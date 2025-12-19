పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "ఉల్లి మిక్చర్" - తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
క్రిస్పీ, స్పైసీ ఉల్లి మిక్చర్ - టీ టైమ్కి పర్పెక్ట్ స్నాక్ జోడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 9:51 AM IST
Ulli Mixture Making in Telugu : చిన్నారులు పాఠశాల నుంచి రాగానే తినడానికి ఏదో ఒక చిరుతుండి అడుగుతుంటారు. పిల్లలే కాదు చాలా మంది పెద్దవారికి సాయంత్రం కాగానే ఏదో ఒక స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్లో అప్పటికప్పుడు చేసి ఇచ్చే ఒక సింపుల్, టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే ఉల్లి మిక్చర్. ఇది నోటికి పుల్లగా, కారంగా ఉండి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ స్నాక్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ రోడ్ సైడ్ బండ్ల మీద అమ్మే దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి టేస్టీటేస్టీ ఉల్లి మిక్చర్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ఇలా పెడితే ఏడాదంతా నిల్వ ఉంటుంది - ఆరబెట్టే అవసరమే లేదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - 1 కప్పు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - చిటికెడు
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ - 1
- కారం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కప్పు అటుకులు వేసి వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో అర కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న అటుకులు, పల్లీలు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేయాలి.
- ఇందులోనే చిటికెడు పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక స్పూన్ నెయ్యి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పైన నిమ్మరసం పిండి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా చేతితో అటుఇటు మాష్ చేస్తూ మిశ్రమం అంతటిని బాగా కలపాలి.
- అంతే కమ్మని రుచితో నోరూరించే మసాలా ఉల్లి మిక్చర్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి ఆలస్యం చేయకుండా నచ్చితే మీరు కూడా ఓసారి నిమిషాల్లో ఈ పద్ధతిలో ఉల్లి మిక్చర్ని ప్రిపేర్ చేయండి. ఇలా ఇంటిల్లిపాదీకి చేసి ఇచ్చారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "సేమియా బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!
టిఫిన్ ఏదైనా సరే టమోటా కారంతో కమ్మగా తినేయొచ్చు - చట్నీ, పల్లీలు అవసరమే లేదు!