ఉగాది స్పెషల్ "నేతి బొబ్బట్లు' - నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతాయి!
ఉగాదికి బొబ్బట్లు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 11:51 AM IST
Bobbatlu making process step by step : తెలుగు వారి తొలి పండగ ఉగాది. ఈ పర్వదినం పేరు చెప్పగానే మనకు పచ్చడి, బొబ్బట్లు గుర్తుకొస్తాయి. ఈ బొబ్బట్లను పూరన్పోలీ, భక్ష్యాలు, ఒబ్బట్టు, పోలెలు అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా ఉండి తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. అయితే వీటిని చేయడం అందరికీ రాదు. కొంతమందికి గట్టిగా వస్తే, మరికొందరికి మధ్యలో విరుగుతుంటాయి. అలాంటివారు ఈ పద్ధతిని పాటించి చేస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. మరి లేట్ చేయకుండా నేతి బొబ్బట్లు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - ఒక కప్పు
- మైదాపిండి - ఒక కప్పు లేదా గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నెయ్యి - సరిపడా
- బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు శనగపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నానబెట్టిన శనగపప్పు, కప్పు నీళ్లు పోయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో ఉడికించిన శనగపప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు మైదాపిండి, చిటికెడు ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ చపాతీ పిండి కంటే కాస్త లూజ్గా కలపాలి. ఆపైన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి అప్లై చేసి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం పూర్ణం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమం, ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం తురుము వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ కరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం కరిగి ముద్దగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పూర్ణాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా మైదాపిండిని కూడా కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నెయ్యి అప్లై చేసిన కవర్పై పిండి ముద్దను ఉంచి ఆపైన పూర్ణం మిశ్రమాన్ని పెట్టి క్లోజ్ చేయాలి. ఆపైన మరో కవర్ ఉంచి పూరీ మాదిరిగా చేతితో వత్తుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్పై బొబ్బట్టును వేయాలి. ఆపైన నెయ్యి అప్లై చేసి ఓ వైపు కాల్చుకోవాలి. మరోవైపు టర్న్ చేసి నెయ్యి అప్లై చేసి రెండు వైపులా కాల్చి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఉగాది స్పెషల్ నేతి బొబ్బట్లు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ బొబ్బట్లను ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
