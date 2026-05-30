అలర్ట్ : నిలిచిపోనున్న "mAadhaar" - కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్న UIDAI
- సూపర్ ఫీచర్లతో అందుబాటులో కొత్త ఆధార్ యాప్ - X వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసిన భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ!
Published : May 30, 2026 at 1:43 PM IST
New Aadhaar App Details in Telugu: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు.. ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. ఇంతటి విలువైన ఆధార్ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ(UIDAI).. mAadhaar అనే మొబైల్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం చాలా మంది దీనిని వాడుతున్నారు. అయితే తాజాగా ఈ యాప్ విషయంలో UIDAI కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే ఈ యాప్ను పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ యాప్ ప్లేస్లో సరికొత్త ఫీచర్లతో కొత్త ఆధార్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ కొత్త యాప్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆధార్ కార్డ్లో వివరాల అప్డేట్ కోసం ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది వాడుతున్నది mAadhaar యాప్. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఈ యాప్ ద్వారా ఆధార్లో వివరాలు మార్చుకోవచ్చు. అయితే, త్వరలో ఈ యాప్ పని చేయదని UIDAI ప్రకటించింది. దీని స్థానంలో వినియోగదారులు కొత్త ఆధార్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. పాత యాప్ కంటే కొత్త యాప్ మరింత స్మార్ట్గా, వేగంగా, పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుందని తెలిపింది.
Say hello to the new #AadhaarApp.— Aadhaar (@UIDAI) May 29, 2026
With enhanced functionality, improved interface, and smarter services, the New Aadhaar App is built to offer a seamless and secure digital experience for every resident.
As the #mAadhaar App retires soon, explore the next generation of Aadhaar… pic.twitter.com/dVUczHmeqR
తేడా ఏంటి?: పాత mAadhaar యాప్లో లాగిన్ అయినప్పుడు పూర్తి వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ కొత్త యాప్లో అలా ఉండదు. భద్రత కోసం దీన్ని పూర్తిగా మార్చేశారు. ఇకపై మీరు ఏదైనా సర్వీస్ కోసం ఆధార్ వివరాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే, ఆ సర్వీస్కు ఎంత సమాచారం అవసరమో అంతే షేర్ అవుతుంది. మీ పూర్తి ప్రొఫైల్ అవతలి వారికి కనిపించదు. దీనివల్ల మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా సేఫ్గా ఉంటాయి.
ఫీచర్లు: ఈ కొత్త యాప్లో కొన్ని అదిరిపోయే ఫీచర్లు వచ్చాయి.
- ఫేస్ అథెంటికేషన్: పాత యాప్లో ఇప్పటివరకు కేవలం ఓటీపీ ద్వారానే లాగిన్ అయ్యేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఫేస్ స్కాన్ చేసి కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు.
- క్యూఆర్ కోడ్ షేరింగ్: హోటల్స్కు వెళ్లినప్పుడు లేదా ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో వెరిఫికేషన్ కోసం మీ పూర్తి ఆధార్ కార్డ్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. యాప్లో ఉండే క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది.
- బయోమెట్రిక్ లాక్: మీ ఫింగర్ ప్రింట్ లేదా కంటి గుర్తులను (Iris) మీరే సొంతంగా లాక్ చేసుకోవచ్చు.
కొత్త యాప్ ద్వారా ఆన్లైన్లో మార్చగలిగే వివరాలు: ఈ కొత్త యాప్ ద్వారా మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్, అడ్రస్ వివరాలు మార్చుకోవడం వంటివి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయితే పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, బయోమెట్రిక్స్, కంటిపాప స్కాన్, ఫొటో వంటివి మార్చడానికి మాత్రం ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిందే.
కొత్త యాప్ను ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి?
- మీ ఫోన్లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుండి ఆధార్ అఫీషియల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- డౌన్లోడ్ చేసిన యాప్ను ఓపెన్ చేయాలి. హోమ్ పేజీలో Begin Journey ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి Register బటన్పై నొక్కాలి.
- ఫస్ట్ స్టెప్లో మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి వ్యాలీడేట్ చేయాలి. అనంతరం సిమ్ వెరిపికేషన్ పూర్తి చేయాలి.
- చివరగా ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. అంటే ఇక్కడ లైవ్ ఫొటో ఉంటుంది.
- అనంతరం 6 డిజిట్ సెక్యూరిటీ పిన్ సెట్ చేసుకోవాలి. అంతే స్క్రీన్ మీద వివరాలు కనిపిస్తాయి. Profile ఆప్షన్లోకి వెళ్లి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆధార్ వివరాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
