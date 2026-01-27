ఉలవలతో కమ్మని "కారం పొడి" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది! - చాలా వారాలు నిల్వ!

ETV Bharat / offbeat

Tasty Ulava Karam Podi Recipe
Tasty Ulava Karam Podi Recipe (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 3:20 PM IST

Tasty Ulava Karam Podi Recipe: చిన్నగా, సన్నగా ఉండే ఉలవల్లో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందుకే, చాలా మంది వీటిని నానబెట్టి ఉడకబెట్టి నేరుగా తినడం లేదా చారు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఉలవలను ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కారం పొడి చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పొడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని నెయ్యితో కలిపి తింటే అమృతమే. అంత బాగుంటుంది రుచి. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇది కొన్ని వారాలు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఉలవల కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ulava Karam Podi
ఉలవలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉలవలు - 1 కప్పు
  • మినప్పప్పు - పావు కప్పు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • బ్యాడిగీ మిర్చి - 4
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • చింతపండు - 2 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - 1 టీస్పూన్​
Ulava Karam Podi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఉలవలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే కలుపుతూ వేయించాలి. ఉలవలు అన్నీ సమానంగా వేగి మంచి గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • పైన చెప్పిన విధంగా ఉలవలు వేగినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే కడాయిలోకి మినప్పప్పు, 1 టేబుల్​స్పూన్​ శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
Ulava Karam Podi
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇవి కూడా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్​లోకి ఎండుమిర్చి, కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీని వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే క్రిస్పీగా వేయించాలి.
  • ఎండుమిర్చి కూడా వేగినాక వీటిని ఉలవలు ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా అదే పాన్​లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, చింతపండు రెమ్మలు వేసి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు రోస్ట్​ చేసుకోవాలి.
Ulava Karam Podi
మినప్పప్పు (Getty Images)
  • ఇవి కూడా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా వేయించిన ఎండు మిరపకాయలు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి వేయించిన ఉలవలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇంగువ వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.
Ulava Karam Podi
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • చివరగా వేయించిన జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు రెమ్మలు వేసి మరోసారి గ్రైండ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పొడి పూర్తిగా చల్లారినాక తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉలవల కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ulava Karam Podi
ఉలవ కారం పొడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉలవలను లో ఫ్లేమ్​లోనే మంచి కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఉలవలు సరిగ్గా వేగకపోతే కారం పొడి అంత రుచిగా ఉండదు. అలా అని మరీ మాడిపోయేలా వేయిస్తే కారప్పొడి రుచి మారుతుంది.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ వాడితే కారం పొడికి మంచి కలర్​ వస్తుంది.

