ఉసిరికాయతో అద్దిరిపోయే "ఖట్టా మీఠా"! - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు

- బెల్లం, ఉసిరి కాంబోలో సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Usiri Khatta Meetha
Usiri Khatta Meetha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Usiri Khatta Meetha : ఉసిరి కాయ ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే కార్తిక మాసంలో విరివిగా లభించే ఉసిరిని జనాలు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. నిల్వ పచ్చళ్లు కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, పిల్లలు మాత్రం ఉసిరిని నోట్లో పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకోరు. పుల్లగా, వగరుగా ఉండే ఈ కాయలను తినడానికి ఏ మాత్రం ఇష్టపడరు. దీనివల్ల ఉసిరి నుంచి పొందాల్సిన పోషకాలన్నీ మిస్సైపోతుంటారు. అందుకే మీ కోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఉసిరి "ఖట్టా మీఠా".

ఉసిరితో చేసే ఈ రెసిపీ తీపిగా ఉంటూ అదే సమయంలో కాస్త వగరుగా కూడా ఉంటూ డిఫరెంట్ టేస్టును అందిస్తుంది. పిల్లలు దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. తద్వారా ఇటు రుచితోపాటు అటు ఆరోగ్యం కూడా సొంతమవుతుంది. మరి, ఈ ఖట్టా మీఠా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ముప్పావు కిలో ఉసిరికాయలు
  • అర కిలో బెల్లం
  • 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • 1 స్పూన్‌ కారం
  • ముప్పావు స్పూన్‌ నిమ్మరసం
  • ఒకటిన్నర స్పూన్ డ్రై జింజర్‌ పౌడర్‌
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • తాజా ఉసిరికాయలైతే బాగుంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు వాటినే ఎంచుకోండి. వీటిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని మంచి నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
  • ఉడికిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత కాయల్లోంచి గింజలు తీసి పడేయాలి. ఆ తర్వాత కాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బెల్లం ఒక గిన్నెలో వేసుకొని, అందులో పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకొని స్టౌ మీద పెట్టి మరిగించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోయి లిక్విడ్ గా మారిన తర్వాత అందులో ఉసిరితొనలు వేసుకోవాలి. ఈ టైమ్​లో స్టౌ సిమ్​లో ఉంచుకోవాలని గుర్తు పెట్టుకోండి.
  • సుమారు ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో డ్రై జింజర్‌ పౌడర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • కాసేపు తర్వాత కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉంచి స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. సీసాలో ఏ మాత్రం తడి లేకుండా చూసుకోవాలి.
  • కాస్త స్వీట్​గా, మరికాస్త కారంగా ఉండే ఈ "ఖట్టా మీఠా" డిఫరెంట్​ టేస్ట్​తో వావ్ అనిపిస్తుంది.
  • ఈ రెసిపీ రెండు నుంచి మూడు వారాలపాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది.
  • ఉసిరి కాయలపేరు చెబితే ముఖం చిట్లించే వాళ్లకకు దీన్ని తినిపించండి. చక్కగా లాగిస్తారు.
  • ఉసిరితో నిల్వ పచ్చళ్లు చేయడం రొటీన్. ఈ సారి వెరైటీగా ఈ రెసిపీ ప్లాన్ చేయండి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

