రాజుల కాలం నాటి రెసిపీ - నోరూరించే "ఉల్లిపాయల పాయసం" - ఒక్కసారైనా రుచి చూడాల్సిందే!
Published : December 22, 2025 at 4:34 PM IST
Ullipaya Payasam Recipe in Telugu : రాజుల దర్పాన్ని తలుచుకుంటే ముందుగా మనందరికీ వారు ధరించిన 'నగలు' గుర్తొస్తాయి. ఆ తర్వాత గుర్తొచ్చేది ఆనాటి రుచికరమైన వంటకాలే. రాజుల కాలం రెసిపీలలో బిర్యానీలు, కబాబ్స్ వంటి కొన్ని మాత్రమే మనందరికీ ఎక్కువ సుపరిచితం. అవి మాత్రమే కాకుండా.. మనకు తెలియని వంటకాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే రెసిపీ కూడా అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి. అదే, ఉల్లిపాయలతో నోరూరించే "పాయసం". ఈ రెసిపీనే "అనౌఖీ ఖీర్" అని కూడా పిలుస్తారు.
నార్మల్గా మనందరం ఉల్లిపాయలను కూరల్లో, సాంబారులో వేస్తుంటాం. లేదంటే ఉల్లిపాయ పచ్చడి, కారం వంటివి చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఆనియన్స్తో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి వండితే ఏం మజా ఉంటుంది. అందుకే, ఓసారి వెరైటీగా ఇలా రాజుల కాలం నాటి ఉల్లిపాయ పాయసం ట్రై చేయండి. ఆనియన్స్తో పాయసం ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఇది రెగ్యులర్ స్వీట్ రెసిపీలతో పోల్చితే అద్భుతమైన రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఇలా చేసి పెట్టారంటే తిన్నవారికి మీరు చెబితే కానీ అది ఉల్లిపాయ పాయసం అని తెలియదు. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పాయసాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు - తెల్ల ఉల్లిపాయలు
- యాభై గ్రాములు - నెయ్యి
- అర లీటర్ - పాలు
- అర లీటర్ - నీళ్లు
- పంచదార - 100 గ్రాములు
- కోవా తురుము - 100 గ్రాములు
- జీడిపప్పు పలుకులు - 12
- బాదా, పిస్తా పలుకులు - కొన్ని
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పాయసం తయారీ కోసం ముందుగా రెండు మీడియం సైజ్ తెల్ల ఉల్లిపాయలను తీసుకుని సన్నగా తరుక్కోవాలి.
- అయితే, ఇక్కడ ఉల్లిపాయలను ఘాటు లేనివి ఎంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఎర్ర ఉల్లిపాయల్లో సల్ఫర్ సమ్మేళనాల కారణంగా ఎక్కువ ఘాటును కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రెసిపీ కోసం ఘాటు లేని తెల్ల ఉల్లిపాయలు తీసుకోవడం మంచిది.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో అరలీటర్ నీళ్లు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి. వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- ఉల్లిపాయముక్కలు నీటిలో బాగా ఉడికి దాదాపుగా తెల్లగా అయిపోయిన సమయానికి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ నీటిని గిన్నెలోకి వడకట్టాలి. స్టెయినర్లో ఉన్న ఉల్లిపాయలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే ఒక పాత్ర పెట్టి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో ముందుగా జీడిపప్పులు వేసి వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత వడకట్టి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయముక్కలు వేసి కాసేపు వేయించాలి.
- ఆపై పాలను యాడ్ చేసుకుని కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. పాలు మరిగి దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత అందులో కోవా తురుము, పంచదార వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పంచదార పూర్తిగా కరిగే వరకు కాసేపు కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివరిగా అందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న బాదం, పిస్తా పలుకులు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే కమ్మని "ఉల్లిపాయ పాయసం" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ స్వీట్ రెసిపీని ఎక్కువ లేదా తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పాయసం రెసిపీకి బదులుగా ఓసారి వైరెటీగా ఇలా ఉల్లిపాయ పాయసం చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
