చూస్తేనే తినాలనిపించే "ఉసిరికాయ కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నంతోపాటు టిఫెన్స్లోకి సూపర్ టేస్ట్!
- కొబ్బరి కాంబోలో అద్దిరిపోయే ఉసిరికాయ పచ్చడి - తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : January 18, 2026 at 11:41 AM IST
Usirikaya Kobbari Pachadi : చలికాలం మార్కెట్లో ఉసిరికాయలు విరివిగా దొరుకుతుంటాయి. దాంతో చాలా మంది పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ ఉసిరికాయ పచ్చడిని రకరకాల వెరైటీల్లో, తీరొక్క రుచుల్లో ట్రై చేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "ఉసిరికాయ కొబ్బరి పచ్చడి". కొబ్బరి కాంబినేషన్లో తయారయ్యే ఈ పచ్చడి సరికొత్త రుచిలో వావ్ అనిపిస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ టిఫెన్స్లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే, ఈ పచ్చడి తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - పది (మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- మెంతులు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- పొట్టు మినప్పప్పు - రెండు స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీకి ముందుగా తాజా ఉసిరికాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటిని క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడిచి, గింజలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెండు కప్పుల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక మెంతులు, ఆవాలు, పొట్టు మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో రుచికి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి వాటిని చక్కగా వేయించుకుని మెంతుల మిశ్రమం ఉన్న మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఎండుమిర్చి చల్లారిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకున్న ఎండుమిర్చి పొడిలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోనే సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి ముందు వాటర్ వేయకుండా మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మరోసారి మెత్తగా పచ్చడిలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- మినప్పప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి
- అవి దోరగా వేగాక ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును చక్కగా వేయించాలి
- తాలింపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు
- అంతే, పచ్చికొబ్బరి కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఓసారి ఇలా పచ్చికొబ్బరి ఉసిరికాయ పచ్చడిని ట్రై చేయండి. దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ ఉసిరికాయలను ముక్కల క్వాంటిటీలో అయితే కొబ్బరి తీసుకున్న కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పులు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలాగే, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని చూసి తీసుకోవాలి.
- మీరు ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే పచ్చిమిర్చితో కూడా ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పచ్చడి రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉసిరికాయలు, కొబ్బరితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు తగ్గట్లు తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
