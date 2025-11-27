ఎన్నడూ తినని "ఉసిరికాయ అన్నం" - లంచ్ బాక్స్లోకి అమ్మ చేతి ముద్దలా ఎంతో టేస్ట్!
ఉసిరికాయతో సింపుల్గా చేసుకునే రైస్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 10:44 AM IST
Amla Rice Making in Telugu : చలికాలంలో ఉసిరికాయలు విరివిగా లభిస్తాయి. వీటితో చాలా మంది పచ్చడి, పులుసు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో రెసిపీ ఉంది. అదే కమ్మని ఉసిరికాయ అన్నం. ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ సమయంలో అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే రెగ్యులర్ రైస్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్ను ఇస్తుంది. సరిగ్గా అమ్మ చేతి ముద్దలాగా అనిపిస్తుంది. పుల్లగా, ఘాటుగా ఉండే ఈ అన్నం పిల్లలు, పెద్దలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి నోరూరించే ఉసిరికాయ అన్నాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మనసు గెలిచే "మాడ్చిన కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెలు, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ఉసిరికాయలు - 5
- నూనె - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- సాంబార్ పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుక్కర్లో కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు ఐదు ఉసిరికాయలను తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, అర టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ పొడి వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వులు మిరియాల పొడి, తురిమిన ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించి అన్నంలో వేసి కలపాలి.
- అంతే వేడివేడి ఉసిరికాయ అన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
కరకరలాడే "మసాలా మినప వడలు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఎన్ని తిన్నా బోర్ కొట్టవు!
చల్లని వేళ "మిరియాల పప్పుచారు" - ఘాటు ఘాటుగా గొంతులోకిదిగుతుంది!