అలర్ట్ ​: నిలిచిపోనున్న "mAadhaar" - కొత్త యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలన్న UIDAI

- సూపర్​ ఫీచర్లతో అందుబాటులో కొత్త ఆధార్​ యాప్​ - X వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసిన భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ!

New Aadhaar App Details in Telugu
Published : May 30, 2026 at 1:43 PM IST

New Aadhaar App Details in Telugu: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు.. ఇలా ఎక్కడ ఏ పని జరగాలన్నా ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. ఇంతటి విలువైన ఆధార్ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ(UIDAI).. mAadhaar అనే మొబైల్ యాప్​ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం చాలా మంది దీనిని వాడుతున్నారు. అయితే తాజాగా ఈ యాప్​ విషయంలో UIDAI కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే ఈ యాప్​ను పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ యాప్​ ప్లేస్​లో సరికొత్త ఫీచర్లతో కొత్త ఆధార్​ యాప్​ను తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ కొత్త యాప్‌ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఆధార్ కార్డ్‌లో వివరాల అప్‌డేట్ కోసం ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది వాడుతున్నది mAadhaar యాప్. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఈ యాప్‌ ద్వారా ఆధార్‌‌లో వివరాలు మార్చుకోవచ్చు. అయితే, త్వరలో ఈ యాప్ పని చేయదని UIDAI ప్రకటించింది. దీని స్థానంలో వినియోగదారులు కొత్త ఆధార్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. పాత యాప్ కంటే కొత్త యాప్ మరింత స్మార్ట్‌గా, వేగంగా, పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుందని తెలిపింది.

తేడా ఏంటి?: పాత mAadhaar యాప్‌లో లాగిన్ అయినప్పుడు పూర్తి వివరాలు స్క్రీన్ మీద కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ కొత్త యాప్‌లో అలా ఉండదు. భద్రత కోసం దీన్ని పూర్తిగా మార్చేశారు. ఇకపై మీరు ఏదైనా సర్వీస్ కోసం ఆధార్ వివరాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే, ఆ సర్వీస్‌కు ఎంత సమాచారం అవసరమో అంతే షేర్ అవుతుంది. మీ పూర్తి ప్రొఫైల్ అవతలి వారికి కనిపించదు. దీనివల్ల మీ పర్సనల్​ ఇన్ఫర్మేషన్​ చాలా సేఫ్‌గా ఉంటాయి.

ఫీచర్లు: ఈ కొత్త యాప్‌లో కొన్ని అదిరిపోయే ఫీచర్లు వచ్చాయి.

  • ఫేస్ అథెంటికేషన్: పాత యాప్​లో ఇప్పటివరకు కేవలం ఓటీపీ ద్వారానే లాగిన్ అయ్యేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు ఫేస్​ స్కాన్ చేసి కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు.
  • క్యూఆర్​ కోడ్ షేరింగ్: హోటల్స్‌కు వెళ్లినప్పుడు లేదా ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో వెరిఫికేషన్ కోసం మీ పూర్తి ఆధార్ కార్డ్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. యాప్‌లో ఉండే క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది.
  • బయోమెట్రిక్ లాక్: మీ ఫింగర్ ప్రింట్ లేదా కంటి గుర్తులను (Iris) మీరే సొంతంగా లాక్ చేసుకోవచ్చు.

కొత్త యాప్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మార్చగలిగే వివరాలు: ఈ కొత్త యాప్​ ద్వారా మొబైల్ నంబర్ అప్​డేట్​, అడ్రస్​ వివరాలు మార్చుకోవడం వంటివి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయితే పేరు, పుట్టిన తేదీ, జెండర్, బయోమెట్రిక్స్, కంటిపాప స్కాన్, ఫొటో వంటివి మార్చడానికి మాత్రం ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిందే.

కొత్త యాప్‌ను ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి?

  • మీ ఫోన్‌లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుండి ఆధార్​ అఫీషియల్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • డౌన్​లోడ్​ చేసిన యాప్​ను ఓపెన్​ చేయాలి. హోమ్​ పేజీలో Begin Journey ఆప్షన్​ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేసి Register బటన్​పై నొక్కాలి.
  • ఫస్ట్​ స్టెప్​లో మీ ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్​ చేసి వ్యాలీడేట్​ చేయాలి. అనంతరం సిమ్​ వెరిపికేషన్​ పూర్తి చేయాలి.
  • చివరగా ఫేస్​ అథెంటికేషన్​ పూర్తి చేయాలి. అంటే ఇక్కడ లైవ్​ ఫొటో ఉంటుంది.
  • అనంతరం 6 డిజిట్​ సెక్యూరిటీ పిన్​ సెట్​ చేసుకోవాలి. అంతే స్క్రీన్​ మీద వివరాలు కనిపిస్తాయి. Profile ఆప్షన్​లోకి వెళ్లి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ ఆధార్​ వివరాలు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

