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ఆ దళాలకు టెక్నాలజీతో చెక్!

- ఛత్తీస్​గఢ్​లో గౌతమీ, చందా, లూలు దళాలను సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటున్న ఏఐ! - ఆకాశంలో నిరంతరం పహారా కాస్తున్న డ్రోన్లు!

Elephants
Elephants (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 2:54 PM IST

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Elephants : "గౌతమీ దళ్" ఈ పేరు వింటే అక్కడి జనాలకు హడల్! ఇదొక్కటే కాదు "లూలుదళ్‌", "చందాదళ్‌" అంటే కూడా వణుకే. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని పరుగులు తీస్తారు. వీటివల్ల గడిచిన ఐదేళ్ల కాలంలో వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు! ఈ నేపథ్యంలో.. వీటిని అడ్డుకునేందుకు టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు అధికారులు! అన్నట్టూ.. ఇవేమీ దోపిడీ ముఠాలు కావు, గ్రామాలమీదికి వచ్చేసే ఏనుగుల గుంపులు!

అర్ధరాత్రి వేళ ఊరంతా నిద్రో ఉన్నప్పుడు, చుట్టూ చిమ్మచీకటి అలుముకున్న వేళ ఒక్కసారిగా ఈ దండు గ్రామాల మీద పడతాయి. అవి వచ్చేశాయంటే ఏం జరుగుతుందో అక్కడి జనాలకు బాగా తెలుసు. అందుకే, ఏనుగులు వచ్చేస్తున్నాయని ఏ మాత్రం అనిపించినా అందరూ ఇళ్లలోనే నక్కి ఉంటారు. అయినప్పటికీ వందలాది మందిని ఏనుగులు చంపేశాయంటే పరిస్థితి తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనుషులు వాటిని ప్రతిఘటించే క్రమంలో పలు ఏనుగులు కూడా మృత్యువాత పడ్డాయి. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ధరమ్‌జైగఢ్‌ అటవీ ప్రాంతంలోని పరిస్థితి ఇదీ! ఈ సమస్యకు టెక్నాలజీ పరిష్కారాన్ని చూపిస్తోంది. ఏఐ ఆధారిత థర్మల్‌ డ్రోన్లతో వాటిని విజయవంతంగా అడ్డుకుంటున్నారు అటవీ అధికారులు.

ఎలా పనిచేస్తాయి?

సాధారణ డ్రోన్‌ కెమెరాలు చీకటి వేళలో దృశ్యాలను స్పష్టంగా క్యాచ్ చేయలేకపోవచ్చు. కానీ, థర్మల్‌ కెమెరాలు మాత్రం వస్తువుల నుంచి వెలువడే ఉష్ణాన్ని పట్టేస్తాయి. అందుకే అర్ధరాత్రి, దట్టమైన అడవిలో, చిమ్మచీకట్లో కూడా ఏనుగుల జాడను అవి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాయి. అకాశంలో నిరంతరం ఎగురుతూ ఏనుగులు వస్తున్నాయా లేదా? అని పరిశీలిస్తుంటాయి. అవిగానీ వస్తున్నాయంటే వాటి శరీరం నుంచి వెలువడే వేడిని గుర్తించి వెంటనే సమాచారాన్ని చేరవేస్తాయి. అంతేకాదు, ఏనుగులు ఏ దిశగా కదులుతున్నాయి? ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి? గ్రామం వైపు వస్తున్నాయా? వంటి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. ఈ సమాచారం ఆధారంగా అధికారులు ప్రజలకు వాయిస్‌ కాల్స్‌ ద్వారా ముందస్తు హెచ్చరికలు చేస్తారు. దీంతో ప్రజలు వెంటనే అప్రమత్తమై సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు.

ఇంతేకాకుండా.. అటవీ అధికారులు ఏనుగుల కదలికలను ముందుగానే అంచనా వేసి కొన్ని ప్రాంతాల్లో "వర్చువల్‌ కంచెలు" ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏనుగులు వాటిని టచ్​ చేయగానే అధికారులకు సమాచారం అందుతుంది. అప్పుడు వెంటనే రైల్వే శాఖను అప్రమత్తం చేసి, రైల్వే మార్గాల్లో రైళ్ల రాకపోకలను నియంత్రిస్తారు. రైళ్ల వేగాన్ని తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.

అంతేకాకుండా, ఏనుగులను దారి మళ్లించేందుకు "స్మార్ట్‌ మైక్స్‌"ను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఏఐ ద్వారా తేనెటీగల గుంపు చేసే శబ్దాలను, సింహాలు చేసే శబ్దాలను క్రియేట్ చేసి, స్మార్ట్ మైక్స్ ద్వారా ఏనుగులకు వనిపిస్తారు. అప్పుడు అవి ఇతర మార్గాలగుండా వేరే ప్రాంతాల వైపు వెళ్లిపోతాయి.

ఈ విధంగా ఏనుగులు, మనుషుల మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని గణనీయంగా తగ్గించేశారు! ఒకప్పుడు ఏనుగుల గుంపు వస్తోందంటే గ్రామస్థులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకునేవారు. వాటిని తరిమేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఏనుగులూ ప్రమాదంలో పడేవి. కానీ ఇప్పుడు రెండు వైపులా ప్రాణ నష్టం జరగకుండా థర్మల్‌ కెమెరాలను, ఏఐ టెక్నాలజీని ప్రయోగిస్తున్నారు.

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