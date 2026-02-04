ETV Bharat / offbeat

Minapa Mysore Bonda Recipe : హోటల్స్ లేదా టిఫిన్ సెంటర్స్​కి వెళ్లినప్పుడు మైసూర్ బోండాను ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు! అయితే వీటిని ఎక్కువగా గోధుమపిండి, మైదాపిండితో వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి మినపప్పుతో ఇవి చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా అంతగా పీల్చవు! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి మినపప్పుతో సింపుల్​గా మైసూర్​ బోండాలను ఎలా తయారు​ చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు​ :

  • మినపప్పు - 3 కప్పులు
  • జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
  • మిరియాలు - 3 టీ స్పూన్లు
  • అల్లం తురుము - 3 స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - కొద్దిగా
Minapa Bonda
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల మినప్పప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టాలి. 3 గంటల అనంతరం నానబెట్టిన మినపప్పును మిక్సీజార్​లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి సాఫ్ట్​గా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అలాగే మూడు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
Minapa Bonda
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండిని వేయాలి. ఇందులో మూడు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మూడు టీ స్పూన్ల మిరియాల పొడి వేయాలి.
  • ఇందులోనే ముందుగా తరిగి ఉంచిన ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి తురుము, అల్లం తరుగు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పిండిని బాగా కలపాలి.
Minapa Bonda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • అనంతరం బోండాలను రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత గరిటెతో రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
Minapa Bonda
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అంతే మినపప్పుతో వేడివేడి మైసూర్ బోండాలు తయారైనట్లే!
  • అనంతరం వీటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
  • మీరు ఈ బోండాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

