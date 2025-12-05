ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "ఉల్లిపాయ పులుసు" - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

ఉల్లిపాయతో ఇలా పులుసు చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

Onion Pulusu
Onion Pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Onion Pulusu Making : ఉల్లిపాయను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి దీనితో పులుసు కూడా చేయొచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఉల్లిపాయ పులుసు ఓసారి ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పడు రెడీ అవుతుంది. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. వేడివేడి అన్నంలో ఉల్లిపాయ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ullipaya Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • మెంతులు - చిటికెడు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Ullipaya Pulusu
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మూడు కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిటికెడు మెంతులు దోరగా వేగనివ్వాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
Ullipaya Pulusu
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి కలపాలి. ఇందులో చింతపండు పులుసు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Ullipaya Pulusu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం పులుసుకు సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఆయిల్ పైకి తేలెంత వరకు ఉడికించాలి.
  • చివరన కాస్త కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉల్లిపాయ పులుసు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఉల్లిపాయ పులుసు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!

