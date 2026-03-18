శనగపప్పుతో "బొబ్బట్లు" రొటీన్​ - ఇలా "గోధుమరవ్వతో" చేసుకోండి - సూపర్​గా ఉంటాయి!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని "బొబ్బట్లు" - శనగపప్పుతో పనిలేకుండా బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Goduma Rava Bobbatlu
Goduma Rava Bobbatlu (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 2:30 PM IST

Ugadi Special Goduma Rava Bobbatlu: తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాదికి మరికొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఇక ఉగాది అంటే పచ్చడితో పాటు బొబ్బట్లు ఫేమస్​. వీటినే భక్ష్యాలు, పోలీ అంటుంటారు. ఇక బొబ్బట్లు చేయాలంటే శనగపప్పు మస్ట్​. కానీ ఈ పప్పుతో చేసిన వాటిని తింటే చాలా మంది గ్యాస్​ట్రబుల్​తో ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ పప్పుతో స్టఫింగ్​ చేయాలంటే కాస్త కష్టం కూడా. కానీ ఇకపై ఆ ఇబ్బందులు లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా భక్ష్యాలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా గోధుమరవ్వతో. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ బొబ్బట్లు రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా గోధుమ రవ్వ బొబ్బట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Goduma Rava Bobbatlu
Goduma Rava Bobbatlu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • గోధుమరవ్వ - 1 కప్పు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
Goduma Rava Bobbatlu
Goduma Rava Bobbatlu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పసుపు, ఉప్పు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్ద కన్నా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పైన చెప్పిన విధంగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి. అంటే స్టఫింగ్​ ప్రిపేర్​ చేసేవరకు పక్కన ఉంచితే సరిపోతుంది.
  • స్టఫింగ్​ కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి రెండు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక కప్పు రవ్వ కాబట్టి దానికి రెండింతలు వాటర్​ తీసుకోవాలి.
Goduma Rava Bobbatlu
Goduma Rava Bobbatlu (Getty Images)
  • నీరు మరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్పూన్​ నెయ్యి, గోధుమ రవ్వ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి దగ్గరకు ఉడికించాలి.
  • రవ్వ పర్ఫెక్ట్​గా, మెత్తగా కుక్​ అయ్యాక గ్యాస్​ను సిమ్​లో పెట్టి పంచదార వేసి కలిపి మరోసారి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా మెల్ట్​ అయ్యాక మరికాస్త నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి దగ్గరపడుతున్నప్పుడు కొబ్బరి పొడి వేసి కలుపుతూ మరికాసేపు కుక్​ చేయాలి.
  • మిశ్రమం దగ్గరపడి, పాన్​కు అంటుకోకుండా ఉన్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • గోధుమరవ్వ పూర్తిగా చల్లారాక చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని నిమ్మకాయ సైజ్​లో ఉండలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
Goduma Rava Bobbatlu
Goduma Rava Bobbatlu (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ముందే కలుపుకున్న గోధుమపిండిని మరోసారి కలిపి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ గోధుమపిండి ఉండను తీసుకుని అరచేతిలో ఉంచి పూరీ షేప్​లో లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. ఆ పూరీ మధ్యలో రవ్వ ఉండను ఉంచి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టఫింగ్​ చేసిన ఉండను బటర్​ పేపర్​ మీద ఉంచి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ బొబ్బట్టు మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బొబ్బట్టును వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన ఉండలలో రవ్వను ఉంచి భక్ష్యాలుగా చేసి కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే గోధుమరవ్వ బొబ్బట్లు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Goduma Rava Bobbatlu
Goduma Rava Bobbatlu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • గోధుమరవ్వ, పిండి, నీళ్లు, పంచదార అన్నింటినీ కొలవడానికి ఒకటే కప్పు లేదా గ్లాస్​ను ఉపయోగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బొబ్బట్లు పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి.
  • పంచదార వద్దనుకుంటే బెల్లం పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే రవ్వ పూర్తిగా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే బెల్లం లేదా పంచదార వేసుకోవాలి.

