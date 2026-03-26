నోటికి కమ్మగా ఉండే "ఉలవల కారం పొడి" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

Published : March 26, 2026 at 10:49 PM IST

Ulavala Karam Podi Making : ఉలవలను ఎక్కువగా ఉడికించి తింటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కారం పొడి చేశారంటే సూపర్​ టేస్టీగా వస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పొడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసి నెయ్యితో కలిపి తింటే అమృతమే. అంత బాగుంటుంది రుచి. కేవలం భోజనంలోకి మాత్రమే కాకుండా దోసె, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్​లోకి కూడా అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక కొన్ని వారాలు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఉలవల కారం పొడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉలవలు - 2 కప్పులు
  • శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 14
  • మినపప్పు - అర కప్పు
  • చింతపండు - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఇంగువ - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు కప్పుల ఉలవలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శగపప్పు, అర కప్పు మినపప్పు వేయాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసి వీటిని ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఇదే పాన్​లో 14 ఎండుమిర్చి, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన ఎండుమిర్చి వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఉలువలు, శనగమినపప్పు మిశ్రమం, రెండు టీ స్పూన్ల ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టాలి. ఆపైన జీలకర్ర, వెల్లుల్లిచింతపండు మిశ్రమం వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ ఉలవల కారం పొడి తయారైనట్లే!
  • ఈ పొడిని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే కొన్ని వారాల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది.
  • ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

