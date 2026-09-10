బియ్యంతో అన్నం, వంటలే కాదు - మీకు తెలియని మరెన్నో సూపర్ ట్రిక్స్!
బియ్యంతో సూపర్ చిట్కాలు - ఉపయోగాలు తెలిస్తే మీరు ట్రై చేయడం పక్కా అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 5:00 PM IST
Unusal Uses for Uncooked Rice : నార్మల్గా బియ్యంతో ఏం చేస్తాం చెప్పండి? అనగానే ఎక్కువ మంది ఠక్కున చెప్పే సమాధానం అన్నం వండుకుంటాం. లేదంటే దోశ, పిండి వంటకాల కోసం ఉపయోగిస్తుంటామని చెబుతారు. ఇవే మనకు తెలిసినవి! కానీ, మీకు తెలుసా? బియ్యంతో అవి మాత్రమే కాకుండా ఇంటి అవసరాల్లో భాగంగా వివిధ రకాలుగా వాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- కిచెన్ కప్బోర్డులు, రిఫ్రిజిరేటర్ల నుంచి అప్పుడప్పుడూ దుర్వాసనలు వస్తుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు రైస్ నింపిన ఒక బౌల్ను ఆయా అల్మరాలు, ఫ్రిడ్జ్లో ఓ మూలన ఉంచితే ఆ వాసనను బియ్యం పీల్చేసుకుంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- మనం రెగ్యులర్గా వంటల్లో వాడే ఉప్పును చాలా మంది డబ్బాలో నిల్వ ఉంచుతారు. అలా స్టోర్ చేసిన ఉప్పు తడి తగిలితే గట్టి పడుతుంది. అయితే, అందులో కొన్ని బియ్యపు గింజలు వేస్తే అలా జరగకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
- మామిడి, సీతాఫలం వంటి పండ్లను త్వరగా పక్వానికి తీసుకురావడానికి చాలా మంది కొన్ని రకాల రసాయనాలను పెట్టి మాగబెడుతుంటారు. అలాకాకుండా వాటిని బియ్యంలో కప్పి ఉంచితే రసాయనాలు లేకుండా సహజంగానే అవి త్వరగా పండుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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- ఇంట్లో పెంచే మొక్కలకు సహజ ఎరువులుగా చాలా మంది అరటి తొక్కలు, కోడిగుడ్ల పెంకులు వినియోగిస్తుంటారు. అయితే, అవే కాకుండా బియ్యాన్ని ఉడికించిన నీటిని (గంజి) మొక్కలకు ఎరువుగానూ వాడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో ఉండే పోషకాలు మొక్కల్ని చీడపీడల నుంచి రక్షిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- తేమ వల్ల కత్తులు, కత్తెర వంటి కొన్ని ఇనుపు వస్తువులు తుప్పు పడుతుంటాయి. అయితే వీటిని బయట కాకుండా ఓ డబ్బాలో బియ్యంలో ఉంచితే ఈ సమస్య ఉండదని చెబుతున్నారు.
- వాతావరణంలోని తేమ ప్రభావం వెండి ఆభరణాల మీద ఉంటుంది. తద్వారా అవి కళ తప్పినట్లుగా కనపడతాయి. అలాంటి టైమ్లో ఒక మెష్ బ్యాగ్లో కొద్దిగా బియ్యం నింపి, వీటిని భద్రపరిచే బాక్సులో ఉంచితే ఆ తేమను బియ్యం పీల్చేసుకుంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే నిర్ణీత వ్యవధుల్లో ఈ బియ్యాన్ని మార్చడం మర్చిపోకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మనం అప్పుడప్పుడూ బియ్యపు గింజల్ని పేర్చుతూ వివిధ రకాల అలంకరణ వస్తువులు తయారుచేయడం చూస్తుంటాం. ఓపిక ఉంటే మీరూ ఇలాంటివి రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ గింజలకు రంగులు అద్దితే మరింత ఆకర్షణీయమైన డెకరేటివ్ పీసెస్ తయారవుతాయి. వీటికి సంబంధించి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోలు చూడచ్చు. లేదంటే మీలోని సృజనకు పదును పెట్టవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- బియ్యం కడిగిన నీళ్లు, అన్నాన్ని ఉడికించేటప్పుడు వేరు చేసిన గంజిలోనూ వివిధ పోషకాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఆ నీటిని ముఖం, జుట్టు, పాదాలు, గోళ్ల సంరక్షణకు వివిధ పద్ధతుల్లో ఉపయోగించవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే అన్నం గంజిలో కాస్త ఉప్పు వేసుకొని తాగితే, అందులోని పోషకాలు శరీరానికి అంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
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