నిమ్మ, చింతపండు పులిహోర రొటీన్ - ఉగాదికి "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" చేయండిలా! - టేస్ట్ అదుర్స్!

ఉగాది స్పెషల్ నోరూరించే "మామిడికాయ పులిహోర" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

Mamidikaya Pulihora Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 11:31 AM IST

Mamidikaya Pulihora Recipe : తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజు బొబ్బట్లతో పాటు చాలా మంది పులిహోర ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. నార్మల్​గా పులిహోర అనగానే అందరూ నిమ్మకాయ లేదా చింతపండు రసంతో ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ ఉగాదికి ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే "మామిడికాయ చిత్రాన్నం". ఈ సీజన్​లో దొరికే పచ్చిమామిడికాయలతో పండక్కి ఇలా పులిహోర ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తినేస్తారు. ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, దీని ప్రిపరేషన్​కు పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ మామిడికాయ పులిహోరను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

మామిడికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - మామిడికాయ తురుము
  • నాలుగు కప్పులు - పొడిపొడిగా వండిన అన్నం
  • ఏడెనిమిది - ఎండుమిర్చి
  • నాలుగు చెంచాలు - ఆవాలు
  • అర చెంచా - మెంతులు
  • చిన్న ముక్క - అల్లం
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రెండు చెంచాలు - శనగపప్పు
  • రెండు చెంచాలు - మినప్పప్పు
  • నాలుగు - కరివేపాకు రెబ్బలు
  • అర కప్పు - పల్లీలు
  • అరచెంచా - పసుపు

బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో పొడిపొడిగా ఉండేలా అన్నం వండుకోవాలి.
  • అన్నం రెడీ అయ్యేలోపు తాజా పచ్చి మామిడికాయలు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకోవాలి. ఈ తురుము అనేది రెండు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలాగే, నాలుగు చెంచాల కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో నాలుగు ఎండుమిర్చి, ఒక చెంచా ఆవాలు, మెంతులు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. అలాగే, అందులో అల్లంముక్క, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పోపు కోసం స్టవ్ మీద మళ్లీ అదే కడాయిని ఉంచి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆయిల్​ లైట్​గా వేడయ్యాక మిగిలిన ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగిన తర్వాత పల్లీలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మంచిగా వేయించుకోవాలి. వేయించేటప్పుడు పల్లీలు మాడకుండా చూసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు తరుగును వేసి దీన్ని చక్కగా వేయించాలి. అన్నీ వేగాక పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవాల మిశ్రమం, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని మామిడికాయ తురుము వేసుకోవాలి.
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • అలాగే, కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేలా సన్నని సెగ మీద కాసేపు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి గిన్నె లేదా బేషన్​లో పొడి పొడిగా వండుకుని చల్లార్చుకున్న రైస్ తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ప్రిపేర్ చేసుకున్న మామిడికాయ తురుము తాలింపును వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే మామిడికాయ చిత్రాన్నం సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే ఉగాది వేళ మీరూ ఓసారి ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా "మామిడికాయ చిత్రాన్నం" ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.

