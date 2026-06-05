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ఈ వస్తువులతో కిచెన్​లో పనులు వెరీ ఈజీ! - మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా?

- వంట గదిలో ఎంతకీ పనులు పూర్తికావడం లేదా? - ఓసారి ఈ ఉపకరణాలు ట్రై చేయండి!

Useful Kitchen Gadgets
Useful Kitchen Gadgets (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 6:46 AM IST

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Useful Kitchen Gadgets: ఇంట్లో పని అంత ఈజీగా పూర్తవదు. మరీ ముఖ్యంగా కిచెన్​లో పనులైతే ఓ పట్టాన పూర్తికావు. ఎంత చేస్తున్నా ఎక్కడో ఒక చోట మిగిలిపోతూనే ఉంటాయి. ఆ పనులు శ్రమతోపాటు భారంగానూ తోస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే వాటిని పూర్తి చేయడానికి చాలా మంది అనేక పద్ధతులు పాటిస్తుంటారు. అయితే ఈసారి ఇంట్లోని చిన్న చిన్న పనుల కోసం ఈ గ్యాడ్జెడ్స్​ పనికొస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవి ఏంటి? ఎందుకు యూజ్​ అవుతాయి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నిమిషాల్లో కడిగేస్తుంది: గిన్నెలు ఎన్నిసార్లు కడిగినా సింకులో పేరుకుపోతూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అయితే నిమిషానికో వస్తువు సింక్​లో చేరుతుంది. ఇక వాటిని కడగడం ఎంతకీ పూర్తవదు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం చాలా మంది గిన్నెలు శుభ్రం చేయడానికి డిష్​వాషర్​లు ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే వీటి ద్వారా పని సులువుగానే పూర్తయినా కాస్ట్​ ఎక్కువ ఉండటం, ఎక్కువ స్థలం ఆక్రమించడంతో కొద్దిమంది వెనకడుగు వేస్తున్నారు. కాగా అలాంటి వారు ఓసారి ఈ "పోర్టబుల్‌ కౌంటర్‌ టాప్‌ డిష్‌వాషర్‌" యూజ్​ చేస్తే సరి. పని తేలిక అవ్వడంతో పాటు సమయం, ప్లేస్​, డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది. ఏడు రకాల వాషింగ్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌తో పనిచేస్తుందీ మెషీన్‌. స్టీల్, గాజు, పింగాణీ పాత్రలను నిమిషాల్లో తళతళ మెరిపిస్తుంది. జిడ్డుని బట్టి హెవీ, నార్మల్, స్పీడ్‌ మోడ్స్‌ని ఎంచుకుంటే సరి. ఈ మెషీన్​లో పండ్లు, కూరగాయలు కడగడానికి ఫ్రూట్‌ బాస్కెట్‌ కూడా ఉంటుంది.

Pots and Pans Organizer
Pots and Pans Organizer (Eenadu)

అన్నీ ఒకటే చోట: ఈ రోజుల్లో కబోర్డులు లేని వంటగది లేదు. ఓపెన్‌, మాడ్యులర్‌ అంటూ కిచెన్​ను ఎంత ఆధునికంగా రెడీ చేసుకున్నా.. అందులో కొన్ని బరువైన పాత్రల్న.. ముఖ్యంగా కుక్కర్లు, పాన్లు వంటివి పెట్టాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు "పాట్స్‌ అండ్‌ పాన్స్‌ ఆర్గనైజర్‌" ఉంటే ఆ చిక్కులే ఉండవు. నాలుగు లీటర్ల కుక్కర్‌ నుంచి దోశ పాన్‌ వరకూ వాటి బరువుని బట్టి ఒకదానిపై ఒకటి చక్కగా అమర్చుకోవచ్చు. దీనిని కబోర్డు లోపల లేదా కిచెన్‌ గట్టు, గ్యాస్‌ స్టవ్‌ పక్కన ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఐరన్‌తో తయారు కావడం వల్ల విరిగిపోతుందనే భయమూ ఉండదు.

Step Stool
Step Stool (Getty Images)

ఇది ఒక్కటి చాలు: పాతకాలం లెక్క ఈ మధ్య కూర్చుని వంట చేసుకునే రోజులు పోయాయి. వంట చేసేటప్పుడు కిచెన్‌లో వంటగట్టు మన ఎత్తులో ఉంటే సరే. లేదంటే పాదాలు పైకిఎత్తి చూస్తే కానీ, కూర ఏమౌతుందో కనిపించదు. ఇక కబోర్డులో ఏదైనా ఉప్పు, పప్పులు అందుకోవాలన్నా, హాల్లో బూజు పట్టిన ఫ్యాన్‌ తుడవాలన్నా నిచ్చెన ఉండాల్సిందే. ఇలాంటి వాటికి చెక్‌ పెట్టేందుకు వచ్చినదే ఈ "మల్టీపర్పస్‌ స్టెప్‌ స్టూల్‌". వంటగది, బెడ్‌రూమ్, షెల్ఫ్‌ల్లో ఉండే వస్తువుల్ని సులభంగా అందుకోవచ్చు. కూర్చుని వంట చేసుకోవచ్చు. దీన్ని పాలీప్రొఫ్రిలిన్‌ ప్లాస్టిక్‌తో రెండంచెలుగా తయారుచేయడం వల్ల జారిపోతుందనే భయమూ ఉండదు.

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