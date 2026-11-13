యునెస్కో "మెమెరీ ఆఫ్ ది వరల్డ్" - మూడు భారతీయ గ్రంథాలకు దక్కిన గుర్తింపు
అపురూప సంపద పరిరణే లక్ష్యం - మూడు రచనలు, మూడు విభిన్న ప్రపంచాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:12 PM IST
UNESCO MEMORY OF THE WORLD : భారతదేశానికి చెందిన మహాభారతం, కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రం, కల్హణుడి రాజతరంగిణి యునెస్కో 'మెమరీ ఆఫ్ ది వరల్డ్' ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతీయ రిజిస్టర్లో చోటు సంపాదించాయి. ఈ మూడు రచనలు మూడు విభిన్న రంగాల్లో భారతీయ విజ్ఞాన సంపదను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఒకటి ధర్మం, మానవ విలువలను చర్చించే ఇతిహాసం మరొకటి రాజనీతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, పరిపాలనను వివరించే గ్రంథం ఇంకొకటి కశ్మీర్ చరిత్రను నమోదు చేసిన చారిత్రక రచన.
తాళపత్రాలపై రాసిన గ్రంథాలు, రాజుల పాలనను వివరించే రచనలు, తరతరాలుగా భద్రపరిచిన అరుదైన ప్రతులు! ఇవన్నీ మానవ నాగరికతకు సాక్ష్యాలు. అవి కాలగర్భంలో కలిసిపోతే చరిత్రలోని ఎన్నో అధ్యాయాలు కనుమరుగవుతాయి. అలాంటి అపురూప సంపదను కాపాడటమే లక్ష్యంగా ఐక్యరాజ్యసమితి విద్య, వైజ్ఞానిక, సాంస్కృతిక సంస్థ (యునెస్కో) 'మెమరీ ఆఫ్ ది వరల్డ్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది.
ఏమిటీ మెమరీ ఆఫ్ ది వరల్డ్?
ప్రపంచంలోని ప్రాచీన గ్రంథాలు, తాళపత్ర ప్రతులు, చారిత్రక రికార్డులు, అరుదైన పుస్తకాలు, ఫొటోలు, పటాలు, ఆడియో, వీడియో రికార్డులను మానవాళి ఉమ్మడి వారసత్వంగా గుర్తించి భద్రపరచడమే ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం. యుద్ధాలు, ప్రకృతి విపత్తులు, నిర్లక్ష్యం, కాలక్రమేణా జరిగే క్షీణతతో విలువైన పత్రాలు నాశనమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. వాటిని సంరక్షించడం, డిజిటలైజ్ చేయడం, పరిశోధకులకు, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
ఎప్పటి నుంచి, ఎలాంటి గుర్తింపులు?
యునెస్కో 1992లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. 1997లో తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ రిజిస్టర్లో విలువైన పత్రాలు, గ్రంథాలకు గుర్తింపు కల్పించింది. ఇందులో మూడు స్థాయిలు ఉన్నాయి.
అంతర్జాతీయ రిజిస్టర్ : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అసాధారణ ప్రాధాన్యమున్న పత్రాలు, గ్రంథాలు, రికార్డులు.
ప్రాంతీయ రిజిస్టర్ : ఆసియా-పసిఫిక్ వంటి ప్రాంతాలకు చారిత్రక, సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యమున్న సంపద.
జాతీయ రిజిస్టర్ : ఆయా దేశాల చరిత్ర, సంస్కృతికి విశేష ప్రాధాన్యమున్న పత్రాలు, గ్రంథాలు.
గుర్తింపు ఎలా ఇస్తారు?
పురాతనమైనదనే కారణంతోనే ఏ గ్రంథానికీ గుర్తింపు లభించదు. దాని చారిత్రక ప్రాధాన్యం, అరుదైన లక్షణాలు, మానవ సమాజంపై ప్రభావం, ప్రామాణికత, సంరక్షణకు ఎదురవుతున్న ముప్పు వంటి అంశాలను నిపుణులు పరిశీలిస్తారు. నామినేషన్లో భాగమైన పత్రాలు, ప్రతులను కూడా స్పష్టంగా గుర్తించాలి.
భారత్కు లభించిన గుర్తింపులు
భారతీయ సాహిత్యం, వైద్యం, తత్వశాస్త్రం, చరిత్ర, కళలు, పరిపాలనకు సంబంధించిన అనేక విలువైన రచనలు యునెస్కో అంతర్జాతీయ రిజిస్టర్లో చోటు సంపాదించాయి.
- 1997 - తమిళ వైద్య గ్రంథాల ప్రతులు
- 2003 - డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆర్కైవ్స్
- 2005 - పుదుచ్చేరిలోని శైవ గ్రంథాల ప్రతులు
- 2007 - ఋగ్వేదం
- 2011 - తారీఖ్-ఎ-ఖాందాన్-ఎ-తైమూరియా, విమలప్రభ.
- 2013 - శాంతినాథ చరిత్ర.
- 2017 - మైత్రేయవ్యాకరణం, గిల్గిట్ మాన్యుస్క్రిప్ట్స్.
- 2023 - అభినవగుప్తుడి గ్రంథాల సమాహారం, అలీనోద్యమ తొలి శిఖరాగ్ర సమావేశ ఆర్కైవ్స్.
- 2025 - భగవద్గీత ప్రతుల సమాహారం, భరతముని నాట్యశాస్త్రం.
మూడు రచనలు, మూడు విభిన్న ప్రపంచాలు!
2026లో ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతీయ రిజిస్టర్లో చోటు సంపాదించిన మూడు భారతీయ రచనల ప్రత్యేకతలు
మహాభారతం
భారతీయ ఇతిహాసాల్లో ప్రముఖమైన మహాభారతం యుద్ధగాథ మాత్రమే కాదు. ధర్మం, న్యాయం, కర్తవ్యం, కుటుంబ సంబంధాలు, మానవ స్వభావం వంటి అంశాలను వివరిస్తుంది. ఈ గుర్తింపు కోసం పూణెలోని భండార్కర్ ఓరియంటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో భద్రపరిచిన భూర్జపత్ర ప్రతిని నామినేట్ చేశారు.
కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రం
చాణక్యుడు లేదా కౌటిల్యుడికి ఆపాదించిన ఈ గ్రంథం ప్రాచీన భారతీయ రాజనీతి, ఆర్థిక వ్యవస్థ, పరిపాలనకు అద్దం పడుతుంది. పన్నులు, న్యాయవ్యవస్థ, దౌత్యం, సైనిక వ్యూహాలు, గూఢచారి వ్యవస్థ వంటి అంశాలను వివరిస్తుంది. మైసూరులోని ఓరియంటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లోని తాళపత్ర ప్రతికి ఈ గుర్తింపు లభించింది.
రాజతరంగిణి
12వ శతాబ్దంలో కల్హణుడు రచించిన ఈ గ్రంథం కశ్మీర్ చరిత్రను వివరిస్తుంది. రాజవంశాలు, పాలకులు, రాజకీయ పరిణామాలు, ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులను నమోదు చేసింది. శ్రీనగర్లోని ఓరియంటల్ రీసెర్చ్ లైబ్రరీలోని ప్రతిని నామినేట్ చేశారు.
ఈ మూడు రచనలతో ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతీయ రిజిస్టర్లో భారత్ తరఫున నమోదైన అంశాల సంఖ్య ఆరుకు చేరింది. 2024లో రామచరితమానస్, పంచతంత్రం, సహృదయాలోక-లోచన ఈ రిజిస్టర్లో చోటు సంపాదించాయి.
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