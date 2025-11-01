నేటి నుంచి UIDAI కొత్త నిబంధనలు - ఆధార్కార్డుల్లో మార్పులు ఇక ఇంటి నుంచే చేసుకోవచ్చు!
17ఏళ్ల లోపు వారికి ఉచిత సేవలు - పాన్కార్డు అనుసంధానానికి తుది గడువు తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 10:55 AM IST
Aadhar Update Online : ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పని సరి అవసరంగా మారిపోయింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు కావాలన్నా, పిల్లలను పాఠశాలల్లో చేర్పించాలన్నా ఆధార్ ప్రామాణికంగా చూస్తున్నారు. ఇక చివరికి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళల ప్రయాణానికి సైతం ఆధార్ గుర్తింపు కార్డుగా పరిగణిస్తున్నారు. కాగా, గతంలో ఆధార్ కార్డు తీసుకుని అప్డేట్ చేయించుకోని వారికి ఇదొక శుభవార్త. బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులతోపాటు గ్రామ సచివాలయాల్లోనూ ఆధార్ నమోదు, మార్పులు, చేర్పుల సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
"బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు" - మంటలు వేగంగా ఎలా వ్యాపిస్తాయి? - బయటపడలేమా?
కొత్తగా ఆధార్ నమోదు చేయడానికి ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. 5 నుంచి 17 ఏళ్లలోపు ఉన్న వారు వేలి ముద్రల అప్డేట్ ఒక సారి ఉచితంగా చేసుకోవచ్చు. ఇక పిల్లల కోసం బాల ఆధార్ నమోదు కేంద్రాలు ప్రతి మండలంలో నాలుగు చొప్పున అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
నవంబర్ 1 నుంచి కొత్త చార్జీలు
ఆధార్ సంస్థ (UIDAI) నవంబరు 1 నుంచి కొన్ని కొత్త నిబంధనలను అమలు చేయనుంది. ఆధార్ ఛార్జీలు పెంచడంతో పాటు ఆధార్ కార్డు వివరాల అప్డేట్ను మరింత సులభతరం చేసింది. చార్జీల విషయానికొస్తే గతంలో డెమోగ్రాఫిక్ (పేరు, పుట్టిన తేదీ) నమోదు రుసుము రూ.50 నుంచి రూ.75 వరకు (50శాతం) పెంచింది. సాధారణ బయోమెట్రిక్ రూ.100 నుంచి రూ.125 (25శాతం)కు, డాక్యుమెంట్ నవీకరణ ఫీజు రూ.50 నుంచి రూ.75 (50శాతం)కు పెంచింది. ఆధార్ సేవల ఛార్జీలు పెంచినప్పటికీ పలు సేవలను ఉచితంగా అందిస్తోంది.
ఆధార్ అప్డేట్ విషయంలో కేంద్రాల వద్ద వరసల్లో నిల్చొనే అవసరం లేకుండా పేరు, అడ్లస్, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబరులో మార్పులను ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. అప్డేట్ ప్రక్రియను మరింత వేగంగా, సురక్షితంగా మార్చడానికే కొత్తగా ఆన్లైన్ విధానాన్ని తీసుకువచ్చినట్లు ఉడాయ్ వెల్లడించింది. బయోమెట్రిక్ తోపాటు, ఐరిస్ అప్డేట్ కోసం తప్పనిసరిగా ఆధార్ సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
పాన్కార్డు అనుసంధానం తప్పనిసరి
ఆధార్ కార్డుల్లో వివరాలను మార్పులు, చేర్పుల కోసం ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డులు తప్పని సరి. పాన్కార్డు, పాస్పోర్టు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సు, రేషన్కార్డు, జనన ధ్రువీకరణ పత్రాల్లాంటి ప్రభుత్వ అధికారిక పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి ఆధార్ వివరాల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకోవచ్చు.
- పేరు, చిరునామా/ఫోన్ నంబరు అప్డేట్కు రూ.75, వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్, ఫొటో అప్డేట్కు రూ.125 ఫీజు ఉంటుంది. 5-7 సంవత్సరాలు, 15-17 ఏళ్ల వయస్సు చిన్నారులకు బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ ఉచితం.
- ఆన్లైన్ డాక్యుమెంట్ అప్డేట్ కోసం 2026 జూన్ 14 వరకు ఉచితంగా, ఆ తర్వాత రూ.75 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- కొత్త ఆధార్ కార్డు కోసం రూ.40 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- పాన్కార్డుతో లింకు తప్పనిసరి
- తాజా నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ పాన్కార్డును ఆధార్తో లింకు చేయాల్సిందే. డిసెంబరు 31 నాటికి అనుసంధానం పూర్చి చేయకపోతే 2026 జనవరి 1 నుంచి పాన్కార్డు చెల్లదని సమాచారం.
- బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలకు కేవైసీ (KYC) చేయడానికి ఇక నుంచి ఆధార్ సరిపోతుంది. ఓటీపీ ద్వారానే కాకుండా వీడియో, ఫేస్ వెరిఫికేషన్తోనూ ఆధార్ కేవైసీని పూర్తి చేయొచ్చు.
అప్పుల ఊబిలో తెలుగు ప్రజలు - తొలి రెండు స్థానాల్లో ఏపీ, తెలంగాణ!
"శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్" - ప్రముఖ ఆలయాలను కలుపుతూ ఆర్టీసీ ప్యాకేజీ!