Kura (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Amla Curry Making in Telugu : వింటర్​లో ఉసిరికాయలు విరివిగా లభిస్తాయి. వీటితో చాలా మంది రైస్, పచ్చడి, పులుసు చేస్తుంటారు.​ అయితే మీరు తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే కమ్మని ఉసిరికాయ కూర. దీనిని చాలా తక్కువ సమయంలో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ కర్రీ ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి నోరూరించే ఉసిరికాయ కూరను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Usirikaya Kura
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - 15
  • పసుపు - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా పేస్ట్ - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Usirikaya Kura
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 15 ఉసిరికాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఉసిరికాయ ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఇందులోనే కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లాగా మిక్సీ పట్టాలి.
Usirikaya Kura
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చిటికెడు మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అలాగే మూడు ఎండుమిర్చి, కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే చిటికెడు ఇంగువ, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
Usirikaya Kura
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పావు కప్పు టమోటా పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వుల పేస్ట్ వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం ఉడికించిన ఉసిరికాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Usirikaya Kura
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే ఉసిరికాయ కూర రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ కర్రీగా మారుతుంది!

