ఉల్లిపాయలతో కమ్మని "కారం పొడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే! - పది రోజులు నిల్వ!

ఉల్లిపాయలను కేవలం కూరలు, చారుల్లో మాత్రమే వాడుతున్నారా? - ఇలా ఓసారి కారంపొడి చేయండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Ulli Karam Podi Recipe
Ulli Karam Podi Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 11, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Ulli Karam Podi Recipe: ఎన్ని కూరలు ఉన్నా వేడివేడి అన్నంలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటే వచ్చే ఫీలింగ్​ మాటల్లో వర్ణించలేనిది. అందుకే తెలుగు వారి ఇళ్లల్లో పల్లీ, నువ్వులు, పుట్నాలు, శనగపప్పు అంటూ ఎన్నెన్నో రుచులతో కారప్పొడులు చేస్తుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఉల్లిపాయ కారప్పొడి తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా ఈ కారం పొడిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలి అనేంత బాగుంటుంది. ఈ పొడిని ప్రిపేర్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే సుమారు పదిరోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఉల్లిపాయ కారం పొడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Ulli Karam Podi
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 4 (మీడియం సైజ్​)
  • నూనె - సరిపడా
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • కారం - తగినంత
Ulli Karam Podi
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి చివర్లు కట్​ చేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ ఆయిల్​ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మెంతులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • శనగపప్పు సగం వరకు వేగినాక ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, చింతపండు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Ulli Karam Podi
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఈ మసాలా దినుసులు మొత్తం వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి మరో 5 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె పోసి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. పల్లీలు క్రిస్పీగా వేగినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలోకి దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. వెల్లుల్లి వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి పక్కన పెట్టాలి. మరోసారి అదే నూనెలో కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించి తీసి పక్కనుంచాలి.
Ulli Karam Podi
మెంతులు - శనగపప్పు - మినప్పప్పు (Getty Images)
  • అదే నూనెలో కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారే వరకు అంటే బిర్యానీ కోసం ఎలాగైతే ఆనియన్స్​ను వేయించుకుంటామో.. ఈ పొడి కోసం అదే విధంగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ బాగా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా వేయించిన శనగపప్పు మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కారం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Ulli Karam Podi
కారం (Getty Images)
  • ఈ పొడిలో వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్​ చేసిన ఈ పొడిలోనికి వేయించిన పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లిపాయ కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ulli Karam Podi
ఉల్లి కారం పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉల్లిపాయలను నూనెలో గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించుకుంటేనే కారం పొడి రుచి బాగుంటుంది. అదే నార్మల్​గా వేయిస్తే కారం పొడి తియ్యగా ఉండే ఛాన్స్​ ఉంటుంది.
  • కారాన్ని మీరు తినే ఘాటుకు తగినట్లుగా తీసుకుంటే సరి.
  • ఉల్లిపాయలను వేయించిన తర్వాత వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. అప్పుడే గ్రైండ్​ చేసినప్పుడు పొడిగా అనిపిస్తుంది. అదే వేడి మీద రుబ్బితే పేస్ట్​లాగా మారుతుంది.

