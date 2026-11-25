నార్మల్ 'ECG స్కాన్'తోనే ఆకస్మిక గుండెపోటుకు చెక్! - ఆ రహస్యాన్ని చేధించిన 'AI'!
Cardiac Arrest : సాధారణ గుండె స్కాన్లలోనే ప్రమాద సంకేతాలు - కాలిఫోర్నియా శాస్త్రవేత్తల కీలక ఆవిష్కరణ!
Published : November 25, 2026 at 4:10 PM IST
భారత్లో ఏటా సుమారు 7 లక్షల మంది ఆకస్మిక కార్డియాక్ అరెస్టుతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. గుండెలోని విద్యుత్ వ్యవస్థ అకస్మాత్తుగా ఆగిపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. వృద్ధులు, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారే కాదు బయటకు ఎంతో ఆరోగ్యంగా కనిపించే యువ అథ్లెట్లు కూడా దీని బారిన పడుతున్నారు. అయితే, గుండెలో అమర్చే డిఫిబ్రిలేటర్లతో ఇలాంటి మరణాలను కొంతవరకు అడ్డుకోవచ్చు. కానీ, ఈ చికిత్స ఎవరికి అత్యవసరమో ముందుగా గుర్తించడం వైద్యులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ సమస్యకు అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు పరిష్కారం కనుగొన్నారు. సాధారణ గుండె స్కాన్లలో దాగి ఉండే హెచ్చరిక సంకేతాలను కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాయంతో వారు పసిగట్టారు. ఈ కొత్త ఆవిష్కరణ ఎలా పనిచేస్తుందో ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఏమిటీ సమస్య?
ఆకస్మిక కార్డియాక్ అరెస్టు అనేది సాధారణ గుండెపోటు(హార్ట్ ఎటాక్) కంటే పూర్తిగా భిన్నమైనది. రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడి గుండెకు రక్తప్రసరణ ఆగిపోతే దానిని గుండెపోటు అంటారు. కానీ, గుండె కొట్టుకోవడాన్ని నియంత్రించే విద్యుత్ వ్యవస్థ ఆకస్మాత్తుగా విఫలమైనప్పుడు కార్డియాక్ అరెస్టు సంభవిస్తుంది. దీనివల్ల గుండె ఒక్కసారిగా రక్తాన్ని పంప్ చేయడం ఆపేస్తుంది. ఇలాంటి టైమ్లో తక్షణమే సీపీఆర్(CPR) చేయడం లేదా ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్తో షాక్ ఇవ్వడం ద్వారా పాణాలు కాపాడవచ్చు.
అయితే హాస్పిటల్ బయట కార్డియాక్ అరెస్టుకు గురైనవారిలో దాదాపు 90 శాతం మంది కొద్ది నిమిషాల్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోవచ్చు. ఇక్కడ బాధాకరమైన అంశమేమిటంటే, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఉండి కూడా ఇలా జరగడం! ముప్పును ముందే గుర్తిస్తే గుండెలో డిఫిబ్రిలేటర్ పరికరాన్ని అమర్చుకోవచ్చు. కానీ, ఈ పరికరం ఎవరికి అవసరమో సకాలంలో గుర్తించడమే వైద్యులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. చాలా మంది ఎలాంటి ముందస్తు లక్షణాలు లేకుండానే కుప్పకూలిపోతుండటంతో, గుండె ఆగిపోవడానికి ముందు లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడం పరిశోధకులకు సాధ్యం కావడం లేదు. చివరికి శవపరీక్షల్లో(పోస్ట్మార్టం) కూడా ఈ విద్యుత్ వైఫల్యపు కారణాలు పూర్తిస్థాయిలో బయటపడటం లేదు.
ప్రస్తుత స్క్రీనింగ్లో ఇబ్బంది :
కార్డియాక్ అరెస్టు ముప్పు ఉన్నవారిని గుర్తించడానికి ప్రస్తుతం వైద్యులు ప్రధానంగా ఒక కొలతపైనే ఆధారపడుతున్నారు. గుండె కొట్టుకున్న ప్రతిసారీ రక్తాన్ని ఎంత సమర్థంగా ఆ అవయవం పంప్ చేస్తోందనే దానిని బట్టి ప్రమాదాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు. రక్త ప్రసరణ సామర్థ్యం నిర్ణీత స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నవారికి గుండెలో డిఫిబ్రిలేటర్ను అమర్చాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. గుండె లయ ప్రమాదకరంగా మారినప్పుడు ఈ పరికరం వెంటనే విద్యుత్ షాక్ ఇచ్చి ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. అయితే, ఈ పంపింగ్ సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి ఖరీదైన, విస్తృతమైన వైద్య పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇక్కడ అసలు సమస్య ఏమిటంటే, ఆకస్మిక కార్డియాక్ అరెస్టుకు గురవుతున్న వారిలో చాలా మంది అంతకుముందు ఎన్నడూ ఇలాంటి పరీక్షలు చేయించుకున్న వారే కాదు. బయటకు ఎలాంటి అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపించకపోవడమే దీనికి కారణం. మరోవైపు, డిఫిబ్రిలేటర్ అమర్చుకున్న ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరికి జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆ పరికరం షాక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం రాకపోవచ్చు. ఫలితంగా వారు అనవసరంగా ఖరీదైన శస్త్రచికిత్సకు, శారీరక శ్రమకు గురైనట్లవుతుంది. అందువల్ల ఈ సమస్యకు సంబంధించి మరింత స్పష్టమైన హెచ్చరిక సంకేతాలను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలోనే శాస్త్రవేత్తలు దీనిపై అన్వేషణ మొదలుపెట్టారు.
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'కృత్రిమ' పరిష్కారం :
ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనేందుకు కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు కృత్రిమ మేధ(AI) సాయం తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం స్వీడన్లో సేకరించిన ఏకంగా 4.4 లక్షల ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్(ఈసీజీ) స్కాన్ల డేటాతో ఒక ప్రత్యేక ఏఐ సాధనానికి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ స్కాన్లలో నమోదైన గుండె విద్యుత్ కదలికలను, ఆయా వ్యక్తుల మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాల్లోని వివరాలతో అనుసంధానించి విశ్లేషించారు. తద్వారా పూర్తి ఆరోగ్యవంతులు, గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు, ఆకస్మిక కార్డియాక్ అరెస్ట్తో మరణించిన వారి ఈసీజీల మధ్య ఉన్న అత్యంత సూక్ష్మమైన తేడాలనూ ఈ ఏఐ సాధనం పసిగట్టగలిగేలా శిక్షణనిచ్చారు. ఎక్కువ ముప్పుతో ముడిపడిన స్పైక్లు, ప్రత్యేక తరంగాలు, ఇతర లక్షణాలతో కూడిన పోకడలను పసిగట్టగలిగేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. అంతేకాకుండా, ఈ టెక్నాలజీ సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు అమెరికా, తైవాన్లకు చెందిన వేల మంది రోగులకు సంబంధించిన అదనపు రికార్డులను కూడా శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించారు. తద్వారా భిన్న దేశాలు, విభిన్న తెగల ప్రజల్లో ముప్పు తీవ్రంగా ఉన్న వారిని నమ్మకంగా గుర్తించే వీలుందా అన్నది చెక్ చేశారు.
మెరుగైన ఫలితాలు :
సంప్రదాయ వైద్య పరీక్షల కన్నా కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) ఆకస్మిక కార్డియాక్ అరెస్టు ముప్పును ఎంతో మెరుగ్గా, వేగంగా పసిగడుతున్నట్లు ఈ పరిశోధనలో తేలింది. ఇది కేవలం సాధారణ ఈసీజీ చిత్రాల ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి, రోగులకు ఎలాంటి అదనపు వైద్య పరీక్ష అవసరంలేకుండానే స్క్రీనింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఫలితంగా ఇంప్లాంటెడ్ డిఫిబ్రిలేటర్ పరికరం ఎవరికి అవసరమన్నదానిపై వైద్యులు మరింత ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలను తీసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా, గుండె హఠాత్తుగా ఆగిపోవడానికి ముందు ఈ రోగుల్లో ఏం జరుగుతోందన్నది తెలుసుకోవడానికి కూడా వీలవుతుంది. వైద్య సంబంధ మిస్టరీల పరిష్కారంలో AI సామర్థ్యాన్ని ఇది చాటుతోంది.
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