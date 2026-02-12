కొత్త "Aadhaar" యాప్ వచ్చేసింది - ఫోన్లోనే అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు!
ఫేస్ ఐడీ ఫీచర్లతో కొత్త ఆధార్ యాప్- ఇకపై ఆధార్ సెంటర్లకు వెళ్లక్కర్లేదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 2:53 PM IST
UIDAI New Aadhaar App : ప్రస్తుతం నేటి కాలంతో ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి అవసరంగా మారిపోయింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు కావాలన్నా, వివిధ రకాల సేవలు పొందాలన్నా ఇది ప్రత్యేక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రం దేశంలో డిజిటల్ ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని భావించింది. ఇందులో భాగంగా భారత్ విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) సరికొత్త ఆధార్ యాప్ను (Aadhaar App) జనవరి 28, 2026న అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో ఆధార్ సర్వీసులు మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మారనున్నాయి. మరి కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్లు, వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
ఎలా వాడాలంటే? :
- ముందుగా మీ ఫోన్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసి ఆధార్ యాప్పై క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు మొబైల్ మెనూలోకి వెళ్లి యాప్పై క్లిక్ చేయాలి. ఇందులో కెమెరా, ఎస్ఎంఎస్, కాల్స్ పర్మిషన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. వాటిపై క్లిక్ చేస్తే కంటిన్యూ ఆప్షన్ వస్తుంది.
- ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఫొటోలు తీయడానికి, వీడియోలు రికార్డ్ చేయడానికి పర్మిషన్ అడుగుతుంది. అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్స్ కావాలంటే అనుమతించాలి.
- అదేవిధంగా యాప్ ద్వారా కాల్స్, మేసేజ్లు చేయడానికి అనుమతివ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత యాప్ ముఖ్య ఫీచర్లు స్లైడ్స్ రూపంలో కనిపిస్తాయి.
- ఆ తర్వాత యాప్లో ఆధార్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. ఇదంతా మూడు ప్రక్రియల్లో సాగుతుంది.
- తొలుత మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి కన్ఫామ్ చేయాలి.
- ఒకవేళ మీ ఫోన్లో రెండు సిమ్లు ఉన్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ ఏ నంబర్తో చేయాలని అడుగుతుంది. మీ ఆధార్కు లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్పై క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ ఆటోమేటిగ్గా తీసుకొని ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
- రెండో ప్రక్రియలో ఫేస్ అంథెంటికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సమయంలో మీ చుట్టూ వెలుతురు బాగుండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే కళ్లద్దాలు వాడకుండా సెల్ఫీ దిగాలి.
- మూడో ప్రక్రియలో సెట్ యువర్ యాప్ పిన్ అనే ఆప్షన్లో ఆరు అంకెల పిన్ను రెండు సార్లు ఎంటర్ చేసి పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. దీంతో యాప్లో ఆధార్ ప్రొఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది.
- యాప్లో ఉన్న యాడ్ ఫ్రొఫైల్ బటన్ క్లిక్ చేసి మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ కార్డును కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ ద్వారా ఐదుగురి వరకు ప్రొఫైల్ వివరాలు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
- సెలక్టివ్ షేర్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ సమాచారంలో మీకు కావాల్సిన అంశాలను మాత్రమే షేర్ చేయవచ్చు. షేర్ డిటెయిల్స్ క్లిక్ చేసి మొత్తం డేటాను షేర్ చేయొచ్చు.
- యాప్లో ఆధార్ బటన్ క్లిక్ చేసి మాస్క్డ్ లేదా ఆన్ మాస్క్డ్ ఆధార్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్స్ బటన్ క్లిక్ చేసి లాక్ లేదా అన్లాక్ చేయోచ్చు.
- పైన సెక్యూరిటీ బటన్ క్లిక్ చేసి బయోమెట్రిక్ లాక్, యాప్ పిన్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఆధార్ వివరాలను చివరిసారిగా ఎక్కడ వినియోగించారనే విషయాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
- అలాగే సర్వీసెస్లోకి వెళ్లి ఆధార్లో మొబైల్ నంబర్, అడ్రస్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ యాప్ను ఇంగ్లీష్, తెలుగుతో పాటు మొత్తంగా 14 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. పై అంచున రైట్ సైడ్ ఉన్న మెనూ బటన్ క్లిక్ చేసి ప్రొఫైల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకోవచ్చు.
- ఇక మీ ఆధార్ కార్డును ప్రతిసారీ మీతో తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ కొత్త ఆధార్ యాప్లో డిజిటల్గా ఉంటుంది. మీకు అవసరమైన సందర్భాల్లో దీనిని వాడుకోవచ్చు.
