నిమ్మ, చింతపండు పులిహోర రొటీన్ - ఉగాదికి "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" చేయండిలా! - టేస్ట్ అదుర్స్!

ఉగాది స్పెషల్ నోరూరించే "మామిడికాయ పులిహోర" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 17, 2026 at 11:31 AM IST
Mamidikaya Pulihora Recipe : తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజు బొబ్బట్లతో పాటు చాలా మంది పులిహోర ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. నార్మల్గా పులిహోర అనగానే అందరూ నిమ్మకాయ లేదా చింతపండు రసంతో ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ ఉగాదికి ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే "మామిడికాయ చిత్రాన్నం". ఈ సీజన్లో దొరికే పచ్చిమామిడికాయలతో పండక్కి ఇలా పులిహోర ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తినేస్తారు. ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, దీని ప్రిపరేషన్కు పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ మామిడికాయ పులిహోరను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - మామిడికాయ తురుము
- నాలుగు కప్పులు - పొడిపొడిగా వండిన అన్నం
- ఏడెనిమిది - ఎండుమిర్చి
- నాలుగు చెంచాలు - ఆవాలు
- అర చెంచా - మెంతులు
- చిన్న ముక్క - అల్లం
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఆరేడు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- రెండు చెంచాలు - శనగపప్పు
- రెండు చెంచాలు - మినప్పప్పు
- నాలుగు - కరివేపాకు రెబ్బలు
- అర కప్పు - పల్లీలు
- అరచెంచా - పసుపు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో పొడిపొడిగా ఉండేలా అన్నం వండుకోవాలి.
- అన్నం రెడీ అయ్యేలోపు తాజా పచ్చి మామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి. ఈ తురుము అనేది రెండు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, నాలుగు చెంచాల కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఒక చెంచా ఆవాలు, మెంతులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, అందులో అల్లంముక్క, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పోపు కోసం స్టవ్ మీద మళ్లీ అదే కడాయిని ఉంచి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక మిగిలిన ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మంచిగా వేయించుకోవాలి. వేయించేటప్పుడు పల్లీలు మాడకుండా చూసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు తరుగును వేసి దీన్ని చక్కగా వేయించాలి. అన్నీ వేగాక పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవాల మిశ్రమం, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని మామిడికాయ తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేలా సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె లేదా బేషన్లో పొడి పొడిగా వండుకుని చల్లార్చుకున్న రైస్ తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ప్రిపేర్ చేసుకున్న మామిడికాయ తురుము తాలింపును వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే మామిడికాయ చిత్రాన్నం సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే ఉగాది వేళ మీరూ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
