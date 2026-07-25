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టూర్​కు వెళ్లొచ్చాక లగేజ్​ సర్దాలంటే బద్ధకంగా ఉందా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే పని సులువు!

-వెకేషన్​కి వెళ్లొచ్చాక బ్యాగులు సర్దడం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ టిప్స్!

Unpacking Luggage after Vacation
Unpacking Luggage after Vacation (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 5:46 PM IST

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Unpacking Luggage after Vacation: పని ఒత్తిడి నుంచి రిలీఫ్​ కోసం, ఫ్యామిలీతో టైమ్​ స్పెండ్​ చేయడానికి సహా పలు కారణాల వల్ల చాలా మంది వీలుకుదిరినప్పుడల్లా వెకేషన్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. సరదాగా రెండుమూడు రోజులు ఆయా ప్రదేశాలు తిరిగొస్తుంటారు. ఇక టూర్లకు వెళ్తున్నామంటే చాలా మంది లగేజ్​ బాగానే తీసుకెళ్తుంటారు. అయితే వెకేషన్‌కి వెళ్లే క్రమంలో బ్యాగులు సర్దుకోవడం ఒకెత్తయితే.. తిరిగొచ్చాక వాటిని ఎక్కడివక్కడ సర్దడం మరో ఎత్తు! ఇక రోజువారీ బిజీ లైఫ్‌స్టైల్లో పడిపోయి ఇంకోరోజు చేద్దాంలే అని ఈ పనిని వాయిదా వేసే వాళ్లు చాలామందే ఉంటారు. అయితే ఇలా వాయిదాల పర్వం లేకుండా.. బ్యాగుల్లోని వస్తువుల్ని సులభంగా ఎక్కడివక్కడ సర్దుకోవాలంటే ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • టూర్​ అనగానే ఎందుకైనా మంచిది అనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది అవసరం ఉన్నవి, లేనివి బ్యాగుల్లో పెట్టి తీసుకెళ్తుంటారు. ఇక తిరిగొచ్చాక వాటిని సర్దలేక తలప్రాణం తోకకొస్తుంది. అయితే నిజానికి టూర్​కు వెళ్లేటప్పుడు ఇంతింత లగేజ్​ అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వెకేషన్‌లో బాగా ఉపయోగపడతాయనుకునే వస్తువులు, దుస్తులు మాత్రమే తీసుకెళ్లాలంటున్నారు. ఇక వచ్చాక సర్దుకోవడమూ ఈజీ అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • యాక్సెసరీస్‌, ఇతర బ్యూటీ ఉత్పత్తులను నేరుగా లగేజీ బ్యాగులో వేసేస్తుంటారు చాలా మంది మహిళలు. ఇలా చేస్తే సమయానికి ఓ పట్టాన దొరకవు. పైగా టూర్​ను తిరిగొచ్చాక ఒక్కొక్కటిగా తీసి సర్దడమూ చిరాకే. కాబట్టి ఆయా వస్తువుల్ని వేటికవే సెపరేట్​ చేసుకుని.. చిన్న చిన్న జిప్‌లాక్‌ బ్యాగుల్లో వేసుకొని వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిదంటున్నారు. ఫలితంగా ఇంటికొచ్చాక నేరుగా ఆ బ్యాగుల్ని ఎక్కడివక్కడ సర్దుకుంటే పని తొందరగా పూర్తవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • సోమవారం ఆఫీసు ఉందంటే ట్రిప్ నుంచి ఆదివారం రాత్రికి గానీ ఇంటికి చేరుకుని చాలా మంది. దీనివల్ల వెంట తీసుకెళ్లిన బాగ్యులు సర్దుకోవడం అటుంచితే శారీరకంగానే కాదు.. మానసికంగానూ అలసిపోతామంటున్నారు. కాబట్టి ఒక రోజు ముందే వెకేషన్‌ ముగించుకునేలా ప్లాన్‌ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అంటే ఆదివారానికి బదులు శనివారమే ఇల్లు చేరడం వల్ల లగేజీ ఎక్కడివక్కడ సర్దుకోవడంతో పాటు కాస్త రెస్ట్​ తీసుకోవడానికి అవకాశమూ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • కొన్నిసార్లు ఇల్లు, ఆఫీస్‌ హడావిడితో తీసుకెళ్లిన లగేజీని ఒకేసారి సర్దుకోవడం వీలుపడదు. అలాంటప్పుడు రోజుకు కొన్ని వస్తువుల చొప్పున సర్దుకోవడం చేయాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓరోజు వెకేషన్‌ నుంచి కొని తెచ్చిన వస్తువుల్ని సరైన ప్రదేశంలో అమర్చడం, మరో రోజు దుస్తులు వాషింగ్‌ మెషీన్‌లో వేసేయడం ఇలా రోజుకో పని చేస్తే సర్దడం సులభంగా పూర్తవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • టూర్​కు వెళ్లినప్పుడు ఆయా ప్రదేశాల్లో అది ఫేమస్​, ఆ వస్తువు బాగుంది అంటూ కనిపించిన వస్తువునల్లా కొనేస్తుంటారు కొందరు. దీనివల్ల లగేజీ బరువు పెరిగిపోవడమే కాదు.. తెచ్చినవి సర్దడానికీ నీరసమొచ్చేస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి నచ్చిన ఒకటి లేదా రెండు వస్తువుల్ని వెంట తెచ్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
  • వెకేషన్‌కి వెళ్లొచ్చాక లగేజీని ఒక్కరే సర్దేయాలంటే కష్టం. కాబట్టి ఈ పనుల్లో కుటుంబసభ్యుల హెల్ప్​ తీసుకుంటే పని సులభమవుతుందని, ఒత్తిడీ తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా అందరూ కలిసి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, వెకేషన్‌ అనుభవాల్ని/సరదాల్ని నెమరు వేసుకుంటూ పని చేస్తే అసలు సమయమే తెలియదంటున్నారు.
  • "ఆడుతు పాడుతు పని చేస్తుంటే అలుపూ సొలుపేమున్నది" అన్నట్లు.. నచ్చిన సంగీతం వింటూ అన్‌ప్యాకింగ్‌ చేస్తే ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుందని, పనులూ సులభంగా పూర్తవుతాయంటున్నారు. ఈ టిప్స్​ పాటిస్తూ లగేజీని తిరిగి ఎక్కడివక్కడ సర్దడం పూర్తయ్యాక ఇల్లు నీట్‌గా కనిపిస్తుందని, తద్వారా మనసుకూ ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్‌ లభించి ప్రశాంతత చేకూరుతుందంటున్నారు.

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UNPACKING LUGGAGE AFTER VACATION
WAYS TO UNPACK LUGGAGE AFTER TOUR
LUGGAGE UNPACKING TIPS
టూర్​కు వెళ్లొచ్చాక లగేజీ సర్దడం
UNPACKING LUGGAGE AFTER VACATION

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