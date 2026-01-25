సామలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - అప్పటికప్పుడు కమ్మగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

ETV Bharat / offbeat

Little Millet Upma
Little Millet Upma (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Little Millet Upma Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్​ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులో ఉప్మా కూడా ఒకటి. దీనిని ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా చేసి తిన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలు, పెద్దలు కొత్తగా ఏదో ఒకటి చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా సామలతో ఉప్మా చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. చాలా తక్కువ టైమ్​లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పద్దార్థాలు, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Little Millet Upma
సామలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సామలు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • అల్లం తరుగు - 2 స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - 2
  • బీన్స్ - 2
  • పచ్చి బఠానీలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Little Millet Upma
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల సామలు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, 10 పచ్చిమిర్చి, 2 బీన్స్​, 2 క్యారెట్​లను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
Little Millet Upma
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, రెెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం రెండు స్పూన్ల అల్లం తరుగు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Little Millet Upma
నెయ్యి (Getty Images)
  • అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బీన్స్ ముక్కలు, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిబఠానీలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇపుడు నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Little Millet Upma
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం మూత తీసి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే సామల ఉప్మా సిద్ధంగా ఉంటుంది!

