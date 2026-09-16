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ఫ్రెండ్​కి డబ్బులు పంపిస్తే చార్జీలు పడతాయా? - UPI చెల్లింపులపై 'MDR' ఎవరు చెల్లించాలి?

ఫోన్‌ కొంటే, రెస్టారంట్‌లో తింటే ఛార్జీల బాదుడు ఉంటుందా? - కేంద్రం ఏం చెప్తోంది?

యూపీఐ చెల్లింపులపై చార్జీలు
యూపీఐ చెల్లింపులపై చార్జీలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:40 PM IST

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UPI Payment Charges : మీ స్నేహితుడు అత్యవసరమై మిమ్మల్ని 3వేల రూపాయలు అప్పుగా అడిగాడనుకోండి! అపుడు మీరు యూపీఐ పేమెంట్ చేస్తే చార్జీలు పడతాయా? లేదు! మీ ఇద్దరిలో ఎవరూ ఎండీఆర్‌ (మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్స్) ఛార్జీలు భరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొకరికి (పర్సన్‌ టు పర్సన్‌) పంపించే వ్యక్తిగత బదిలీలపై రుసుములు ఉండవని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. కేవలం 2వేలు మాత్రమే కాదు! అంతకు మించి డబ్బు పంపినా సరే చార్జీలు వర్తించవు. ఛార్జీలు ఎలా పడుతాయి? ఎవరు కట్టాలో తెలుసుకుందామా!

ఫోన్‌ కొంటే, రెస్టారంట్‌లో తింటే ఛార్జీలు?

నగదు రహిత చెల్లింపుల్లో యూపీఐ లావాదేవీలు కీలకంగా మారిన నేపథ్యంలో వాటిపై ఛార్జీలు విధిస్తూ కేంద్రం చేసిన ప్రకటన అందరినీ గందరగోళానికి గురిచేసింది. రూ.2వేలకు మించిన లావాదేవీలపై రుసుములు వ్యాపార సంస్థలకే వర్తిస్తాయని కేంద్రం చెబుతున్నా ఎటు తిరిగి ఆ భారం తమపైనే పడుతుందనేది సామాన్యుల వాదన.

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మీరు రూ.50వేల విలువైన ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసి యూపీఐ చెల్లింపులు చేశారనుకుంటే కేంద్రం ప్రకటించిన ఎండీఆర్‌ రేటు 0.4శాతం ప్రకారం రూ.200 చార్జీ పడుతుంది. కానీ, ఈ మొత్తాన్ని మీరు కాకుండా ఫోన్‌ విక్రేత నుంచి ఆ ఛార్జీని బ్యాంకులు లేదా పేమెంట్‌ సిస్టమ్‌ ప్రొవైడర్లు వసూలు చేస్తాయి.

పెట్రోల్‌ కొట్టించినా సరే! మీరు కారులో రూ.3వేల పెట్రోల్‌ కొట్టించనట్లయితే ఆ యూపీఐ లావాదేవీకి మీరు ఎక్కువ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ లావాదేవీపై రూ.5 చార్జీ సంబంధిత బంకు యజమాని బ్యాంకులకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

యూపీఐ చెల్లింపులపై ఛార్జీలు

బీమా ప్రీమియం, పెట్రోలు/డీజిల్‌ కొనుగోలు, విద్యుత్, నీరు, పైప్‌డ్‌ గ్యాస్‌ బిల్లులు, స్కూల్, కాలేజీ ట్యూషన్‌ ఫీజు వంటి చెల్లింపుల్లో రూ.2వేలు దాటిన లావాదేవీలపై కేవలం రూ.5 స్థిర ఎండీఆర్‌ (శాతంతో సంబంధం లేకుండా) వర్తిస్తుంది.

మీరు ఏదైనా హోటల్ లేదా రెస్టారంట్‌లో రూ.5వేల బిల్లు చేశారనుకోండి! అప్పుడు కూడా మీరు పైసా అదనంగా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎండీఆర్‌ రేటు ప్రకారం పడే రూ.20 ఛార్జీని సదరు రెస్టారంటే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

యూపీఐ పేమెంట్‌ రూ.లక్ష చేస్తే :

ఏదైనా వ్యాపార సంస్థకు రూ.లక్ష పేమెంట్‌ను యూపీఐ ద్వారా చెల్లిస్తే రూ.400 ఛార్జీ ఉంటుంది. కానీ, ఆ చార్జీని సదరు వ్యాపార సంస్థ నుంచి బ్యాంకులు/పేమెంట్ సిస్టమ్‌ ప్రొవైడర్లు రూ.300 వసూలు చేస్తాయి. రూ.75వేలు, ఆ పైన చేసే ఎంత పెద్ద లావాదేవీ అయినా గరిష్ఠంగా రూ.300 ఫీజును కేంద్రం పరిమితం చేసింది.

కస్టమర్లపై భారం తప్పదా?

వ్యాపారులు ఎండీఆర్‌ ఛార్జీలను కస్టమర్లపై బదిలీ చేయకుండా చూసుకోవాలని, యూపీఐ అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్లు వినియోగదారులపై ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజులు లేదా అంతర్గత ఛార్జీలను విధించడంపై నిషేధం ఉందని ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ స్పష్టం చేసింది.

ఈ ఉత్తర్వుల అమలు సాధ్యమేనా? అని సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని వ్యాపార సంస్థలు క్రెడిట్‌ కార్డులపై చెల్లింపులకు సంబంధించి అదనపు చార్జీలు వసూలు చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఎండీఆర్‌ ఛార్జీలు అమల్లోకి వస్తే ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఆభారం వేస్తారనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

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