పులుల మెడలో 'డిజిటల్ గంట' - రహస్యాలన్నీ ఎలా తెలుసుకుంటారంటే!
ప్రతి 'పెద్దపులి'కీ ఓ ఆధార్ నంబర్ - అది ఎక్కడ తిరుగుతుందో చెప్పేసే రేడియో కాలర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 12:06 PM IST
Aaadhar IDs for Tigers : 'పెద్దపులి' ఆ పేరు వినగానే ఎక్కడలేని భయం పుట్టుకొస్తుంది. కళ్లెదుట కనిపిస్తే గుండె ఆగినంత పనవుతుంది. అలాంటి క్రూర మృగం మెడలో గంట కట్టడం అంటే ప్రాణాలతో చెలగాటమే. కానీ, ఇప్పుడు వైల్డ్లైఫ్ అధికారులు అదే చేస్తున్నారు. పెద్దపులి, చీతాలు వంటి వన్యమృగాల మెడలో 'కాలర్' అమర్చుతున్నారు. అదే, 'డిజిటల్ గంట'. ఇది చూడడానికి జంతువుల మెడలో చిన్న పరికరంగా కనిపించొచ్చు. కానీ, ఈ రేడియో కాలర్ ద్వారా పులి వేసే ప్రతి అడుగును తెలుసుకోవచ్చు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ డిజిటల్ గంట? దీని ఎలా అమర్చుతారు? క్రూర మృగాలకు సంబంధించిన ఏ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పెద్దపులులు, చీతాలు వంటి క్రూర మృగాల కదలికలను కనిపెట్టడం కోసం వైల్డ్లైఫ్ అధికారులు తీసుకొచ్చిన పరికరమే ఈ 'డిజిటల్ గంట'. దీన్నే 'రేడియో కాలర్' అంటారు. పులికి అమర్చే ఈ రేడియో కాలర్ ద్వారా అది ఎటు వైపు వెళ్తుంది? రోజుకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు తిరుగుతోంది? ఏ ఆవాసాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తోంది? గ్రామాలు, రహదారులకు ఎంత దగ్గరగా వెళ్తోంది? అనే విషయాలను శాస్త్రీయంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది చూడడానికి చిన్న పరికరమే అయినా, దాని ద్వారా వన్య మృగాలకు సంబంధించిన ఎంతో విలువైన సమాచారం లభిస్తుందంటున్నారు అధికారులు.
మనిషిలాగే ప్రతి పెద్దపులికీ 'ఆధార్' నంబర్!
నార్మల్గా మనకు ఆధార్ అనగానే మనుషులకు ఇచ్చే ఐడీ ప్రూఫ్స్ గుర్తొస్తాయి. కానీ, మీకు తెలుసా? అడవుల్లో తిరిగే పెద్దపులులకు 'ఆధార్ సంఖ్య' మాదిరిగా ప్రతి దానికీ ఓ 'కోడ్' ఉంటుంది. వాటికి K-6, K-1, S-1, S-2 ఇలా పేర్లు పెడుతుంటారు. కెమెరా ట్రాప్ల ద్వారా వాటి కదలికల్ని పర్యవేక్షిస్తుంటారు. అవి కొద్దిరోజులు కనిపించకపోతే పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లాయేమో అంటూ అక్కడి అధికారులను కనుక్కుంటారు. అయితే GPS రేడియో కాలర్ బిగిస్తే, పెద్దపులి సహా వన్యప్రాణుల కదలికలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు కంప్యూటర్లో నమోదవుతాయి.
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మెడలో ఎలా అమర్చుతారంటే?
జంతువుల మెడలో రేడియో కాలర్ అమర్చాలంటే ముందుగా వాటిని పట్టుకోవాలి. అయితే, పెద్దపులి, చీతా వంటి వేటాడే జంతువుల్ని పట్టుకోవడం అంత సులువైన పని కాదు, ప్రమాదకరం కూడా. అందుకే, పాదముద్రలు, కెమెరా ట్రాప్లు వంటి ఆనవాళ్లతో పులి కదలికలను ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అటవీశాఖ బృందం పర్యవేక్షణలో అనుభవం ఉన్న ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వెటర్నరీ డాక్టర్ మత్తు మందు ఇస్తారు. అనంతరం వాటికి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించి, బరువు, వయస్సు అంచనా, శరీర పరిస్థితి వంటి వివరాల్ని నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత పులి మెడకు జీపీఎస్ ఉన్న రేడియా కాలర్ అమర్చుతారు.
మత్తు వీడిన తర్వాత కాలర్ బిగించిన పులిని అడవిలో వదిలేస్తారు. అలా పులి మెడలో బిగించిన రేడియో కాలర్ సమాచారం ఆధారంగా అది ఎక్కడికి వెళ్లింది? ఏ ప్రదేశంలో ఎక్కువ టైమ్ గడుపుతోంది వంటి వివరాలు తెలుస్తాయంటున్నారు అధికారులు. ఒకవేళ పులి మానవ నివాసాలకు చేరువైతే అక్కడి ప్రజల్ని ముందస్తుగా హెచ్చరించడం చేస్తుంటారు. దాంతో మనుషులపై దాడి జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చంటున్నారు.
కాలర్తో ఆసక్తికర అంశాలు వెల్లడి :
రేడియో కాలర్తో పులి ప్రయాణం ఎలా రికార్డవుతుందో చెప్పేందుకు 'వాకర్'గా పేరొందిన C-1 మగపులి మంచి ఉదాహరణ. మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్ అభయారణ్యం నుంచి బయలుదేరిన ఈ వ్యాఘ్రం తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ అడవుల్లోకి ప్రవేశించి, తిరిగి మహారాష్ట్రకు వెళ్లిపోయింది. 13 నెలల్లో ఏకంగా 3,020 కిలోమీటర్లు ఈ పులి ప్రయాణించినట్లు దానికి అమర్చిన కాలర్ ద్వారా తెలిసింది. అలాగే, పులులు రోడ్లను పగటి పూట కంటే రాత్రివేళే అధికంగా దాటడం వంటి ఆసక్తికర అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
'చిన్న కాలర్' అడవికి పెద్ద నిఘా :
ఇండియాలో చీతాల పునఃప్రవేశ కార్యక్రమంలో భాగంగా విదేశాల నుంచి తెచ్చిన చీతాలను మధ్యప్రదేశ్లోని కునో జాతీయ పార్క్లో విడిచిపెట్టారు. చీతాల మెడకు అమర్చిన రేడియో కాలర్తో అవి ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయి? ఏ ఆవాసాన్ని అధికంగా ఉపయోగిస్తున్నాయి? వంటి విషయాలను తెలుసుకుంటున్నారు వైల్డ్ లైఫ్ అధికారులు.
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