'సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ లోన్' - ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
కార్ లోన్ కోసం ఏమేం పత్రాలు అవసరం - స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మీకోసం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 3:11 PM IST
Second Hand Car Loan Online Application : సొంత కారు కల తీర్చుకోవడానికి చాలా మంది సెకండ్ హ్యాండ్ వైపు ఆలోచిస్తుంటారు. ధర తక్కువగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకుంటూ ప్రతి నెలా పొదుపు చేస్తుంటారు. ఇంకా అదనంగా ఏమైనా డబ్బు అవసరమైతే ఈఎంఐ లో కారు సొంతం చేసుకుంటారు. చాలా మందికి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ లోను ఆన్లైన్లోనూ తీసుకోవచ్చని తెలియదు. ఇపుడు ఆన్లైన్ లోన్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. కార్ల కొనుగోళ్ల ఎక్కువగా లోన్లపై జరుగుతుంటాయి. అందుకే చాలా కంపెనీలు, బ్యాంకులు లోన్ వ్యవహారాన్ని ఆన్లైన్ చేశాయి. దీంతో బ్రాంచీలకు వెళ్లకుండానే లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
డిజిటల్ దరఖాస్తులతో అనేక ప్రయోజనాలు
- దరఖాస్తును సమర్పించడం వేగంగా, సరళంగా ఉంటుంది
- పేపర్ వర్క్ తగ్గుతుంది.
- పత్రాలను అప్లోడ్ చేయడం ఈజీ
- దరఖాస్తుల పరిశీలనలో వేగం
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయడానికి ముందుగానే అర్హతలు, సంబంధింత సర్టిఫికెట్లు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అర్హతకు సంబంధించి
- వయస్సు
- ఆదాయ వనరు
- ఉద్యోగ స్థితి
- క్రెడిట్ ప్రొఫైల్
ఈ అవసరాలను ముందుగానే చెక్ చేసుకోవడం వల్ల దరఖాస్తులో ఆలస్యాన్ని నివారించవచ్చు. ఉదాహరణకు కొన్ని బ్యాంకులు పాత కారు రుణం కోసం దరఖాస్తుదారుడి వార్షిక ఆదాయం లేదా వేతనం రూ.1.8 లక్షలుగా నిర్ణయించాయి. స్వయం ఉపాధి అయితే కనీసం రూ.1.5 లక్షలుగా పేర్కొన్నాయి.
అవసరమైన పత్రాలివే
- రుణానికి అవసరమైన పత్రాల డిజిటల్ కాపీలను మీ వద్ద సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి.
- పాన్ కార్డ్
- ఆధార్ కార్డ్
- ఇటీవలి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు
- ఆదాయ రుజువు (పే స్లిప్)
- చిరునామా
దరఖాస్తు చేయడం ఇలా
- OTP ధ్రువీకరణతో ప్రారంభం
ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లో ముందుగా మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ గుర్తింపును ధ్రువీకరించడానికి, దరఖాస్తు ప్రక్రియను సురక్షితంగా ప్రారంభించడానికి ఒక OTP వస్తుంది.
పాన్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయండి
మీ పాన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని అందించాలి. ఈ వివరాలు రుణదాతకు గుర్తింపు ధ్రువీకరణతో పాటు, ప్రాథమిక అర్హతను అంచనా వేయడానికి అవసరం.
చిరునామా వివరాలను నిర్ధారించాలి
మీ ప్రస్తుత నివాస చిరునామా నమోదు చేసి నిర్దారించుకోవాలి. రుణ ప్రక్రియ సమయంలో పత్రాల ధ్రువీకరణ, సమాచార మార్పిడికి చిరునామా తప్పనిసరి.
ఆదాయం, ఉద్యోగ తనిఖీ
ఉద్యోగం, ఆదాయ వివరాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. జీతం పొందే, స్వయం ఉపాధి పొందే దరఖాస్తుదారులకు ఈ దశలో వేర్వేరు పత్రాలు అవసరం ఉంటుంది.
వాహనం, రుణ మొత్తాన్ని ఎంచుకోవాలి
మీరు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న పాత వాహనం గురించిన వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత అవసరమైన రుణ మొత్తాన్ని నమోదు చేయాలి. బ్యాంకు నిబంధనలు, దరఖాస్తుదారుడి అర్హత, కారు విలువ ఆధారంగా లోన్ మంజూరవుతుంది. ఉదాహరణకు కొన్ని బ్యాంకులు అర్హులైన రుణగ్రహీతలకు, రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకు రుణ మొత్తం లేదా, వాహనం విలువలో నూరు శాతం రుణం ఇస్తున్నాయి. సంబంధిత లోన్ ప్లాట్ఫాం నిపుణులు మీకు ఫోన్ కాల్ చేసి ఇతర వివరాలు నమోదు చేసుకుంటారు. రుణం మంజూరైన తర్వాత, ప్రాసెసింగ్, డాక్యుమెంటేషన్ లాంఛనాలను పూర్తి చేస్తారు.
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