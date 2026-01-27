ఉలవలతో కమ్మని "కారం పొడి" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - చాలా వారాలు నిల్వ!
-ఉలవలతో గారెలు, చారు మాత్రమే కాదు కారం పొడి చేసుకోండి - వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యితో అద్దిరిపోతుంది!
Published : January 27, 2026 at 3:20 PM IST
Tasty Ulava Karam Podi Recipe: చిన్నగా, సన్నగా ఉండే ఉలవల్లో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అందుకే, చాలా మంది వీటిని నానబెట్టి ఉడకబెట్టి నేరుగా తినడం లేదా చారు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఉలవలను ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కారం పొడి చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ పొడిని వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని నెయ్యితో కలిపి తింటే అమృతమే. అంత బాగుంటుంది రుచి. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాదు ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇది కొన్ని వారాలు నిల్వ ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఉలవల కారం పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉలవలు - 1 కప్పు
- మినప్పప్పు - పావు కప్పు
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 5
- బ్యాడిగీ మిర్చి - 4
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- చింతపండు - 2 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఉలవలు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ వేయించాలి. ఉలవలు అన్నీ సమానంగా వేగి మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- పైన చెప్పిన విధంగా ఉలవలు వేగినాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. అదే కడాయిలోకి మినప్పప్పు, 1 టేబుల్స్పూన్ శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి కూడా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్లోకి ఎండుమిర్చి, కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీని వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- ఎండుమిర్చి కూడా వేగినాక వీటిని ఉలవలు ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా అదే పాన్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, చింతపండు రెమ్మలు వేసి ఓ మూడు నిమిషాల పాటు రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇవి కూడా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ముందుగా వేయించిన ఎండు మిరపకాయలు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి వేయించిన ఉలవలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇంగువ వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు రెమ్మలు వేసి మరోసారి గ్రైండ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ పొడి పూర్తిగా చల్లారినాక తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉలవల కారం పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉలవలను లో ఫ్లేమ్లోనే మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఉలవలు సరిగ్గా వేగకపోతే కారం పొడి అంత రుచిగా ఉండదు. అలా అని మరీ మాడిపోయేలా వేయిస్తే కారప్పొడి రుచి మారుతుంది.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ వాడితే కారం పొడికి మంచి కలర్ వస్తుంది.
