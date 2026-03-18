శనగపప్పుతో "బొబ్బట్లు" రొటీన్ - ఇలా "గోధుమరవ్వతో" చేసుకోండి - సూపర్గా ఉంటాయి!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని "బొబ్బట్లు" - శనగపప్పుతో పనిలేకుండా బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : March 18, 2026 at 2:30 PM IST
Ugadi Special Goduma Rava Bobbatlu: తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాదికి మరికొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఇక ఉగాది అంటే పచ్చడితో పాటు బొబ్బట్లు ఫేమస్. వీటినే భక్ష్యాలు, పోలీ అంటుంటారు. ఇక బొబ్బట్లు చేయాలంటే శనగపప్పు మస్ట్. కానీ ఈ పప్పుతో చేసిన వాటిని తింటే చాలా మంది గ్యాస్ట్రబుల్తో ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ పప్పుతో స్టఫింగ్ చేయాలంటే కాస్త కష్టం కూడా. కానీ ఇకపై ఆ ఇబ్బందులు లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా భక్ష్యాలు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా గోధుమరవ్వతో. అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ బొబ్బట్లు రుచి అద్భుతంగా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా గోధుమ రవ్వ బొబ్బట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- గోధుమరవ్వ - 1 కప్పు
- పంచదార - 2 కప్పులు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి పసుపు, ఉప్పు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్ద కన్నా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పైన చెప్పిన విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి. అంటే స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసేవరకు పక్కన ఉంచితే సరిపోతుంది.
- స్టఫింగ్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి రెండు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక కప్పు రవ్వ కాబట్టి దానికి రెండింతలు వాటర్ తీసుకోవాలి.
- నీరు మరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్పూన్ నెయ్యి, గోధుమ రవ్వ వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి దగ్గరకు ఉడికించాలి.
- రవ్వ పర్ఫెక్ట్గా, మెత్తగా కుక్ అయ్యాక గ్యాస్ను సిమ్లో పెట్టి పంచదార వేసి కలిపి మరోసారి కుక్ చేసుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా మెల్ట్ అయ్యాక మరికాస్త నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి దగ్గరపడుతున్నప్పుడు కొబ్బరి పొడి వేసి కలుపుతూ మరికాసేపు కుక్ చేయాలి.
- మిశ్రమం దగ్గరపడి, పాన్కు అంటుకోకుండా ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- గోధుమరవ్వ పూర్తిగా చల్లారాక చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని నిమ్మకాయ సైజ్లో ఉండలుగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ముందే కలుపుకున్న గోధుమపిండిని మరోసారి కలిపి కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ గోధుమపిండి ఉండను తీసుకుని అరచేతిలో ఉంచి పూరీ షేప్లో లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఆ పూరీ మధ్యలో రవ్వ ఉండను ఉంచి క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టఫింగ్ చేసిన ఉండను బటర్ పేపర్ మీద ఉంచి నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ బొబ్బట్టు మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బొబ్బట్టును వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన ఉండలలో రవ్వను ఉంచి భక్ష్యాలుగా చేసి కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే గోధుమరవ్వ బొబ్బట్లు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- గోధుమరవ్వ, పిండి, నీళ్లు, పంచదార అన్నింటినీ కొలవడానికి ఒకటే కప్పు లేదా గ్లాస్ను ఉపయోగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బొబ్బట్లు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి.
- పంచదార వద్దనుకుంటే బెల్లం పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే రవ్వ పూర్తిగా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే బెల్లం లేదా పంచదార వేసుకోవాలి.
