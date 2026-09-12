గ్రంథాలయాలుగా 'ఇళ్లు, స్కూల్స్, గుడులు, బస్టాండ్లు' - ఎక్కడో తెలుసా?
-సమాజ వికాసానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడేలా గ్రంథాలయాలు - అయితే ఈ గ్రామాల్లో విచిత్రంగా లైబ్రరీలు!
Published : September 12, 2026 at 2:00 PM IST
Unique Village Libraries in India: గ్రంథాలయాలు విజ్ఞాన గనులు. సమాజ వికాసానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం 'జ్ఞానం' అయితే, దానిని అందరికీ సమానంగా అందించే ఏకైక వేదిక లైబ్రరీ. అయితే సాధారణంగా గంథ్రాలయాలు అంటే ఊరికి ఒకటో రెండో ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఈ ఊళ్లలో మాత్రం ఇళ్లు, స్కూల్స్, గుడులు, బస్టాండ్లూ, బహిరంగ ప్రదేశాల్లోనూ ఇవి కనిపిస్తాయి. ఈ ఊళ్లకు వెళ్తే సరికొత్త పుస్తకప్రపంచంలో అడుగుపెట్టినట్లే అనిపిస్తుంది. మరి ఆ ఊర్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గుళ్లు, హోటళ్లు కూడా లైబ్రరీలే: స్ట్రాబెర్రీ సాగుకు మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో ఉన్న భిలార్ ప్రసిద్ధి. పర్యటక ప్రాంతాలైన పంచగని, మహాబలేశ్వరం మధ్య ఉన్న సహ్యాద్రి శ్రేణుల్లో ఉంటుందీ గ్రామం. పర్యాటక ప్రాంతంగానూ పేరు పొందిన భిలార్ ఇప్పుడు "బుక్ విలేజ్" గానూ గుర్తింపు పొందింది. ప్రపంచంలోనే మొదటి బుక్ టౌన్గా పేరుగాంచిన యూకేలోని "హే-ఆన్-వై"ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని స్థానిక ప్రభుత్వం ఇక్కడ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేసిందట. ఈ గ్రామంలో 35కి పైగా ఇళ్లలో పుస్తకాలే కనిపిస్తాయి. ఇవే కాకుండా.. స్కూల్స్, దేవాలయాలు, హోటల్స్, గెస్ట్హౌస్లు అన్నీ గ్రంథాలయాలే. వీటిల్లో పుస్తకాలు పెట్టడానికి వీలుగా ప్రత్యేకంగా షెల్ఫ్లు, టేబుళ్లు సెట్ చేశారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక్కోచోట ఒక్కోరకమైన పుస్తకాలు లభించేలా ఈ లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేసింది అక్కడి ప్రభుత్వం. అంటే, ఒకచోట సాహిత్యానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఉంటే.. మరోచోట హిస్టరీ, సైన్స్ గురించి తెలియజేసేవి కనిపిస్తాయి. ఇంకా పురాణాలు, పరిశోధన, ఆత్మకథలు, విద్య, వైద్యం.. ఇలా అన్ని రకాల పుస్తకాలూ కలిపి మొత్తంగా 30 వేలకు పైగానే ఇక్కడ ఉంటాయట. ఇక వీటిని గుర్తించేలా ఇక్కడి ఇళ్లకు ప్రత్యేకమైన పెయింటింగులు కూడా వేయించారు. దాంతో భిలార్- పర్యాటకుల్నే కాదు, పుస్తక ప్రియులనూ స్వాగతించే బుక్స్ హబ్గా మారింది. అలా ఆ ఊరికి వచ్చే పర్యాటకులకు పుస్తకాలను కానుకగా ఇవ్వడమే కాక, భోజనం, వసతీ సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ అదనపు ఆదాయాన్నీ అందుకుంటున్నారు స్థానికులు.
ఇంటింటికీ ప్రత్యేకత: భారత్లోని అతిపెద్ద పుస్తక గ్రామాల్లో జమ్మూకశ్మీర్లో ఉన్న "అరగం" ఒకటి. మంచినీటి సరస్సు "వులార్" ఒడ్డునే ఈ గ్రామం ఉంటుంది. ఒకప్పుడు గొడవలకు నిలయంగా మారి విద్యావకాశాలు తక్కువగా ఉన్న మారుమూల ప్రాంతమిది. అయితే ఒకప్పుడు కనీస సదుపాయాలు కూడా లేని మట్టి ఇళ్లే.. ఇప్పుడు బుక్హౌజ్లుగా వెలుగుతున్నాయి. కశ్మీరీ సాహిత్యాన్నీ, సంస్కృతినీ పరిరక్షించేందుకు పుణెకు చెందిన 'సర్హద్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఇక్కడి ఇళ్లను లైబ్రరీగా మార్చింది. మొదట్లో పది ఇళ్లతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం.. నేడు నాలుగు వందలకు పైగా ఇళ్లకు చేరింది. సైన్స్, హిస్టరీ, పోటీ పరీక్షలతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నవలలు, కాల్పనిక సాహిత్యానికి సంబంధించి.. ఇలా అన్నీ కలిపి 35 వేలకుపైగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక్కో ఇల్లు ఒక్కో ప్రత్యేకమైన పుస్తకాలతో ఉంటాయి. అలాగే వాటిని గుర్తించేందుకు బోర్డులూ కనిపిస్తాయి. "‘మా ఇళ్లకు స్థానికులే కాకుండా ఎక్కడెక్కడినుంచో పర్యటకులూ వస్తుంటారు. ఎవరు వచ్చినా మేం అతిథుల్లా భావించి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తాం. మా ఇళ్లల్లోనే ఇన్ని పుస్తకాలు ఉండడంతో పిల్లలకూ, యువతకూ చదవడం ఒక అలవాటుగా మారింది. అలాగే, స్కూళ్లలోనూ కాలేజీల్లోనూ హాజరు శాతం కూడా పెరిగింది" అంటున్నారు గ్రంథాలయాల నిర్వాహకులు.
పుస్తకాల గూళ్లు: కేరళ రాష్ట్రంలోని 'పెరుంకుళం' మరో పుస్తక గ్రామం. ఈ గ్రామస్థులు మొదట్లో ఆసక్తికొద్దీ కొన్ని పుస్తకాలను సేకరించారు. తరువాత వాటిని ఓ చిన్న గదిలో పెట్టి, ఆసక్తి ఉన్నవారు చదువుకునేలా ప్రోత్సహించారు. క్రమంగా ఆ పుస్తకాల సంఖ్య పెరగడంతో వాటిని ఓ పెద్ద బంగళాలో జాగ్రత్త చేసి ‘బాపూజీ స్మారక గ్రంథాలయం’ అని పేరు పెట్టారు. ఈ లైబ్రరీ నిర్వాహకులంతా కలిసి మరో ప్రయోగం చేశారు. చిన్నసైజు గాజు అల్మారాలను పిచ్చుకగూళ్ల ఆకృతిలో మార్చి... రహదారుల పక్కనా, బస్టాండ్ల బయటా, వీధుల కూడళ్లలో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉంచుతున్నారు. వీటినే ఇక్కడ ‘పుస్తకాల గూళ్లు’ అని పిలుస్తారు. ఒక్కోదాంట్లో 30 నుంచి 50 వరకూ పుస్తకాలను పెడుతూ పిల్లల్లో పఠనాసక్తినీ పెంపొందిస్తున్నారు. బాల సాహిత్యం, చరిత్ర, వార్తా పత్రికలు వంటివి ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. బెంచీలు సైతం ఏర్పాటు చేయడంతో పుస్తకాలను అక్కడే చదువుకోవచ్చు లేదంటే ఇళ్లకూ తీసుకెళ్లొచ్చు.
ఈ బుక్ కేఫ్లలో కాఫీ, పుస్తకాలు క్రేజీ కాంబినేషన్ - ఇలాంటి లైబ్రరీలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసా?
ఈ లైబ్రరీలలో బుక్స్తో పాటు కుట్టుమిషన్లు, గిటార్లు! - రూపాయి చెల్లించకుండానే సేవలు!