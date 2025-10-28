ETV Bharat / offbeat

ఉడిపి స్టైల్​ "వెజ్​ పులావ్​" - ఈ మసాలా పేస్ట్​ వేసి చేస్తే అద్భుతం - లంచ్​బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​!

-పిల్లలకు నచ్చేలా వెజ్​ పులావ్​ రెసిపీ - ఈ స్టైల్లో చేసుకుంటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Udupi Style Veg Pulao
Udupi Style Veg Pulao (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Udupi Style Veg Pulao: వెజ్​ పులావ్​ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. రకరకాల కూరగాయలు వేసి చేసే దీనిని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే వెజ్​ పులావ్​ను కూడా చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. కానీ ఉడిపి స్టైల్లో చేసే పులావ్​కు మాత్రం సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రత్యేక మసాలా వేసి చేసే ఈ పులావ్​ను చిల్డ్​ రైతాతో కలుపుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే చాలా మందికి దీనిని ఇంట్లో చేయడం రాదు. అలాంటివారి కోసమే ఇంట్లోనే చేసుకునేలా ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. పైగా దీనిని ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా చేసుకోవచ్చు. కార్తికమాసంలో ఉల్లి తినని వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్​. ఈ పులావ్​ను ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లకు పెడితే కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఉడిపి స్టైల్​ వెజ్​ పులావ్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పేస్ట్​ కోసం:

  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 3
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • అనాస పువ్వు - 1
  • మిరియాల - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
Udupi Style Veg Pulao
బిర్యానీ మసాలా (Getty Images)

పులావ్​ కోసం:

  • నూనె - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • పుదీనా తరుగు - పిడికెడు
  • క్యారెట్​ - 1
  • ఫ్రెంచ్​ బీన్స్​ - 4
  • టమాటా - 1
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • బఠాణీ - 2 టేబుల్​స్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పంచదార - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బాస్మతీ బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • నెయ్యి - 1 టీస్పూన్​
Udupi Style Veg Pulao
బాస్మతీ బియ్యం (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఆలుగడ్డ, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి వాటర్​తో కడిగి మరీ పెద్దగా కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా, ఫ్రెంచ్​ బీన్స్​, కొత్తిమీర, పుదీనాను కూడా సన్నగా తరగాలి.
  • మసాలా పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, సోంపు, జీలకర్ర, అనాసపువ్వు, మిరియాలు, ధనియాలు, పచ్చిమిర్చి, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత పులావ్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకులు, కొద్దిగా పుదీనా తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
Udupi Style Veg Pulao
కూరగాయలు (Getty Images)
  • పుదీనా వేగిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పేస్ట్​ వేసి అడుగుపట్టకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • మసాలా పేస్ట్​ మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత క్యారెట్​, ఆలూ ముక్కలు, బీన్స్​ తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి. అనంతరం అర కప్పు వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు, ప్రోజెన్​ బఠాణీ, కొత్తిమీర తరుగు, పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి.
Udupi Style Veg Pulao
పుదీనా - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత నానిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • అనంతరం రెండున్నర కప్పుల వేడి నీటిని పోసి, నిమ్మరసం యాడ్​ చేసి అంతా కలిసేలా నిధానంగా మిక్స్​ చేసుకుని ఆపైన కాస్త పుదీనా తరుగు చల్లి మూత పెట్టి దగ్గరపడే వరకు హై ఫ్లేమ్​లో, రైస్​ ఉడుకుపట్టిన తర్వాత సిమ్​లో ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఓ అరగంట తర్వాత మూత తీసి పైన నెయ్యి, పుదీనా తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉడిపి స్టైల్​ వెజ్​ పులావ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Udupi Style Veg Pulao
వెజ్​ పులావ్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ వెజ్​ పులావ్​ను కుక్కర్​లో కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • పచ్చిమిర్చి పైన చెప్పినన్ని కాకుండా మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

