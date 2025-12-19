ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "ఉల్లి మిక్చర్" - తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

క్రిస్పీ, స్పైసీ ఉల్లి మిక్చర్ - టీ టైమ్​కి పర్పెక్ట్ స్నాక్ జోడీ!

Ulli Mixture
Ulli Mixture (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 9:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ulli Mixture Making in Telugu : చిన్నారులు పాఠశాల నుంచి రాగానే తినడానికి ఏదో ఒక చిరుతుండి అడుగుతుంటారు. పిల్లలే కాదు చాలా మంది పెద్దవారికి సాయంత్రం కాగానే ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు చేసి ఇచ్చే ఒక సింపుల్, టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే ఉల్లి మిక్చర్. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.

అంతేకాకుండా ఈ స్నాక్​ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్​ రోడ్ సైడ్ బండ్ల మీద అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి టేస్టీటేస్టీ ఉల్లి మిక్చర్​ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ఇలా పెడితే ఏడాదంతా నిల్వ ఉంటుంది - ఆరబెట్టే అవసరమే లేదు!

Ulli Mixture
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మకాయ - 1
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
Ulli Mixture
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కప్పు అటుకులు వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
Ulli Mixture
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో అర కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న అటుకులు, పల్లీలు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేయాలి.
Ulli Mixture
కారం (Getty Images)
  • ఇందులోనే చిటికెడు పసుపు, ఒక టీ స్పూన్​ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్​ చాట్ మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక స్పూన్ నెయ్యి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పైన నిమ్మరసం పిండి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా చేతితో అటుఇటు మాష్ చేస్తూ మిశ్రమం అంతటిని బాగా కలపాలి.
Ulli Mixture
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే కమ్మని రుచితో నోరూరించే మసాలా ఉల్లి మిక్చర్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • మరి ఆలస్యం చేయకుండా నచ్చితే మీరు కూడా ఓసారి నిమిషాల్లో ఈ పద్ధతిలో ఉల్లి మిక్చర్​ని ప్రిపేర్ చేయండి. ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి చేసి ఇచ్చారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "సేమియా బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!

టిఫిన్ ఏదైనా సరే టమోటా కారంతో కమ్మగా తినేయొచ్చు - చట్నీ, పల్లీలు అవసరమే లేదు!

TAGGED:

ULLI MIXTURE IN TELUGU
ఉల్లి మిక్చర్ తయారీ విధానం
ONION MIXTURE MAKING
MIXTURE RECIPES IN TELUGU
ULLI MIXTURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.