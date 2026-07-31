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భూగర్భంలో "అద్భుత ప్రపంచం" - సైలెంట్​గా ప్రవహిస్తున్న నదులు!

'సిస్టెమా సాక్ ఆక్టన్ పొడవు 378 కి.మీ. - ఎడారి అడుగున సరస్వతీ నది!

underground_rivers
underground_rivers (Getty images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:00 AM IST

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Underground Rivers : భూగర్భంలో నదులు, చీకటి గుహలు, లోయలు! ఇలా ఒక రహస్య ప్రపంచం దాగి ఉంది. ప్రపంచంలో అతి పొడవైన నది 'నైలు'. వెడల్పైనది అమెజాన్ కాగా, దేశంలో గంగా నది అత్యంత పొడవైనదిగా పేరొందింది. ఇవన్నీ పైకి కనిపించేవే. కానీ, కంటికి కనిపించకుండా ప్రవహించే నదులున్నాయని మీకు తెలుసా? అవును! ఇండియాలో సరస్వతి నది భూగర్భంలో ఎడారి మార్గంలో ప్రవహిస్తోందని శాస్త్రజ్ఞులు అంచనా వేశారు. ఖండాలు, మహాసముద్రాలు, ఎడారులు, మంచు పర్వతాలున్న మన గ్రహంపై అద్భుతమైన జలమార్గాలున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 165 ప్రధాన నదులు దాదాపు సగం భూభాగాన్ని ఆక్రమించాయి. పూర్తిగా భూగర్భంలో ప్రవహించే పొడవైన నది గురించి మీకు తెలుసా? విశాలమైన గుహల వ్యవస్థలో ప్రవహించే అతి పొడవైన భూగర్భ జలమార్గాల్లో ఇది పెద్దది.

సిస్టెమా సాక్ ఆక్టన్ (మెక్సికో)

యుకాటాన్ ద్వీపకల్పం నడిబొడ్డున ఉన్న సిస్టెమా సాక్ ఆక్టన్ ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన నీటి అడుగున ఉన్న గుహల వ్యవస్థ. సిస్టెమా సాక్ ఆక్టన్ పొడవు 378 కిలోమీటర్లు (235 మైళ్ల). ఇది స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండిన సొరంగాలతో ఉంటుంది. మాయన్లు ఒకప్పుడు "సెనోట్స్" అనే ఈ ద్వారాలను పవిత్రమైన ఆచారాల కోసం ఉపయోగించేవారు. డైవర్లు దీని లోపల పురాతన జంతువులు, ఆదిమానవుల ఎముకలను కూడా కనుగొన్నారు. ఇది తెల్లటి సున్నపురాయి, నీలి నీటితో కూడిన ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం.

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ప్యూర్టో ప్రిన్సెసా భూగర్భ నది (ఫిలిప్పీన్స్)

ఈ నది ఒక సహజ అద్భుతం. ఇది స్టాలక్టైట్లు, స్టాలగ్మైట్లతో నిండిన ఒక పెద్ద సున్నపురాయి గుహ గుండాలో ప్రవహిస్తోంది. ఈ నది నేరుగా సముద్రంలోకి కలవడం విశేషం. దీంతో నది చివరి భాగంలో నీరు ఉప్పుగా ఉంటుంది.

underground_rivers
underground_rivers (Getty images)

రియో కాముయ్ (ప్యూర్టో రికో)

కాముయ్ నది తన ప్రవాహంలో లక్షలాది సంవత్సరాలుగా పశ్చిమ అర్ధగోళంలోనే అతిపెద్ద గుహల వ్యవస్థలలో ఒకదానిని ఏర్పరచింది. ఈ గుహల లోపల ఆకాశహర్మ్యాలను నిర్మించేవీలుండడం విశేషం. సందర్శకులు "క్లారా గుహ"ను పరిశీలిస్తే పైకప్పులోని రంధ్రాల గుండా సూర్యకాంతి ప్రసరిస్తుంది. ఇది ఒక సినిమా సెట్‌లా అనిపించే, పచ్చని రహస్యమైన ప్రదేశం.

థామ్ ఖౌన్ క్సే (లావోస్)

లావోస్‌లోని మారుమూల ప్రాంతంలో, భూమిపై ఉన్న అతిపెద్ద నదీ గుహల్లో ఇది ఒకటి. దీనిలోని సొరంగాలు విశాలంగా, లోతుగా ఉంటాయి. స్థానిక ప్రజలు శతాబ్దాలుగా ఇక్కడ చేపలు పడుతున్నారు, ఆత్మలు ఈ గుహను రక్షిస్తాయని నమ్ముతారు. ఇక్కడి నీరు ఆకుపచ్చ రంగులో, సున్నపురాయి గోడలు కరిగిన మైనంలా కనిపిస్తాయి. ఇది ఆగ్నేయాసియాలోని ఒక దాగి ఉన్న ఆణిముత్యం అని చెప్పుకోవచ్చు.

లాబూయిచే భూగర్భ నది (ఫ్రాన్స్)

"భూగర్భ వెనిస్" అని పిలిచే పైరినీస్ పర్వతాలలోని ఈ నది యాత్రికులకు అద్భుతమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. 1938 నుంచి ప్రజలు దీని ఇరుకైన, వంకర సొరంగాల్లో పడవ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. గోడలపై ఉన్న కేబుళ్లను ఉపయోగించి పడవను ముందుకు లాగుతుంటారు. ఇది ఒక ప్రశాంతమైన, మాయాజాల ప్రయాణం. ఇక్కడ భూమి లోపల జలపాతాలను, పురాతన శిల్పాలను చూడవచ్చు.

శాంటా ఫే నది (అమెరికా)

శాంటా ఫే నది ఫ్లోరిడాలోని ఓ'లెనో స్టేట్ పార్క్‌లో అదృశ్యమైపోతుంది. రివర్ రైజ్ వద్ద తిరిగి పైకి తేలడానికి ముందు అది మూడు మైళ్ల దూరం ఒక రహస్య గుహల్లో ప్రవహిస్తుంది. ఈ "సహజ వంతెన"ను ప్రజలు వేల సంవత్సరాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

ఫ్లీట్ నది (బ్రిటన్)

ఫ్లీట్ నది లండన్​ నగరంలో భూగర్భంలో ప్రవహిస్తుంది. వందల ఏళ్ల కిందట ఈ నదిలో ఓడలు ప్రయాణించినా కాల క్రమంలో నగరీకరణ పెరిగిన ఫలితంగా అంతర్థానమైమది. నేటికీ ఇది లండన్ రద్దీ వీధుల కింద, ఇటుక సొరంగాలు, మురుగు కాలువల లోపల కనిపించకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంది.

భారతదేశంలో భూగర్భంలో ప్రవహించే నది ఏది?

భారతదేశంలో సరస్వతీ నది భూగర్భంలో ప్రవహిస్తుందనేలా శాస్త్రీయ ఆధారాలున్నాయి. ఒకప్పుడు కల్పిత కథగా భావించినప్పటికీ ఉపగ్రహ చిత్రాలు, భూగర్భ శాస్త్ర అధ్యయనాలు థార్ ఎడారి కింద "పురాతన నదీ మార్గాలను" గుర్తించాయి. హిమాలయాల్లో పుట్టిన సరస్వతీ నది హర్యానా, రాజస్థాన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తూ టెక్టోనిక్ కదలికల వల్ల భూగర్భంలోకి వెళ్లిపోయిందని పరిశోధనలు తేల్చాయి.

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