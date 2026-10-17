పండుగ 'షాపింగ్' ఇలా చేయండి! - జేబులు ఖాళీ కావు, సందడి తగ్గదు!
పండుగ వేళ డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయడమెలా? - ఈ స్మార్ట్ షాపింగ్ ఐడియాస్ మీకోసమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:39 AM IST
Festive Shopping Money Save Tips : పండుగ వచ్చిందంటే చాలు అమ్మ చేతి వంటల కంటే ముందు గ్రేట్ సేల్స్ నోటిఫికేషన్లు మనల్ని పలకరిస్తాయి. కొత్త దుస్తులతో మొదలయ్యే షాపింగ్ లిస్ట్ ఆఫర్ల మాయలో పడి, క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ను దాటేస్తుంది. చేతి నిండా సంచులు, ఇంట్లో కొత్త వస్తువులు చేరితేనే పండుగ అనుకునేలా మార్కెట్ మనల్ని మైకంలో ముంచేస్తోంది. కానీ, ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి. నిజంగా అవి మనకు అవసరమేనా? లేక పండుగ హడావుడిలో చేస్తున్న వృథా ఖర్చా? ఆలోచించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. పండుగను జేబులు ఖాళీ చేసే ఫెస్టివల్గా కాకుండా, మీ బడ్జెట్కు అనుకూలంగా డబ్బు ఖర్చు చేసేలా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. మరి, పండుగ సందడి తగ్గకుండా తెలివిగా ఎలా షాపింగ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పండుగలు అంటే మనకి కొత్త ప్రారంభాలే! అందుకే ప్రతిదీ కొత్తగా కొనాలని చూస్తుంటాం. కేవలం దుస్తులు, పూజ సామగ్రికే పరిమితం అవుతామా ఏంటి? దీపాలు, డెకార్ అంటూ లిస్ట్లోకి చేరేవి ఎన్నని? పైగా ఈ టైమ్లోనే ఆకర్షించే ఆఫర్లు వచ్చేస్తాయి. భారీ డిస్కౌంట్లు, తక్కువ రేటుకే లభిస్తుంటాయి. దాంచో చాలా మంది తర్వాత మళ్లీ తక్కువ ధరకు దొరుకుతాయో లేదో ఈ ఆఫర్ మళ్లీ వస్తుందో రాదోనన్న భయంతో కొనేస్తుంటారు. ఇవి చాలవు అన్నట్లు సోషల్మీడియా ఓపెన్ చేస్తే చాలు. 'మా ఇంటి పూజకి ఇవి కొన్నాను', దాంతో పని సులువు అంటూ దొరికే సలహాలు చాలానే ఉంటాయి. అలాంటి టైమ్లో కొత్తగా కనిపిస్తూ, పని సులువు చేస్తోంటే మనసు మనకి కూడా అవసరమే అని సలహానిస్తుంది. అలా అవి కూడా లిస్ట్లోకి చేరతాయి. షాపింగ్ చేస్తోంటే మనసుకు ఆనందం. డోపమైన్ మాయ! అది ఇంకా విడుదలవుతుంది. కొనేలా ప్రేరేపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దాంతో మనం గమనించేలోగా జరగాల్సిన నష్టమంతా జరిగిపోతుందని చెబుతున్నారు.
పండుగల సమయంలో ఇలా కొంటూ పోవడం వల్ల ముందు బడ్జెట్కి గండిపడుతుందంటున్నారు. తర్వాతి నెలల్లో ఇబ్బందులు పడాల్సి రావొచ్చంటున్నారు. ఫెస్టివల్ సందర్భంగా ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దాలని ఏవేవో కొనుగోలు చేస్తాం. వాటిల్లో చాలా వరకూ చేరేది చెత్తలోకే! దీనివల్ల పర్యావరణానికి నష్టం చేకూరుతుంది. అంతేకాదు, వాటిలో చాలావరకూ రీసైక్లింగ్ కూడా కావు. పోనీ మళ్లీ మళ్లీ ఉపయోగించేవే కొన్నారనుకున్నా, ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒకటి కొత్తది చేరుతోంటే ఇల్లు నిండటం మినహా ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉంటుందా? అది కూడా ఒత్తిడికి కారణమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అన్నీ చకచకా అవుతున్నాయని ఫీలవుతాం కానీ, ఈ క్రమంలో పిల్లల సాయం తీసుకోవడం, కలిసి పనిచేయడం వంటి అనుభూతులన్నీ దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు.
- అందుకే, కొనేముందు ఇంట్లో ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలంటున్నారు. మరీ అత్యవసరం అంటే తప్ప కొనొద్దని సలహా ఇస్తున్నారు. ఏదైనా నచ్చితే ఒకరోజంతా ఆగండి. తరవాతా కావాలనిపిస్తేనే కొనడం చేయాలి.
- తరవాత పనికొస్తాయని ఇల్లు మొత్తం నింపుతూ పోవద్దంటున్నారు. ఒకటి తీసుకుంటున్నామంటే పాతది పక్కకి వెళ్లాల్సిందే. తీసేయండి లేదంటే ఎవరికైనా ఇచ్చేయాలంటున్నారు. ఆ తర్వాతే కొనడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- మనం పండుగ చేసుకునేది మనకోసం, మనవాళ్లకోసమని గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకానీ, ఎవరికోసమో ఎవరినో మెప్పించాలనో అనవసర ఖర్చులు పెట్టొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ముందు ఇంట్లో ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. వాటినే కొత్తగా ఎలా ఉపయోగించొచ్చో ఆలోచించాలి. ఇంట్లోవాళ్లనీ భాగం చేస్తే కొత్త ఆలోచనలు చాలా వస్తాయి.
- గతంలో ఉన్నదాంట్లోనే చక్కగా ఇంటిని తీర్చిదిద్దుకునేవారు. మీరూ అలాగే ప్రయత్నించడం మంచిదంటున్నారు. సహజంగా తాజా పూలు, ఆకులతో ఎలా చేసుకోవచ్చో ఆలోచించాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా జీరో వేస్ట్ టార్గెట్గా ప్రయత్నించాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడు మీ సృజనాత్మకత బయటపడటమే కాకుండా ప్రకృతికీ మేలు చేసినవారు అవుతారంటున్నారు.
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