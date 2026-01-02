ఇంట్లోనే "ఫంక్షన్ స్టైల్ ఉప్మా" - ఈ సీక్రెట్ టిప్తో అస్సలు గట్టిపడదు - టేస్ట్ మరో లెవల్!
- ఇంట్లో చేసిన ఉప్మా కాసేపటికే గట్టిపడుతుందా? - ఓసారి ఇలా చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Published : January 2, 2026 at 3:47 PM IST
Upma Recipe: ఇంట్లో చేసిన దానితో పోలిస్తే ఫంక్షన్స్లో చేసే ఉప్మా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అస్సలు గట్టిపడకుండా అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా మెల్ట్ అయిపోతుంది. అదే ఇంట్లో చేస్తే చల్లారిన కాసేపటికి గట్టిగా అయ్యి తినాలన్న ఇంట్రస్ట్ పోతుంది. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే వరసా? అయితే ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా ఓసారి ఫంక్షన్ స్టైల్లో ఉప్మా ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు చేసుకున్నా ఇలానే చేసుకుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ టిప్ పాటిస్తే ఉప్మా గట్టిపడటం అనే ముచ్చటే ఉండదు. ఇక టేస్ట్ గురించి అయితే చెప్పక్కర్లేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఫంక్షన్ స్టైల్ ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- పల్లీలు - కొన్ని
- జీడిపప్పులు - కొన్ని
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- క్యారెట్ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమాటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి బొంబాయి రవ్వ వేసి కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- రవ్వ వేగి మంచి వాసన వస్తుండటంతోపాటు లైట్గా కలర్ మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఉప్మా కోసం అవసరమైన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం, పచ్చిమిర్చిని, టమాటాను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి రవ్వ వేయించుకున్న పాన్ను ఉంచి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి సిమ్లోనే కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు సగం వరకు వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇవి రెండూ వేగిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అదే నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు గింజలు మంచిగా వేగిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడ్డాక టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మగ్గించాలి.
- టమాటా ముక్కలు ఫ్రై అయినాక ఒక కప్పు రవ్వకు 4 కప్పుల నీరు పోసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్లో ఉప్పు సరిపోయిందో, లేదో చెక్ చేసుకుని తక్కువైతే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు గిన్నెపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి. వాటర్ బాగా మసులుతున్నప్పుడు వేయించిన రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- రవ్వ మొత్తాన్ని కలిపినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో ఉంచి కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఉప్మా చక్కగా ఉడికిన అనంతరం ఫ్రై చేసిన పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో నిమిషం ఉడికించాలి.
- చివరగా ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి కలిపి స్టవ్ ఆప్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వను ఏమాత్రం మాడకుండా వేయించాలి. రవ్వ కాస్త మాడిన ఉప్మా టేస్ట్ మారుతుంది.
- పల్లీలు, జీడిపప్పులను వేయించి పక్కకు తీయకుండా అలానే ఉంచి మిగిలిన ప్రాసెస్ చేస్తే నీళ్లల్లో ఉడికి మెత్తగా అయిపోతాయి. అదే చివర్లో వేసుకుంటే తింటున్నప్పుడు మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి.
- ఉప్మా చివర్లో నూనె వేసుకోవడమే ఈ రెసిపి సీక్రెట్ టిప్. ఇలా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల చల్లారిన తర్వాత కూడా గట్టిపడదు. ఆయిల్ ప్లేస్లో నెయ్యి వేసుకుంటే మాత్రం ఉప్మా కాస్త గట్టిపడే అవకాశం ఉంటుంది.
కొర్రలతో టేస్టీ "అరిసెలు" - బియ్యం లేకుండానే మస్త్ రుచిగా!
కుక్కర్లో ఘుమఘుమలాడే "మేథి పులావ్" - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా!