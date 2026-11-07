రెండు నిమిషాల్లోనే బ్యాంక్ కేవైసీ! - ఫోన్లోనే అప్డేట్ చేసుకోండిలా
Update Bank KYC In Phone Telugu : బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలకు కేవైసీ ప్రక్రియ తప్పనిసరి. గతంలో దీనికోసం బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి ఉండగా ప్రస్తుతం డిజిటల్గానూ అప్డేట్ చేసుకునేందుకు బ్యాంకులు అవకాశాన్నిస్తున్నాయి.
Published : November 7, 2026 at 2:52 PM IST
బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలకు అత్యంత కీలకమైన కేవైసీ (నో యువర్ కస్టమర్) గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ సెల్ఫోన్లోనే కేవలం 2 నుంచి 3 నిమిషాల్లో దీన్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఆధార్, పాన్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి జిరాక్స్ కాపీలు తీసుకుని బ్యాంకు సిబ్బందికి అందజేస్తే కేవైసీ అప్డేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేది.
అయితే ఇప్పుడు అవసరం లేకుండా డిజిటల్గా అప్డేట్ చేసుకునేందుకు అన్ని బ్యాంకులు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే వాట్సాప్ ద్వారా కేవైసీ అప్డేట్ చేసే ప్రక్రియను అందుబాటులోకి తెస్తున్నామని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు వెల్లడించారు. మూడు రకాలుగా కేవైసీ అప్డేట్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఆన్లైన్ కేవైసీ పోర్టల్ ద్వారా
బ్యాంకు అధికారిక ఆన్లైన్ కేవైసీ పోర్టల్లో కస్టమర్ ఐడీని నమోదు చేయాలి. అనంతరం రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీతో దాన్ని ధృవీకరించాలి. స్క్రీన్పై కనిపించే వ్యక్తిగత వివరాలను తనిఖీ చేసి ఏవైనా మార్పులు ఉంటే వాటిని అప్డేట్ చేయాలి. ఎలాంటి మార్పులు లేకపోతే 'నో ఛేంజ్' ఆప్షన్ను ఎంపిక చేసుకొని ప్రక్రియను పూర్తి చేయొచ్చు.
బ్యాంక్ యాప్ ద్వారా
ఉదాహరణకు మీకు ఖాతా ఉన్న బ్యాంక్ యాప్ను తెరిచి ముందుగా లాగిన్ అవ్వాలి. తర్వాత 'మై ప్రొఫైల్'లో కేవైసీ స్థితిని చెక్ చేసుకోవాలి. 'అప్డేట్ కేవైసీ' ఆప్షన్ను ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత సూచనలను అనుసరించి వివరాలను సమర్పించవచ్చు.
ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా
నెట్ బ్యాంకింగ్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. 'పర్సనల్ సెట్టింగ్స్'లో కేవైసీ స్టేటస్ను ఎంచుకోవాలి. 'అప్డేట్ కేవైసీ' ద్వారా వివరాలను ధృవీకరించుకుని ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
ఎలాంటి మార్పులు లేకపోతే ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా
ఖాతాలో ఎటువంటి వ్యక్తిగత వివరాలు, చిరునామాలో ఎలాంటి మార్పులు లేని ఖాతాదారులు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా రీ-కేవైసీని ధృవీకరించుకోవచ్చు. దీనికోసం బ్యాంక్ సూచించిన విధంగా కేవైసీ 'నో-ఛేంజ్' అనే సందేశాన్ని పంపవచ్చు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
- ఆన్లైన్లో ఈ-కేవైసీని అప్డేట్ చేయడానికి ఓటీపీ భద్రత ముఖ్యం.
- ఈ నేపథ్యంలోనే ఆధార్తో అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబరు అందుబాటులో ఉండాలి.
- బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
- ఓటీపీ, పిన్ పాస్వర్డ్లను ఇతరులకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ చెప్పకూడదు.
- కేవైసీ అప్డేట్ పేరుతో వచ్చే అనుమానాస్పద లింక్లను క్లిక్ చేయొద్దు.
- చిరునామా వివరాలలో మార్పులుంటే సంబంధిత ధృవీకరణ పత్రాలను సిద్ధం చేసిన తర్వాతే లాగిన్ అవ్వాలి.
బ్యాంకుకు ఎప్పుడు వెళ్లాలి ?
ఆన్లైన్లో కేవైసీ పూర్తి చేయలేని పరిస్థితుల్లోనూ, వివరాల్లో మార్పుల కోసం అదనపు పత్రాలు అవసరమైనప్పుడు లేదా బ్యాంకు నుంచి ప్రత్యేక ధృవీకరణ కోరినప్పుడు సంబంధిత శాఖను సంప్రదించాలి.
మరో పది రోజుల్లో అందుబాటులోకి
ఖాతాదారులు తమ కేవైసీ గడువు ముగింపు, అప్డేట్ స్థితిని ముందుగానే తనిఖీ చేసుకోవడం ద్వారా బ్యాంకింగ్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఎస్బీఐ ఈ-కేవైసీ పోర్టల్లో కొన్ని మార్పులు చేస్తున్నామని, మరో పది రోజుల్లో దానిని మరింత సౌకర్యవంతంగా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.
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