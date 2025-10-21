తాలింపు లేకుండానే "మినపప్పు రోటి పచ్చడి" - రైస్, టిఫిన్లకు చక్కటి జోడి!
మినపప్పుతో పచ్చడి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 1:40 PM IST
Urad Dal Pachadi in Telugu : చాలా మంది రోటి పచ్చళ్లను ఇష్టంగా తింటారు. టమోటా, దొండకాయ, ఇతర పదార్థాలు ఉపయోగించి వివిధ రకాల పచ్చళ్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి మినపప్పుతో పచ్చడి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఇక కేవలం భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫిన్స్లోకి కూడా పర్ఫెక్ట్. పైగా ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని, నోరూరించే మినపప్పు రోటి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 150 గ్రాములు
- ఎండుమిర్చి - 20
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 2 స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఉల్లిపాయ - 1
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- నూనె - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ఒక ఉల్లిపాయను తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు, నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 20 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో 150 గ్రాముల మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో రెండు స్పూన్ల ధనియాలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ముందుగా మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చిని పొడిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మినపప్పుజీలకర్రధనియాల మిశ్రమం, నానబెట్టిన చింతపండు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి పొడి, కొద్దికొద్దిగా వేడి నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అనంతరం మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసుకుంటే మినపప్పు రోటి పచ్చడి మీ ముందుటుంది! పైగా దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
- వేడివేడి అన్నంలో మినపప్పు పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా లాగించేస్తారు!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
