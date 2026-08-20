కొబ్బరి తురుము నుంచి బ్రెడ్ పౌడర్ కోటింగ్ వరకు - ఈ గ్యాడ్జెట్స్ మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా?
-వంట తర్వాత క్లీనింగ్ విషయంలో నానాతంటాలు పడుతున్నారా? - ఈ గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ అవుతాయంటున్న నిపుణులు!
Published : August 20, 2026 at 11:28 AM IST
Useful Kitchen Gadgets: వంట చేయడం ఒక ఆర్ట్ అంటుంటారు. అందుకే శుచిగా, శుభ్రంగా, రుచికరంగా ఇంటిల్లిపాదికీ వండిపెడుతుంటారు అమ్మలు. ఇంట్లో వాళ్లు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా అసలు సమస్య క్లీనింగ్ దగ్గరే వస్తుంది. వంట చేసిన తర్వాత ఆ పరిసరాలను శుభ్రం చేయాలంటే అబ్బా అనేస్తారు. ఇక ఎక్కువ మందికి వంట చేస్తే పనులన్నీ డబుల్ అవుతాయి. ఆ ఇబ్బందులను అధిగమించాలంటే కొన్ని పరికరాలు ఇంట్లో ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇవి ఉంటే ఎంతో ఉపయోగకరమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ గ్యాడ్జెట్స్ ఏంటి? ఎలా యూజ్ అవుతాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చేతితో కలిపే శ్రమ లేకుండా: కరకరలాడే స్నాక్స్ తినాలంటే వాటికి కోటింగ్ ఉండాలి. ఇక చికెన్, చేపలతో చేసే స్టాటర్స్కు ఇవి తప్పనిసరి. అందుకే ఇలాంటి రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు బ్రెడ్ పౌడర్ను కోట్ చేస్తుంటారు. ఇలా చేసే సమయంలో పొడి ఎక్కువైనా, తక్కువైనా సమస్యే. అందుకే కాస్త టైమ్ తీసుకుని నీట్గా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పొడి కింద పడటం, కిచెన్ గట్టు పాడవడం, చీమలు చేరడం లాంటి సమస్యలు చాలానే ఉంటాయి. అలాకాకూడదంటే ఈ "బ్రీడర్ బ్రెడ్ బాక్స్"ను వాడి చూడమంటున్నారు నిపుణులు. దీనిలో బ్రెడ్ పొడిని వేసి, జాలీలా ఉండే కప్పుపై ఆహారపదార్ధాలను పెట్టి, మూతపెట్టేసి షేక్ చేస్తే సరి. కోటింగ్ సరిగ్గా పడుతుందని, మిగిలిన మిశ్రమం బాక్స్లోనే ఉండిపోతుందంటున్నారు.
వేడి వేడిగా: పూరీలు, చపాతీలు, రోటీలు వంటివి వాటిని వేడివేడిగా తింటేనే బాగుంటాయి. అందుకే చాలా మంది వీటిని వేడిగా ఉంచేందుకు హాట్ బాక్సుల్లో పెట్టేస్తుంటారు. వెంటనే తినాలనుకుంటే ఇలా హాట్ బాక్సుల్లో ఉంచడం మంచిదే. కానీ కాస్త లేట్ అయ్యిందంటే హాట్ బాక్స్ల్లో ఉండే ఆవిరి నీరుగా మారి కిందకు చేరతాయి. దీంతో చపాతీలు తడిసిపోయి పాడవుతూ ఉంటాయి. అలాకాకూడదంటే ఈ "స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్ రోటీ క్యాసరోల్"ను ఉపయోగించాలంటున్నారు. ఇది ఇన్సులేటెడ్ హాట్ బాక్స్ అని, డబుల్ లేయర్ స్టీల్తో తయారుచేయడం వల్ల వేడి బయటకు పోదంటున్నారు. ఇక బాక్స్ అడుగు భాగంలో ఒక ప్రత్యేకమైన జల్లెడ లాంటి ప్లేట్ ఉంటుందని, దీనివల్ల ఆవిరి కిందకు పోయి ఆయా పదార్థాలు మెత్తగా అయిపోవంటున్నారు.
సులువుగా తురిమేయొచ్చు: కొబ్బరితో చేసే వంటలు అంటే నచ్చనిది ఎవరికి..? ముఖ్యంగా పచ్చళ్లు, లడ్డులు, పొడులను ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక రుచి కోసం స్వీట్స్పైన దీన్ని చల్లుకుని తినేవాళ్లూ ఉంటారు. కూరల్లోనూ ఈ పొడిని ఉపయోగిస్తారు. సమస్యంతా దీన్ని తురమడంతోనే. పాతకాలపు పరికరాల్ని వినియోగిస్తే సమయమూ వృథా, శారీరక శ్రమా తప్పదు. పోనీ మిక్సీలో వేద్దామంటే మరీ మెత్తగా అయిపోతుంది. ఇకపై ఆ సమస్య లేకుండా ఈ "ఎలక్ట్రిక్ కొబ్బరి తురుము మెషీన్"ను వాడితే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మోటార్ సహాయంతో తిరిగే ఇనుప రోలర్కు చుట్టూ చిన్న చిన్న ముళ్లు ఉంటాయని, హ్యాండిల్ పట్టుకుని కొబ్బరి పుడకలో రోలర్ పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. రోలర్ తిరుగుతూ కొబ్బరి తురుము వచ్చేస్తుందని, మెషీన్తోపాటు రకరకాల సైజుల్లో తురుముకోవడానికి వీలుగా బ్లేడ్లు వస్తాయంటున్నారు. మరి వంటింట్లో పనిని తగ్గించే ఈ పరికరాలు మీకు నచ్చాయా? నచ్చితే వెంటనే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టమని సలహా ఇస్తున్నారు.
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