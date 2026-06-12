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మీ కిచెన్​లో ఈ టూల్స్​ ఉన్నాయా? - మూతలు ఓపెన్​ చేయడం సహా ఎన్నో పనులు చిటికెలో పూర్తి!

-ఇంట్లో అన్నింటి కన్నా ముఖ్యమైంది వంటగది - అందుకే మీకోసం టైమ్ ఆదా చేసే కిచెన్ టూల్స్​ తీసుకొచ్చాం!

Useful Tools for Kitchen
Useful Tools for Kitchen (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 8:35 PM IST

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Useful Tools for Kitchen: ఇంట్లో మహిళలు ఎక్కువ సమయం గడిపేది, అధికంగా శ్రమించేది వంటగదిలోనే. ఇక కిచెన్‌లో పని ఎంత చేసినా ఓ పట్టాన పూర్తవదు. దీంతో గంటలపాటు అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో కొన్ని చిన్న చిన్న వస్తువులు/టూల్స్​ను అందుబాటులో ఉంచుకుంటే కిచెన్‌లో పని చకచకా పూర్తవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా టైమ్​ కూడా సేవ్​ అవుతుందని చెబుతున్నారు. మరి ఆ కిచెన్‌ టూల్స్​ ఏంటి? ఎలా ఉపయోగపడతాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • చాలా మంది రకరకాల పదార్థాలను కవర్లలో పెడతుంటారు. ఇక వీటిని ప్యాక్‌ చేయడానికి లేదా సీల్‌ చేయడానికి రబ్బర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే పెద్ద పెద్ద ప్యాకింగ్‌ల కోసం ఇవి సరిపోకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి వాటికి బదులుగా కొన్ని సీలింగ్‌ క్లిప్స్‌ని ఉంచుకుంటే పని సులువవుతుందని వివరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు ప్యాకెట్‌ని పూర్తిగా సీల్‌ చేయడానికి ఓ "మినీ బ్యాగ్‌ సీలర్‌" కూడా యూజ్​ అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • వంటింట్లో చాలా మంది మెజరింగ్​ కప్స్​, మిక్సింగ్​ బౌల్స్​ను ఎక్కడెక్కడో పెడుతుంటారు. అయితే వాటిని అందుబాటులో ఉంచుకుంటే అవసరమున్నప్పుడు వెంటనే వాడుకోవచ్చంటున్నారు. దీంతో టైమ్​ సేవ్​ అవడంతో పాటు కొలతలు కూడా సరిగ్గా సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఇక తక్కువ పదార్థాల కోసం పెద్ద బౌల్స్‌ని వాడి పని పెంచుకోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • వంట పనిలో భాగంగా చాలా మంది కాయగూరలు/పాస్తా/నూడుల్స్‌ వంటివి వాటిని ఉడకపెడుతుంటారు. ఇక వీటిని బాయిల్​ చేసిన తర్వాత వడకట్టడం పెద్ద టాస్క్​ లాంటిది. ఎందుకంటే నీటితో పాటు పదార్థాలు కూడా కింద పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న రంధ్రాలున్న ఓ జల్లెడ లాంటి బౌల్‌ని అందుబాటులో ఉంచుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. వీటిలో కూడా రకరకాల సైజ్​లు ఉన్నాయని, మీ అవసరాలకు తగినట్లుగా చూజ్​ చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.​ అయితే ఆ జల్లెడను కూడా ప్లాస్టిక్‌, అల్యూమినియం కంటే స్టీల్‌ది ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
  • ఏదైనా బాటిల్స్​, క్యాన్​ మూతలను ఓపెన్​ చేయాలంటే ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. చేతులు జారడంతో వాటిని తెరవడం అంత సులువు కాదు. అలాంటప్పుడు ఓ క్యాన్ ఓపెనర్‌ని అందుబాటులో ఉంచుకున్నారంటే పని సులువవుతుందంటున్నారు. ప్రస్తుతం అన్ని రకాల మూతల్ని తెరవడానికి "మల్టీ-ఫంక్షన్‌ క్యాన్‌ ఓపెనర్లు" అందుబాటులో ఉన్నాయని.. చిన్న చిన్న సీసాల దగ్గర్నుంచి పెద్ద క్యాన్ల దాకా సీల్‌ చేసిన మూతలను ఓపెన్​ చేయడానికి ఇవి పనికొస్తాయంటున్నారు.
  • కూరగాయలు, పండ్లు, మాంసం సహా ఇతర పదార్థాలను కట్​ చేయడానికి కత్తులు ఉపయోగించడం తెలిసిందే. ఇక వాడుతున్న కొద్దీ కిచెన్‌ కత్తులు పదును కోల్పోతాయి. దీంతో వాటిని చాలా మంది బయట పడేస్తుంటారు. లేదంటే పదును పెట్టే వాళ్ల దగ్గరికి పరిగెడుతుంటారు. ప్రతిసారీ ఇదే పని అయితే ఇతర పనులకు ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఇంట్లోనే ఓ "నైఫ్‌ షార్ప్‌నర్‌" ఉంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించి కత్తులకు పదును పెట్టవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • కొన్ని రకాల పదార్థాలు కలుపుకోవడానికి విస్కర్​ లేదా బీటర్‌ని ఉపయోగించడం అలవాటే. అయితే దీనివల్ల పని సులువే అయినా ఆ పిండి మిశ్రమాన్ని వదిలించడం మాత్రం కాస్త కష్టమే. అలాంటప్పుడు "విస్క్ వైపర్‌" యూజ్​ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.వాడే ముందే దానికి ఈ వైపర్​ తొడగాలని.. పని పూర్తయ్యాక తొలగించి శుభ్రం చేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు.
  • బేకింగ్‌ ప్యాన్స్‌, కుకీ షీట్స్‌, సలాడ్స్‌పై కొద్ది మొత్తంలో నూనెను ఉపయోగించడం మనలో చాలామందికి అలవాటే! అయితే కొన్నిసార్లు నూనె ఎక్కువ తక్కువ పడుతుంది. అలాంటప్పుడు "టేబుల్‌ టాప్‌ ఆయిల్‌ మిస్టర్లు" ఉపయోగించడం మేలంటున్నారు. వీటిని యూజ్​ చేసి జస్ట్​ స్ప్రే చేసుకుంటే ఎక్కువ ఆయిల్​ అవసరం ఉండదంటున్నారు.

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