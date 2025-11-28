అద్బుతమైన "ఉల్లిపాయ పచ్చడి" - తాలింపు అవసరం లేదు!
- అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే సూపర్ 'చట్నీ' - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : November 28, 2025 at 10:52 AM IST
Ullipaya Pachimirchi Pachadi : ఇంట్లో కొన్నిసార్లు టైమ్కి కూరగాయలేమీ ఉండవు. బయట మార్కెట్కు వెళ్లి తెచ్చుకునేంత సమయమూ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి టైమ్లో చాలా మంది ఇక ఇప్పుడు ఏం కర్రీ చేస్తాలేం అని ఇంట్లో ఉండే ఏదో ఒక నిల్వ పచ్చడితో తినడం చేస్తుంటారు. లేదంటే దగ్గరలో ఏదైనా కర్రీ పాయింట్ ఉంటే నచ్చిన కర్రీ తెచ్చుకుని దాంతో ఆ పూట గడిపేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఆయా సందర్భాల్లో అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, పచ్చిమిర్చితో నోరూరించే "ఉల్లిపాయ పచ్చడి".
అందరి ఇళ్లలో ఇతర కూరగాయలేమీ లేకున్నా ఉల్లిపాయలు మాత్రం తప్పనిసరిగా నిల్వ ఉంటుంటాయి. అందుకే, కూరగాయలేమి లేనప్పుడు, త్వరగా ఏదైనా కర్రీ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న ఆనియన్స్తో ఇలా 'పచ్చడి' చేసుకుని చూడండి. బెల్లం, చింతపండు కలయికలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి తియ్య తియ్యగా, పుల్లగా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో దీన్ని కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది! ఇది రైస్లోకే కాదు టిఫెన్స్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. ఐదే ఐదు పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా సులభంగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా, ఈ చట్నీకి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆనియన్ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- బెల్లం - కొద్దిగా
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో కాస్త చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నాలుగైదు నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, మీరు తినే రుచిని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను తొడిమెలు తీసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, బెల్లం తురుము, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పోపు లేకుండానే తీపి, పులుపు కలయికలో నోరూరించే "ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి" పచ్చడి అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది!
- ఈ పచ్చడిని తాలింపు పెట్టకుండానే వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ పచ్చడికి తాలింపు పెట్టి తిన్నా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఇంట్లో కూరగాయలేనప్పుడు, కర్రీ చేయడానికి తగినంత టైమ్ లేనప్పుడు సింపుల్గా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చితో ఇలా పచ్చడి చేసుకుని చూడండి.
- పుల్లపుల్లగా, తియ్యగా ఉండే ఈ ఇన్స్టంట్ పచ్చడి పెద్దలతోపాటు పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది! ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!
