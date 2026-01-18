ETV Bharat / offbeat

చూస్తేనే తినాలనిపించే "ఉసిరికాయ కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నంతోపాటు టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ టేస్ట్!

- కొబ్బరి కాంబోలో అద్దిరిపోయే ఉసిరికాయ పచ్చడి - తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈజీ​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Usirikaya Kobbari Pachadi : చలికాలం మార్కెట్లో ఉసిరికాయలు విరివిగా దొరుకుతుంటాయి. దాంతో చాలా మంది పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ ఉసిరికాయ పచ్చడిని రకరకాల వెరైటీల్లో, తీరొక్క రుచుల్లో ట్రై చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "ఉసిరికాయ కొబ్బరి పచ్చడి". కొబ్బరి కాంబినేషన్​లో తయారయ్యే ఈ పచ్చడి సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే, ఈ పచ్చడి తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉసిరికాయలు - పది (మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • పొట్టు మినప్పప్పు - రెండు స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

నోరూరించే "గోంగూర నువ్వుల పచ్చడి" - టేస్ట్ అద్భుతం, 20 రోజులు నిల్వ!

Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా తాజా ఉసిరికాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడిచి, గింజలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెండు కప్పుల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక మెంతులు, ఆవాలు, పొట్టు మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (Getty Images)
  • తర్వాత అదే నూనెలో రుచికి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి వాటిని చక్కగా వేయించుకుని మెంతుల మిశ్రమం ఉన్న మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఎండుమిర్చి చల్లారిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఎండుమిర్చి పొడిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోనే సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి ముందు వాటర్ వేయకుండా మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి మెత్తగా పచ్చడిలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - కొద్దిగా
  • మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (Getty Images)
  • పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి
  • అవి దోరగా వేగాక ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును చక్కగా వేయించాలి
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు
  • అంతే, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో ఓసారి ఇలా పచ్చికొబ్బరి ఉసిరికాయ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Usirikaya Kobbari Pachadi
Usirikaya Kobbari Pachadi (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ ఉసిరికాయలను ముక్కల క్వాంటిటీలో అయితే కొబ్బరి తీసుకున్న కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పులు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అలాగే, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని చూసి తీసుకోవాలి.
  • మీరు ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే పచ్చిమిర్చితో కూడా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పచ్చడి రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలు, కొబ్బరితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు తగ్గట్లు తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

మినప్పప్పు, వంటసోడా లేకుండానే - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే టేస్టీ "వడలు"!

ఘాటుఘాటుగా "టమాటా ​వెల్లుల్లి రసం" - చలికాలం వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!

TAGGED:

AMLA PICKLE WITH RAW COCONUT
AMLA CHUTNEY RECIPE
AMLA COCONUT CHUTNEY
ఉసిరికాయ కొబ్బరి పచ్చడి తయారీ
USIRIKAYA KOBBARI PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.