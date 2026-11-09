ఆ నదిలో ఎర్ర రంగు నీళ్లు - మరో నదిలో 'పాల ధార' ప్రవాహం!
మన దేశంలో అనేక జీవనదులు - ఎర్ర నది, పాల నది అని వేటిని అంటారో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:22 PM IST
Milk river and Red river in india : ఎర్ర సముద్రం, నల్ల సముద్రం, మృత సముద్రం గురించి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇవి ఖండాంతర వర్తక, వాణిజ్యానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచాయి. ఆసియా, ఐరోపా దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. అయితే, మన దేశంలో ఎర్ర నది, పాల నది ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? అవి ఎక్కడున్నాయి? వాటి గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా?
మనదేశంలో జీవనదులు అనేకం. దేశమంతటా చిన్నా, పెద్దా కలిపి 400పైగా నదులు ఉండగా తాగునీరు, వ్యవసాయం, విద్యుత్తు అవసరాలను అవి తీరుస్తున్నాయి. దేశంలో అతి పొడవైనది గంగా నది కాగా, బ్రహ్మపుత్రా నదిని ఎర్ర నది అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో ఈ నదిలో ప్రవహించే నీరు ఎర్రగా ఉంటుంది. వరదల సమయంలో నదుల్లో నీరు ఎర్రగానే కనిపించినప్పటికీ బ్రహ్మపుత్ర పరివాహక ప్రాతం మొత్తం పర్వత లోయలే. దీంతో అడుగున ఉన్న నేల కోతకు గురై ఎరుపు, పసుపు రంగు మట్టి అవక్షేపాలు ఎక్కువగా కలుస్తాయి. దీంతో ఈ నదిని ఎర్ర నది అని పిలుస్తారు.
బ్రహ్మపుత్ర అస్సాం మీదుగా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు భారీ మొత్తంలో నేల కోతగు గురై మట్టి కలుస్తుంది. ఈ మట్టిలో మాగ్నెటైట్, ఇల్మనైట్ లాంటి బరువైన ఖనిజ పదార్థాలతోపాటు, ఐరన్ ఆక్సైడ్లు కలవడం వల్ల నీరు ఎర్రగా మారుతుంది.
బ్రహ్మపుత్ర టిబెట్లోని మానస సరోవర్ సమీపంలో పుట్టింది. టిబెట్లోని చెమయుంగ్డుంగ్ హిమానీ నదం నుంచి పుట్టి వివిధ ప్రాంతాల గుండా ప్రవహించి అరుణాచల్ప్రదేశ్ వద్ద మన దేశంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి నుంచి అనేక ఉపనదులు కలిసి అస్సాం మీదుగా ప్రవహిస్తుంది. ఆ తర్వాత బంగ్లాదేశ్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడ గంగా నదిని ‘పద్మ’ అని, బ్రహ్మపుత్రని ‘జమున’ అని పిలుస్తారు. ఈ రెండు నదులు కలిసి మేఘనగా మారి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి.
పాల నది
కర్ణాటకలోని పాలార్ నదిని పాల నది అంటారు. తెల్లగా, పాల వంటి ప్రవాహం కారణంగా అలా పిలుస్తుంటారు. కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలోని నంది కొండల్లో జన్మించే పాలార్ నది ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా ప్రవహిస్తూ తమిళనాడులోకి ప్రవేశిస్తుంది. చెన్నై వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలిసే ఈ నది ఎక్కువగా క్వార్ట్జ్, ఫెల్డ్ స్పార్ సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల మీదుగా ప్రవహిస్తుంది. ఇవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విచ్ఛిన్నమై నదీ గర్భంలో ఓ పొరలా ఏర్పడి పైనుంచి చూసినప్పుడు తెల్లగా పాలలా కనిపించడంతో దీనిని పాల నది అంటారు. సాధారణంగా నదులు భూ ఉపరితలంపై ప్రవహిస్తాయి కానీ, పాలార్ నది ఇసుక పొరల్లో ఎక్కువ శాతం ప్రవహించడం విశేషం. ఫలితంగా చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో భూగర్భజలాలకు జీవం పోస్తుంది. కోలార్ బంగారు గనులకు పాలార్ నది నుంచే నీరు సరఫరా అవుతుంది.
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