నిగనిగలాడే ఉసిరితో నోరూరించే కారం పొడి! - కూరలు పక్కనపెట్టి తినేస్తారు!
- ఎంతో టేస్టీగా ఉసిరి కారం - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : November 10, 2025 at 5:23 PM IST
Usiri Karam : ఇంట్లో భోజనం చేయాలనుకునేప్పుడు ఒక్కోసారి కూరలు ఉండవు. వండిన కర్రీ అయిపోవడమో, అసలు వంటే చేయకపోవడమో, కూరగాయలు లేకపోవడమో జరుగుతూనే ఉంటుంది. అందరికీ ఈ పరిస్థితి అనుభవమే. ఇలాంటప్పుడు చాలా మంది నిల్వ పచ్చళ్ల మూత తీస్తారు!
కానీ, కొంత మందికి పచ్చళ్లు తినడం అంతగా నచ్చదు. ఇలాంటి వారికోసమే ఓ సూపర్ కారం పొడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఉసిరి కారం. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 2 కప్పులు తరిగిన ఉసిరికాయలు
- 30 వరకు ఎండుమిర్చి
- తగినంత ఉప్పు
- 1 కప్పు శనగపప్పు
- అర కప్పు మినప్పప్పు
- 2 కప్పులు కొబ్బరి తురుము (ఎండు కొబ్బరి)
- ముప్పావు కప్పు కరివేపాకు
- 1 స్పూన్ పసుపు
- 3 స్పూన్ల ఆయిల్
- ఒకటిన్నర స్పూన్ ఆవాలు
- 1 స్పూన్ జీలకర్ర
- 1/4 స్పూన్ ఇంగువ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఉసిరి కాయ తురుము వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మంట సిమ్లో పెట్టి, ఉసిరి కాయలోనే తడి పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పాన్లో శనగపప్పు వేసుకొని దోరగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మినప్పప్పును సైతం ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొబ్బరి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకును సైతం ఫ్రై చేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకేసారి కాకుండా విడిగా వేయించుకోవాలి.
- అన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టి, చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని అందులో వేసుకోవాలి. వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ తురుము వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇందులోనే పసుపు, ఉప్పు కూడా వేసుకొని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌమీద కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అవి చిట్లుతున్నప్పుడు ఇంగువ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఉసిరి మిశ్రమంలో వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే 'ఉసిరి కారం' సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి. (సీసా తడిలేకుండా చూసుకోవాలి.)
- వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కారం వేసుకొని, దానికి కాస్త నెయ్యి యాడ్ చేసి తిన్నారంటే ఎంతో అమోఘంగా ఉంటుంది.
- ఇంట్లో కర్రీలు లేనప్పుడు ఇది సూపర్ ఆప్షన్గా పనిచేస్తుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.