డే కేర్ సెంటర్లో పిల్లలకు చాక్లెట్లు - టీచర్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు!
- పని భారం తగ్గించుకునేందుకు టీచర్ దారుణం! - ఎట్టకేలకు భయటపడిన యవ్వారం
Published : February 21, 2026 at 2:17 PM IST
Day Care Center : తమ అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు కొందరు.. విలాసాలతో ఊరేగేందుకు ఇంకొందరు మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. ఈ జాబితాలో గురువులు కూడా చేరిపోవడం విషాదం. అలాంటి సంఘటన గురించి ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. ఆ టీచర్ చేసిన పని చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే! తన సౌఖ్యం కోసం అభం శుభం తెలియని చిన్నారులను టార్చర్ చేయడం దిగ్భ్రాంతికరం! ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఏడాదిన్నర వయసున్న బాబును తల్లి డే కేర్ సెంటర్కు పంపిస్తోంది. ఒకరోజు పిల్లాడికి మోషన్స్ అవుతున్నాయంటూ సెంటర్ నిర్వాహకురాలు సమాచారం ఇచ్చారు. హుటాహుటిన పేరెంట్స్ వచ్చి తీసుకెళ్లారు. ఆసుపత్రిలో చూపించారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. ఏం జరిగిందో తల్లిదండ్రులకు అర్థం కాలేదు. ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఏదైనా వైరస్ సోకిందేమోనని భయపడ్డారు. కానీ, వైద్య పరీక్షల్లో వైరస్ లాంటిది ఏమీ లేదని తేలింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత అసలు విషయం తెలిసింది. ఆ పిల్లాడి మోషన్స్ కు కారణం డే కేర్ సెంటర్ టీచర్ అని తేలింది!
ఈ సెంటర్కు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పంపిస్తుండేవారు. అయితే, ఎక్కువ మంది పిల్లల వల్ల అందుతున్న డబ్బులు నచ్చాయిగానీ, వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మాత్రం ఆ టీచర్కు భారంగా మారింది. దీంతో తన పనులు సులువు చేసుకునేందుకు ఓ ప్లాన్ వేసింది. మోషన్స్ కావడానికి వేసుకునే "ల్యాక్సేటివ్స్" అనే మెడిసిన్ను పిల్లలకు తినిపించడం మొదలు పెట్టింది. చాక్లెట్ల రూపంలో వారికి అందించేది. వాటిని తిన్న తర్వాత పిల్లలు మోషన్స్తో ఇబ్బంది పడేవారు. అప్పుడు పేరెంట్స్కు ఫోన్ చేసి చిన్నారులను తీసుకెళ్లాలని చెప్పేది. డేకేర్ రూల్స్ ప్రకారం ఆరోగ్యం సరిగా లేని పిల్లలను వెంటనే ఇంటికి తీసుకెళ్లాలి. మరుసటి రోజు వరకు వారిని తిరిగి పంపకూడదు. ఈ నిబంధనను వక్రమార్గంలో ఉపయోగించుకున్న సదరు టీచర్.. తన పని భారం తగ్గించుకోవడం మొదలు పెట్టింది.
ఇలా తరుచూ పిల్లలు మోషన్స్కు గురికావడంతో తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందుతూ వచ్చారు. "నా బిడ్డ వారాల తరబడి విరేచనాల సమస్యతో పోరాడుతోంది. ఏదైనా వైరస్ కారణం కావచ్చని మేము అనుకున్నాం. కానీ పరీక్షలో నెగటివ్ రిపోర్టు వచ్చింది. పలువు డాక్టర్లను కలిసినా అనారోగ్య సమస్యకు కారణం తెలియలేదు" అని ఒక తల్లి పేర్కొంది.
"మా బాబు ఇప్పటికీ మలబద్ధకంతో బాధపడుతున్నాడు. ల్యాక్సేటివ్స్ వాడటం మానేసిన తర్వాత ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని డాక్టర్ చెప్పారు" అని ఓ తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు :
పలువురు పిల్లలు తరచూ ఈ సమస్యతో బాధపడడంతో ఆ నోటా ఈ నోటా పేరెంట్స్ అందరికీ విషయం తెలిసిపోయింది. ఓ చిన్నారి బ్యాగులో చాక్లెట్ ఉండడాన్ని ఒక పేరెంట్ గుర్తించారు. అదే కారణమని అనుమానించి రూఢీ చేసుకున్నారు. అనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా, ఆమె తన నేరాన్ని అంగీకరించిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. 23 సంవత్సరాల వయసుకున్న ఆ టీచర్ పేరు యిజెల్ జె. జె. ఈ ఘటన అమెరికాలోని ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంది.