'వారికి' మరో ఐదేళ్ల పాటు "పెన్షన్" ఛాన్స్ - నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర క్యాబినెట్!
అసంఘటిత కార్మికులకు "అటల్ పెన్షన్ యోజన" - పొడిగిస్తూ క్యాబినెట్ తీర్మానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 3:50 PM IST
Atal Pension Yojana : అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చక్కని అవకాశం కల్పించింది. కొన్నేళ్లుగా అమలవుతున్న అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకాన్ని (APY) మరో ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగించాలని కేంద్ర క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2030-31 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకం పొడిగించేందుకు పచ్చజెండా ఊపింది. అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు ఎంతో ఉపయోగపడే ఈ పథకానికి విస్తృత ప్రచారం కల్పించడంతో పాటు, అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయాలని ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఈ పథకంలో 2026 జనవరి 19 నాటికి 8.66 కోట్ల మంది చందాదారులుగా ఉన్నారు.
"IRCTC వ్యాలెట్"లో డబ్బు విత్డ్రా చేయొచ్చా? - కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఏమన్నారంటే!
ఏమిటీ పథకం?
సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత ప్రతి నెలా పెన్షన్ అందుతుంది. ఈ కారణంతోనే చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని ఆశిస్తుంటారు. పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా జీవితం సాఫీగా సాగుతుందనేది ఉద్దేశం. కాగా, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు పెన్షన్ మాత్రమే కాకుండా వైద్య సౌకర్యాలు కూడా అందని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో వారికి కూడా 60 ఏళ్లు దాటాక పెన్షన్ అందాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015లో అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY) పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతీ నెల రూ.1000-5000 వరకు పెన్షన్ అందుతుంది.
ఎవరు అర్హులు?
18 నుంచి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయసున్న అసంఘటిత రంగ కార్మికులు అటల్ పెన్షన్ యోజన పథకంలో చేరొచ్చు. ఈ మేరకు ప్రతి నెలా కొంత మెత్తంలో జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) ఈ వ్యవహారాలు చూస్తుంది. ఈ పెన్షన్ పథకంలో చేరాలనుకునే కార్మికులు తప్పనిసరిగా పోస్టాఫీసులో లేదా, ఏదైనా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో సేవింగ్ ఖాతా కలిగి ఉండాలి. నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ పరిధిలో ఉన్న వారు, ఇప్పటికే ఆదాయ పన్ను చెల్లిస్తున్న వారు ఏపీవైలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అనర్హులు.
18 ఏళ్ల వయస్సులోనే పెన్షన్ స్కీమ్లో చేరాలనుకుంటే రూ.42 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.210 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే 40 ఏళ్ల వయసులో చేరితే 20 సంవత్సరాల పాటు నెల నెలా రూ.291 నుంచి రూ.1,454 వరకు చెల్లించాలి. ఈ పథకం కింద చేరిన సభ్యులు తమ బ్యాంకు ఖాతాను లింకు చేయడం ద్వారా ప్రతి నెలా ఆటోమేటిక్గా డబ్బు చెల్లించేలా చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం ప్రతినెలా తమ బ్యాంకు ఖాతాలో తగిన బ్యాలెన్స్ ఉంచాలి. లేదంటే బ్యాంకులు ఫెనాల్టీ విధిస్తాయి.
లిఫ్టు ఎలా ఉపయోగించాలో మీకు తెలుసా? - ఇలా చేస్తే సమయం వృథా కాదు!
అందరికీ తాగునీరు అందుతోందా? - దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా 2లక్షల మరణాలకు కారణాలేంటి?