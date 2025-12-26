ETV Bharat / offbeat

నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకునే "మినపప్పు అన్నం" - టేస్ట్ అమోఘం!

రోటిన్​కి భిన్నంగా మినపప్పుతో రైస్ చేయండి - అద్భుతమైన రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Minapappu Annam
Minapappu Annam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minapappu Annam Making in Telugu : సాధారణంగా ఇండ్లలో వివిధ రకాల రైస్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో టమోటా రైస్, ఎగ్​ఫ్రైడ్ రైస్, పుదీనా రైస్​ లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా తినాలంటే వారికి బోర్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే పిల్లలు, పెద్దలూ వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే క్విక్​గా, ఈజీగా తయారయ్యే రెసిపీని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం.

అదే మినపప్పు అన్నం. ఇది తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. బ్యాచిలర్స్​ కూడా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి మినపప్పు అన్నానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొత్తిమీరతో కరకరలాడే "వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Minapappu Annam
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - పావు కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పు
Minapappu Annam
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల బియ్యం వేసి కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్​పై పెట్టి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, 12 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులో పావు కప్పు మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. అలాగే ముప్పావు కప్పు పచికొబ్బరి ముక్కలు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Minapappu Annam
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కొద్దిగా చింతపండు, వేయించిన మినపప్పు మిశ్రమం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Minapappu Annam
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మినపప్పు పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన అన్నాన్ని యాడ్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పైన నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Minapappu Annam
నెయ్యి (Getty Images)
  • అంతే వేడివేడి మినపప్పు అన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు.

ఫంక్షన్లలో చేసే "జారు ఉప్మా" - ఎంతసేపైనా గట్టిపడకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!

పసందైన "యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఫుల్​ ఖుష్!

TAGGED:

URAD DAL RICE MAKING
మినపప్పు అన్నం తయారీ విధానం
BLACK GRAM RICE RECIPE
VIGNA MUNGO RICE PREPARE
MINAPAPPU ANNAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.