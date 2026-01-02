ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లోనే "ఫంక్షన్​ స్టైల్​ ఉప్మా" - ఈ సీక్రెట్​ టిప్​తో అస్సలు గట్టిపడదు - టేస్ట్​ మరో లెవల్​!

- ఇంట్లో చేసిన ఉప్మా కాసేపటికే గట్టిపడుతుందా? - ఓసారి ఇలా చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Upma Recipe
Upma Recipe (ETV Bharat)
Upma Recipe: ఇంట్లో చేసిన దానితో పోలిస్తే ఫంక్షన్స్​లో చేసే ఉప్మా టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. అస్సలు గట్టిపడకుండా అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా మెల్ట్​ అయిపోతుంది. అదే ఇంట్లో చేస్తే చల్లారిన కాసేపటికి గట్టిగా అయ్యి తినాలన్న ఇంట్రస్ట్​ పోతుంది. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే వరసా? అయితే ఎటువంటి టెన్షన్​ లేకుండా ఓసారి ఫంక్షన్​ స్టైల్లో ఉప్మా ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు చేసుకున్నా ఇలానే చేసుకుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ టిప్​ పాటిస్తే ఉప్మా గట్టిపడటం అనే ముచ్చటే ఉండదు. ఇక టేస్ట్​ గురించి అయితే చెప్పక్కర్లేదు. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఫంక్షన్​ స్టైల్​ ఉప్మా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Upma Recipe
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • పల్లీలు - కొన్ని
  • జీడిపప్పులు - కొన్ని
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • క్యారెట్​ - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Upma Recipe
జీడిపప్పు - పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి బొంబాయి రవ్వ వేసి కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • రవ్వ వేగి మంచి వాసన వస్తుండటంతోపాటు లైట్​గా కలర్​ మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఉప్మా కోసం అవసరమైన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అలాగే అల్లం, పచ్చిమిర్చిని, టమాటాను సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి రవ్వ వేయించుకున్న పాన్​ను ఉంచి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి సిమ్​లోనే కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Upma Recipe
పోపు (Getty Images)
  • పల్లీలు సగం వరకు వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇవి రెండూ వేగిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు గింజలు మంచిగా వేగిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత క్యారెట్​ ముక్కలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ కాస్త మెత్తబడ్డాక టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మగ్గించాలి.
Upma Recipe
కూరగాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • టమాటా ముక్కలు ఫ్రై అయినాక ఒక కప్పు రవ్వకు 4 కప్పుల నీరు పోసి కలుపుకోవాలి. ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పు సరిపోయిందో, లేదో చెక్​ చేసుకుని తక్కువైతే యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు గిన్నెపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి. వాటర్​ బాగా మసులుతున్నప్పుడు వేయించిన రవ్వను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • రవ్వ మొత్తాన్ని కలిపినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్​లో ఉంచి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఉప్మా చక్కగా ఉడికిన అనంతరం ఫ్రై చేసిన పల్లీలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో నిమిషం ఉడికించాలి.
  • చివరగా ఒక టీస్పూన్​ నూనె వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆప్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉప్మా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Upma Recipe
ఉప్మా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రవ్వను ఏమాత్రం మాడకుండా వేయించాలి. రవ్వ కాస్త మాడిన ఉప్మా టేస్ట్​ మారుతుంది.
  • పల్లీలు, జీడిపప్పులను వేయించి పక్కకు తీయకుండా అలానే ఉంచి మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేస్తే నీళ్లల్లో ఉడికి మెత్తగా అయిపోతాయి. అదే చివర్లో వేసుకుంటే తింటున్నప్పుడు మంచి టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • ఉప్మా చివర్లో నూనె వేసుకోవడమే ఈ రెసిపి సీక్రెట్​ టిప్​. ఇలా ఆయిల్​ యాడ్​ చేసుకోవడం వల్ల చల్లారిన తర్వాత కూడా గట్టిపడదు. ఆయిల్​ ప్లేస్​లో నెయ్యి వేసుకుంటే మాత్రం ఉప్మా కాస్త గట్టిపడే అవకాశం ఉంటుంది.

