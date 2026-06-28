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పిల్లలను స్కూటీ మీద తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ పరికరాలు ఉంటే కిందపడతారనే భయం ఉండదు!

-బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు పిల్లలు ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఈ పరికరాలు రక్షిస్తాయట - మరి వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

Useful Gadgets for kids while Driving
Useful Gadgets for kids while Driving (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 7:43 PM IST

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Useful Gadgets for kids while Driving: పిల్లలకు బండి ఎక్కడమంటే ఎంత సరదానో. ఇక ఊరికి వెళ్లేటప్పుడు అయితే వాళ్ల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. కానీ పెద్దలకేమో భయం. ఎక్కడ జారి కిందపడి దెబ్బలు తగిలించుకుంటారేమో అని. అందుకే అంత తొందరగా బండి ఎక్కించుకోరు. అయితే బండి ఎక్కే విషయంలో పెద్ద పిల్లలు తల్లిదండ్రులను గట్టిగా పట్టుకుని కూర్చుంటారు. చిన్న పిల్లలు అయితే నిద్రపోవడమో, పట్టుకోకుండా ఉండటమో, తూలడమో చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతుంటారు. అలా జరగకూడదంటే ఈ పరికరాల్ని ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు. వీటిని యాజ్​ చేయడం వల్ల చిన్న పిల్లలను కూడా బండి మీద ఎక్కించుకుని హాయిగా ప్రయాణాలు చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి ఆ పరికరాలు ఏంటి? ఎలా యూజ్​ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సీటుపై సీటు: స్కూటీ మీద వెళ్తుంటే చల్లగాలికి పిల్లలు నిద్రపోవడం కామన్​. ఇక చిన్నారులు పడుకున్నారు కదా అని పెద్దలు కూడా నిధానంగా నడపుతుంటారు. అయితే మంచి రోడ్డు మీద అయితే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. అదే గతుకులు, గుంతల రోడ్ల మీద ప్రయాణిస్తుంటే జారి పడే అవకాశాలూ ఎక్కువ. అలాంటప్పుడు ఈ "రన్‌ఈవీ చైల్డ్‌ స్కూటర్, బైక్‌ సీట్‌" ఎంతగానో ఉపయోగపడతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 9 నెలల నుంచి 6 సంవత్సరాల చిన్నారులకు ఇది అనువైనదని.. పైగా 22 కిలోల బరువు వరకూ మోయగలదంటున్నారు. మల్టీ పాయింట్‌ సేఫ్టీ బెల్ట్‌తో రావడం వల్ల కంఫర్ట్​గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక యూజ్​ చేసే విషయానికి వస్తే స్కూటీ మెయిన్‌ సీట్‌ను తెరచి, పరికరానికి కింద ఉన్న బెల్టుల సహాయంతో చైల్డ్‌ సీట్‌ను అమర్చాలి. వీలైనంత టైట్‌గా సెట్‌ చేయాలి. గట్టిగా అతుక్కుందో లేదో కదిలించి చూడాలి. ఇక పిల్లల్ని ఈ సీట్‌లో కూర్చోబెట్టి సేఫ్టీ బెల్టులు పెట్టేస్తే సరిపోతుందని.. ప్రయాణం హాయిగా సాగిపోతుందని చెబుతున్నారు.

Child Scooter Bike Seat
Child Scooter Bike Seat (Eenadu)

ముందే కూర్చుంటా అంటే: చాలా మంది పిల్లలకు స్కూటీపైన వెనక కూర్చోవడం కంటే.. ముందు నిల్చోని ప్రయాణించడమే ఇష్టం. ఎందుకంటే చుట్టూ ఉన్నవి గమనిస్తూ కేరింతలు కొట్టొచ్చు కాబట్టి. కానీ ఇలా ముందు నిలబడితే పడిపోతారని పెద్దలకు భయం. అందుకే ఎంత ఏడ్చినా వెనకే కూర్చోమని చెబుతారు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ "బేబీ సీటర్‌"ని స్కూటీకి అతికిస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. దీన్ని బలమైన స్టీల్‌తో తయారుచేస్తారని.. పైగా పిల్లలకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు మెత్తటి కుషన్‌ కూడా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనిలోని అడ్వాన్స్‌డ్‌ వెర్షన్లలో హ్యాండిల్‌ గ్రిప్‌ కూడా ఉంటుందని.. స్కూటీ ముందున్న హుక్‌ లేదా ఫుట్‌బోర్డ్‌కు స్క్రూల సహాయంతో అతికిస్తే పిల్లలకు ఇబ్బంది లేకుండా యూజ్​ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

Baby Seater
Baby Seater (Eenadu)

మరింత సురక్షితంగా: చిన్న పిల్లలే కాదు 6 నుంచి 12 సంవత్సరాల చిన్నారులు కూడా బండి మీద కూర్చున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు నిద్రపోతుంటారు. ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. అలాంటప్పుడు ఈ "ఆటోఫై సేఫో కిడ్స్‌ టూవీలర్‌ సేఫ్టీ బెల్ట్‌" ఉపయోగిస్తే మంచిదంటున్నారు. చిన్నారులు స్కూటీ, బైక్‌ వెనక లేదా ముందు కూర్చున్నా బెల్టును సులభంగా తొడగొచ్చని.. దీనికున్న వెడల్పాటి కుషన్‌ భాగం పిల్లల వీపునకు మంచి ఆధారంగా ఉంటుందంటున్నారు. ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని.. రిఫ్లెక్టివ్‌ స్ట్రిప్స్‌ రాత్రి వేళల్లోనూ వెలుతురుని ప్రతిబింబిస్తాయని.. దీనివల్ల చీకటిలో ప్రయాణించేటప్పుడు మిగతా వాహనదారులకు పిల్లలు స్పష్టంగా కనిపిస్తారని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఇకపై పిల్లలను స్కూటీ లేదా బైక్​ మీద తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఈ పరికరాలు ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు.

Kids Two Wheeler Safety Belt
Kids Two Wheeler Safety Belt (Eenadu)

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USEFUL GADGETS FOR KIDS IN DRIVING
GADGETS FOR KIDS WHILE DRIVING

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