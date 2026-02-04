మినపప్పుతో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
సింపుల్గా చేసుకునే మైసూర్ బోండాలు - ఇలా ఇంట్లో ఓసారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 5:21 PM IST
Minapa Mysore Bonda Recipe : హోటల్స్ లేదా టిఫిన్ సెంటర్స్కి వెళ్లినప్పుడు మైసూర్ బోండాను ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు! అయితే వీటిని ఎక్కువగా గోధుమపిండి, మైదాపిండితో వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి మినపప్పుతో ఇవి చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా అంతగా పీల్చవు! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి మినపప్పుతో సింపుల్గా మైసూర్ బోండాలను ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 3 కప్పులు
- జీలకర్ర - 3 టీ స్పూన్లు
- మిరియాలు - 3 టీ స్పూన్లు
- అల్లం తురుము - 3 స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - 8
- ఉల్లిపాయలు - 3
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల మినప్పప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టాలి. 3 గంటల అనంతరం నానబెట్టిన మినపప్పును మిక్సీజార్లో వేసి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి సాఫ్ట్గా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే మూడు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండిని వేయాలి. ఇందులో మూడు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న మూడు టీ స్పూన్ల మిరియాల పొడి వేయాలి.
- ఇందులోనే ముందుగా తరిగి ఉంచిన ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి తురుము, అల్లం తరుగు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, కొంచెం కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పిండిని బాగా కలపాలి.
- అదేవిధంగా కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని చేతితో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో బోండాల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం బోండాలను రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత గరిటెతో రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే మినపప్పుతో వేడివేడి మైసూర్ బోండాలు తయారైనట్లే!
- అనంతరం వీటిని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
- మీరు ఈ బోండాలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
