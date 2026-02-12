ETV Bharat / offbeat

కొత్త "Aadhaar" యాప్ వచ్చేసింది - ఫోన్​లోనే అడ్రస్​, మొబైల్ నంబర్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు!

ఫేస్​ ఐడీ ఫీచర్లతో కొత్త ఆధార్ యాప్​- ఇకపై ఆధార్ సెంటర్లకు వెళ్లక్కర్లేదు!

New Aadhaar App
New Aadhaar App (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 2:53 PM IST

UIDAI New Aadhaar App : ప్రస్తుతం నేటి కాలంతో ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి అవసరంగా మారిపోయింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు కావాలన్నా, వివిధ రకాల సేవలు పొందాలన్నా ఇది ప్ర​త్యేక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం దేశంలో డిజిటల్‌ ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని భావించింది. ఇందులో భాగంగా భారత్‌ విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) సరికొత్త ఆధార్ యాప్​ను (Aadhaar App) జనవరి 28, 2026న అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఆధార్‌ సర్వీసులు మరింత యూజర్‌ ఫ్రెండ్లీగా మారనున్నాయి. మరి కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్లు, వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు​ తెలుసుకుందామా?

ఎలా వాడాలంటే? :

New Aadhaar App
ఆధార్​ యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ముందుగా మీ ఫోన్​లో గూగుల్​ ప్లే స్టోర్​ లేదా యాప్​ స్టోర్ ఓపెన్ చేసి ఆధార్​ యాప్​పై క్లిక్​ చేసి డౌన్​లోడ్ చేయాలి.
New Aadhaar App
కెమెరా, ఎస్​ఎంఎస్​, కాల్స్ పర్మిషన్ ఆప్షన్ (ETV Bharat)
  • ఇప్పుడు మొబైల్ మెనూలోకి వెళ్లి యాప్​పై క్లిక్​ చేయాలి. ఇందులో కెమెరా, ఎస్​ఎంఎస్​, కాల్స్ పర్మిషన్​ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. వాటిపై క్లిక్ చేస్తే కంటిన్యూ ఆప్షన్​ వస్తుంది.
New Aadhaar App
ఫొటోలు తీయడానికి, వీడియోలు రికార్డ్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఆప్షన్ (ETV Bharat)
  • ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఫొటోలు తీయడానికి, వీడియోలు రికార్డ్ చేయడానికి పర్మిషన్ అడుగుతుంది. అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్స్ కావాలంటే అనుమతించాలి.
New Aadhaar App
మెసేజ్​లు, ఫోన్​ కాల్స్​కు అనుమతివ్వాలి (ETV Bharat)
  • అదేవిధంగా యాప్ ద్వారా కాల్స్, మేసేజ్​లు చేయడానికి అనుమతివ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత యాప్ ముఖ్య ఫీచర్లు స్లైడ్స్ రూపంలో కనిపిస్తాయి.
New Aadhaar App
మీ ఆధార్ నంబర్​ను ఎంటర్ చేయాలి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత యాప్​లో ఆధార్ నంబర్​ను ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. ఇదంతా మూడు ప్రక్రియల్లో సాగుతుంది.
  • తొలుత మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్​ను ఎంటర్​ చేసి కన్ఫామ్ చేయాలి.
New Aadhaar App
ఆధార్​ లింక్ ఉన్న నంబర్​పై క్లిక్ చేయాలి (ETV Bharat)
  • ఒకవేళ మీ ఫోన్​లో రెండు సిమ్​లు​ ఉన్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఏ నంబర్​తో చేయాలని అడుగుతుంది. మీ ఆధార్‌కు లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్​పై క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ ఆటోమేటిగ్గా తీసుకొని ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
New Aadhaar App
రిజిస్ట్రేషన్​ కోసం ఫొటో దిగాలి (ETV Bharat)
  • రెండో ప్రక్రియలో ఫేస్ అంథెంటికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సమయంలో మీ చుట్టూ వెలుతురు బాగుండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే కళ్లద్దాలు వాడకుండా సెల్ఫీ దిగాలి.
New Aadhaar App
ఆరు అంకెల సెక్యూరిటీ పిన్ ఎంటర్ చేయాలి (ETV Bharat)
  • మూడో ప్రక్రియలో సెట్ యువర్ యాప్​ పిన్ అనే ఆప్షన్​లో ఆరు అంకెల పిన్​ను రెండు సార్లు ఎంటర్​ చేసి పాస్​వర్డ్​ సెట్ చేసుకోవాలి. దీంతో యాప్​లో ఆధార్ ప్రొఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది.
New Aadhaar App
యాప్​లో ఆధార్ ప్రొఫైల్ జనరేట్ విధానం (ETV Bharat)
  • యాప్​లో ఉన్న యాడ్ ఫ్రొఫైల్ బటన్ క్లిక్ చేసి మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ కార్డును కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్‌ ద్వారా ఐదుగురి వరకు ప్రొఫైల్ వివరాలు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
  • సెలక్టివ్ షేర్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ సమాచారంలో మీకు కావాల్సిన అంశాలను మాత్రమే షేర్ చేయవచ్చు. షేర్ డిటెయిల్స్ క్లిక్ చేసి మొత్తం డేటాను షేర్ చేయొచ్చు.
New Aadhaar App
ఆధార్​ కార్డు డౌన్​లోడ్ ప్రాసెస్ (ETV Bharat)
  • యాప్​లో ఆధార్ బటన్ క్లిక్ చేసి మాస్క్​డ్ లేదా​ ఆన్​ మాస్క్​డ్ ఆధార్ కార్డును డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్స్ బటన్​ క్లిక్ చేసి లాక్ లేదా అన్​లాక్ చేయోచ్చు.
  • పైన సెక్యూరిటీ బటన్​ క్లిక్ చేసి బయోమెట్రిక్ లాక్, యాప్ పిన్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఆధార్‌ వివరాలను చివరిసారిగా ఎక్కడ వినియోగించారనే విషయాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
New Aadhaar App
ఫోన్ నంబర్​, అడ్రస్ అప్​డేట్​ ఆప్షన్ (ETV Bharat)
  • అలాగే సర్వీసెస్​లోకి వెళ్లి ఆధార్​లో మొబైల్ నంబర్, అడ్రస్ అప్​డేట్ చేసుకోవచ్చు.
New Aadhaar App
వివిధ భాషల్లో సేవలను పొందొచ్చు (ETV Bharat)
  • ఈ యాప్​ను ఇంగ్లీష్, తెలుగుతో పాటు మొత్తంగా 14 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. పై అంచున రైట్ సైడ్ ఉన్న మెనూ బటన్ క్లిక్ చేసి ప్రొఫైల్​లో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకోవచ్చు.
  • ఇక మీ ఆధార్ కార్డును ప్రతిసారీ మీతో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ కొత్త ఆధార్ యాప్​లో డిజిటల్​గా ఉంటుంది. మీకు అవసరమైన సందర్భాల్లో దీనిని వాడుకోవచ్చు.

