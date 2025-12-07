పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి వహ్వా!
- ఉసిరితో ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Published : December 7, 2025 at 11:03 AM IST
Usirikaya Kobbari Pachadi Recipe : ప్రస్తుతం ఉసిరికాయల సీజన్ నడుస్తోంది. వీటితో ఊరగాయ, రోటిపచ్చడి, పప్పు, రసం ఇలా ఏది చేసినా తినడానికి బహు ముచ్చటైన రుచిస్తాయి. పుల్లపుల్లటి ఆమ్లాతో చేసుకునే ఈ వంటలు అటు రుచితో ఇటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తాయి. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పుడు అలాంటి ఒక స్పెషల్ రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "ఉసిరికాయ పచ్చడి".
ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానికంటే కాస్త భిన్నంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, ఈ పచ్చడి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కొబ్బరి ఉసిరికాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయ ముక్కలు - ఒక పెద్ద కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒక చిన్న కప్పు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- పసుపు - పావు చెంచా
- తాలింపు దినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు గుజ్జు - ఒక చెంచా
- నూనె - తగినంత
- ఇంగువ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు కాస్త పెద్ద సైజ్ ఉండే తాజా ఉసిరికాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో తగినంత నూనె వేసుకున్నాక ఉసిరికాయలను వేసి మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- అవి ఆయిల్లో మంచిగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఉసిరికాయలు చల్లారిన తర్వాత వాటిలో ఉండే గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక చెంచా పరిమాణంలో చిక్కని గుజ్జు తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మీ రుచికి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి మంచిగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం వేడయిన నూనెలో పోపుదినుసులు వేసి వేయించాక చివర్లో ఇంగువ, పసుపు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మగ్గించి గింజలు తీసిన ఉసిరికాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, వేయించిన ఎండుమిర్చి, ఒక చెంచా చిక్కని చింతపండు గుజ్జు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తాలింపులో వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే కమ్మని "ఉసిరికాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
