వహ్వా అనిపించే "ఉలవచారు - చికెన్" - ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోద్ది!
- ఆంధ్రాస్టైల్ చికెన్ రెసిపీ తిని తీరాల్సిందే! - ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని రుచిని ఆస్వాదిస్తారు
Published : December 3, 2025 at 5:14 PM IST
Ulava charu chicken curry : చికెన్ రెసిపీలు కొన్ని వందలు ఉంటాయి. కానీ.. అందులో కొన్ని మాత్రమే ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి. చాలా మంది ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒక రెసిపీని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రుడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అదే.. ఉలవచారు చికెన్ రెసిపీ. ఉలవచారుకు సెపరేట్గా హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. ఇక చికెన్ గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇలాంటి రెండు ఐటమ్స్ను కలిపి ఓ సూపర్ రెసిపీ ప్లాన్ చేస్తే ఇంకేముంటుంది? ఫ్యాన్స్ అంటారు "పోలా.. అద్దిరిపోలా" అని! అంత అద్భుతంగా ఉంటుందీ రెసిపీ. మరి, దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- అర కేజీ నాటుకోడి మాంసం
- 100 గ్రాముల ఉలవలు
- రెండు ఉల్లిపాయలు
- నాలుగు పచ్చిమిర్చి
- 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి
- 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి
- 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా
- 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం
- 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు
- 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు
- 2 రెమ్మల కరివేపాకు
- రెండు ఎండుమిర్చి
- నిమ్మకాయంత సైజు చింతపండు
- మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్
- రుచికి తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఉలవలను నానబెట్టుకోవాలి. రేపు ఉదయం రెసిపీ చేసేవాళ్లు ఇవాళ రాత్రే నానబెట్టాలి
- మర్నాడు ఉలవలను ఉడికించి, వడకట్టి రెండు కప్పుల ఉలవల రసం తీసుకోవాలి
- చింతపండు శుభ్రం చేసుకొని వేడినీళ్లలో వేసి నానబెట్టాలి
- ఉల్లిగడ్డలను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు చికెన్ క్లీన్ చేసుకొని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి
- అందులో పసుపు, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి చక్కగా చికెన్ మొత్తానికి పట్టించాలి
- ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకొని కనీసం అరగంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి. అందులో ఆయిల్ వేసి, వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి
- ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు ఓకే అనుకున్న తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఇవి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పచ్చి మిర్చీ వేసుకోవాలి. వీటిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు చీల్చితే సరిపోతుంది.
- మిర్చి కూడా కాస్త రంగు మారిన తర్వాత ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కారం వేసుకొని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ధనియాల పౌడర్, మసాలా కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇందులో ఉలవచారు పోసుకోవాలి. తర్వాత చింతపండు రసం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ కలిసేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కుక్కర్ మూతపెట్టి, రెండు విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మూత తీసి తక్కువ మంట మీద మరో 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
- కర్రీ దగ్గరపడిన తర్వాత దించుకొన, నెయ్యి చల్లుకుంటే సరిపోతుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని అన్నంతోపాటు జొన్న రొట్టెతో తింటే అద్దిరిపోతుంది. అచ్చమైన పల్లె వంట మాదిరిగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఈ కర్రీలో ప్రొటీన్లు అధికంగా ఉంటాయి. పిల్లలకు తప్పకుండా పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి
- అవకాశం ఉన్నవారు నాటుకోడితో తింటేనే బాగుంటుంది. లేదంటే బాయిలర్ కోడితోనైనా ట్రై చేయండి.