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స్టవ్ బర్నర్లపై "మరకలు" - ఇలా క్లీన్ చేస్తే కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయ్!

బర్నర్లపై మరకలు పేరుకుపోయి 'మంట' రావట్లేదా? - ఇలా కడిగితే సూపర్ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు!

Cleaning Tips for Gas Stove
Cleaning Tips for Gas Stove (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 5:22 PM IST

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Cleaning Tips for Gas Stove Burners : మనం వంట చేసేటప్పుడు ఎంత దగ్గర ఉండి చూసుకున్నా కొన్నిసార్లు పాలు, టీ, ఇతర పదార్థాలు పొంగి బర్నర్లపై పడుతుంటాయి. వాటిని క్లీన్ చేయకుండా అలాగే వదిలిస్తే బర్నర్ల రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మంట సరిగ్గా రాదు. తక్కువ మంట వస్తూ పదార్థాలు ఉడకడానికి ఎక్కువ టైమ్ తీసుకుంటుంది. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఎప్పటికప్పుడు బర్నర్లను శుభ్రం చేసుకోవడం ముఖ్యం. అయితే, చాలా మంది వీటి క్లీనింగ్​ను పెద్ద కష్టంగా భావిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? కొన్ని ఇంటి చిట్కాలతో చాలా సింపుల్​గా గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్లను శుభ్రం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

బేకింగ్ సోడా :

గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్లపై పడిన మొండి మరకలు, జిడ్డును తొలగించడంలో బేకింగ్‌ సోడా చాలా ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా బేకింగ్‌ సోడా తీసుకుని కొన్ని కొన్ని నీళ్లు యాడ్ చేస్తూ పేస్ట్‌లా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బర్నర్స్​పై మరకలున్న చోట అప్లై చేసి 30 నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపై మృదువైన స్పాంజితో రుద్ది కడిగేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

Cleaning Tips for Gas Stove
బేకింగ్ సోడా (ETV Bharat)

నిమ్మరసం :

బర్నర్లపై పడిన మొండి మరకల్ని ఈజీగా పోగొట్టడంలో బేకింగ్‌ సోడా, నిమ్మరసం మిశ్రమం కూడా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని మరగనివ్వాలి. వాటర్ వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో కొద్ది మోతాదులో బేకింగ్‌ సోడా, నిమ్మరసం వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి. ఆ నీళ్ల మిశ్రమం కాస్త చల్లారాక అందులో బర్నర్లను వేసి అరగంట పాటు అలాగే ఉంచాలి. అనంతరం మృదువైన స్పాంజితో రుద్దుతూ, కడిగేస్తే చాలు. ఒకవేళ ఇలా కడిగినా బర్నర్లు ఇంకా జిడ్డుగా అనిపిస్తే డిష్‌వాష్‌ లిక్విడ్‌తో శుభ్రం చేసుకుంటే కొత్తవాటిలా మారుతాయంటున్నారు.

Cleaning Tips for Gas Stove
నిమ్మరసం (Getty Images)

వెనిగర్ :

ఒక గిన్నెలో వెనిగర్, గోరువెచ్చని నీళ్లు ఈ రెండింటినీ సమాన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో మరకలు పడిన బర్నర్లను వేసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మరకలు ఈజీగా తొలగిపోవడంతో పాటు జిడ్డు కూడా వదిలిపోతుంది. ఆపై మెత్తటి క్లాత్‌తో రుద్దుతూ కడిగేస్తే బర్నర్ల ఉపరితలం డ్యామేజ్‌ కాకుండా వాటిని శుభ్రం చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

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Cleaning Tips for Gas Stove
వెనిగర్ (Getty Images)

డిష్​సోప్ లిక్విడ్ :

కొన్నిసార్లు బర్నర్ల రంధ్రాల్లో పదార్థాల అవశేషాలు పేరుకుపోయి ఎంత కడిగినా అంత ఈజీగా తొలగిపోవు. అలాంటి టైమ్​లో ఒక బౌల్​లో గోరువెచ్చటి నీళ్లు నింపి, అందులో టేబుల్‌స్పూన్ డిష్‌సోప్‌ లిక్విడ్‌ వేసి కలపాలి. నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో బర్నర్లను వేసి రాత్రంతా నాననివ్వాలి. మార్నింగ్ వాటిని క్లీన్ చేసుకున్నారంటే పదార్థాల అవశేషాలు మెత్తబడి ఈజీగా వదిలిపోతాయంటున్నారు.

  • బర్నర్లపై పడిన మరకల్ని తొలగించడంలో నిమ్మరసం చాలా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ రసాన్ని బర్నర్లపై డైరెక్ట్​గా అప్లై చేయడం లేదంటే నిమ్మరసం కలిపిన గోరువెచ్చటి నీటిలో వాటిని నానబెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. 30 నిమిషాల తర్వాత మృదువుగా రుద్దుతూ నీటితో క్లీన్ చేస్తే అవి కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు.
  • కొన్నిసార్లు పదార్థాలు పొంగి బర్నర్లపై పడినా మనం అంతగా గమనించం. ఆ తర్వాత అలాగే వంటను కంటిన్యూ చేస్తాం. దీనివల్ల ఆ మరకలు మరింత మొండిగా మారి క్లీన్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు బోరాక్స్‌ పొడితో క్లీన్ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఇందుకోసం కొద్దిగా బోరాక్స్ పొడిని తీసుకుని బర్నర్లపై చల్లి కాసేపు అలాగే ఉంచాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మెత్తటి స్పాంజితో రుద్దుతూ క్లీన్ చేసి చివర్లో నీటితో కడిగితే చాలు.
  • ప్లాస్టిక్‌ స్క్రాపర్‌, మృదువైన బ్రిజిల్స్‌ ఉన్న టూత్‌బ్రష్‌తో నెమ్మదిగా రుద్దుతూ బర్నర్లపై పడిన మొండి మరకల్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఆఖర్లో డిష్‌సోప్‌ లిక్విడ్‌, నీటితో కడిగేస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.

ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి!

  • మరకలు పడిన గ్యాస్‌ స్టవ్ బర్నర్లను క్లీన్ చేసే క్రమంలో కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే అవి డ్యామేజ్‌ కాకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చని చెబుతున్నారు.
  • ముందుగా మీరు శుభ్రం చేయాలనుకున్న బర్నర్లను స్టౌ నుంచి తొలగించాకే క్లీన్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో స్టవ్, రెగ్యులేటర్‌ రెండూ ఆఫ్‌ చేయడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
  • అదేవిధంగా, మరకలు పడిన బర్నర్లను వంట పూర్తైన వెంటనే అంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడు కాకుండా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత శుభ్రం చేయాలట.
  • బర్నర్ల రంధ్రాల్లోకి వెళ్లిన పదార్థాల అవశేషాల్ని స్క్రబ్బర్‌తో రుద్దుతూ క్లీన్ చేయడం వల్ల అవి డ్యామేజ్‌ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, టూత్‌పిక్‌, గుండుసూది వంటివి యూజ్ చేసి ముందుగా ఆ రంధ్రాల్లో ఇరుక్కున్న పదార్థాల్ని తొలగించడం బెటర్.
  • ఇక బర్నర్లను శుభ్రం చేసేటప్పుడు చేతులకు గ్లవ్స్‌ ధరించడం మర్చిపోకూడదు.
  • ఇలా శుభ్రం చేసిన బర్నర్లను పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత తిరిగి బిగించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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CLEANING TIPS FOR GAS STOVE BURNERS

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