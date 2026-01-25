సామలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ఉప్మాను ఈ విధంగా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 11:53 AM IST
Little Millet Upma Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులో ఉప్మా కూడా ఒకటి. దీనిని ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా చేసి తిన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలు, పెద్దలు కొత్తగా ఏదో ఒకటి చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా సామలతో ఉప్మా చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. చాలా తక్కువ టైమ్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పద్దార్థాలు, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పిండి అవసరం లేకుండా సేమియాతో "వడలు" - క్రిస్పీ, టేస్టీగా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సామలు - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 2
- పచ్చిమిర్చి - 10
- అల్లం తరుగు - 2 స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 2
- బీన్స్ - 2
- పచ్చి బఠానీలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల సామలు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, 10 పచ్చిమిర్చి, 2 బీన్స్, 2 క్యారెట్లను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, రెెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం రెండు స్పూన్ల అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిబఠానీలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇపుడు నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం మూత తీసి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే సామల ఉప్మా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
"రేపు రథసప్తమి" - పాలు విరిగిపోకుండా ఇలాంటి "పరమాన్నం" చేసి పెట్టండి!
"పెరుగు చట్నీ" అంటే పోపు పెట్టడం కాదు! - ఇలా ట్రై చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!