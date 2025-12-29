ETV Bharat / offbeat

సింపుల్​గా తయారయ్యే "ఉలవచారు" - ఈ రుచిని సూపర్​గా ఎంజాయ్ చేస్తారు!

ఉలవలతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Ulava Charu
Ulava Charu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Horse Gram Rasam Recipe : ఉలవచారు చాలా మందికి ఫేవరెట్ డిష్​. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దీన్ని ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని ఇంట్లో తయారు చేయడం కష్టమైన పనిగా కొందరు భావిస్తుంటారు. దీంతో తినాలనిపించినప్పుడల్లా బయట కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఒకవేళ కొంతమంది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినా సరైన టేస్ట్ రావట్లేదని మదనపడుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఉలవచారు చేశారంటే సూపర్​గా కుదురుతుంది.

అంతేకాక తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ చాలా సింపుల్​గా తయారు చేయోచ్చు. ఇంట్లో ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కమ్మని ఉలవచారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కమ్మని "పుట్టగొడుగుల పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

Ulava Charu
ఉలవలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉలవలు - 1 కప్పు
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
Ulava Charu
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు ఉలవలు వేసి ఆరు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా లేదా ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం ఉలవలలోంచి నీటిని తీసేసి మరో రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత వీటిని గిన్నెలో వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి స్టవ్​పై పెట్టి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Ulava Charu
చింతపండు (Getty Images)
  • అలా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఉడికించిన ఉలువలు, సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
Ulava Charu
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉలవల పేస్ట్, చింతపండు రసం వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Ulava Charu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఉలవచారు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో ఉలవచారు వేసి తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు.

కొత్త సంవత్సరాన్ని తియ్యగా ప్రారంభిద్దాం - మీ కోసం సింపుల్ స్వీట్ రెసిపీ!

చిదంబరం స్పెషల్ "కలి" - దేవుడికి ఇలా నైవేద్యం చేసి పెట్టండి!

TAGGED:

HORSE GRAM SOUP RECIPE
ఉలవచారు తయారీ విధానం
KOLLU SOUP MAKING
ULAVACHARU PREPARE IN TELUGU
ULAVACHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.