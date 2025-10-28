ఉడిపి స్టైల్ "వెజ్ పులావ్" - ఈ మసాలా పేస్ట్ వేసి చేస్తే అద్భుతం - లంచ్బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్!
-పిల్లలకు నచ్చేలా వెజ్ పులావ్ రెసిపీ - ఈ స్టైల్లో చేసుకుంటే కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : October 28, 2025 at 2:56 PM IST
Udupi Style Veg Pulao: వెజ్ పులావ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. రకరకాల కూరగాయలు వేసి చేసే దీనిని పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే వెజ్ పులావ్ను కూడా చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. కానీ ఉడిపి స్టైల్లో చేసే పులావ్కు మాత్రం సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రత్యేక మసాలా వేసి చేసే ఈ పులావ్ను చిల్డ్ రైతాతో కలుపుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే చాలా మందికి దీనిని ఇంట్లో చేయడం రాదు. అలాంటివారి కోసమే ఇంట్లోనే చేసుకునేలా ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. పైగా దీనిని ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా చేసుకోవచ్చు. కార్తికమాసంలో ఉల్లి తినని వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్. ఈ పులావ్ను ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు, పిల్లల లంచ్ బాక్స్లకు పెడితే కడుపునిండా తినేస్తారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఉడిపి స్టైల్ వెజ్ పులావ్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పేస్ట్ కోసం:
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- అనాస పువ్వు - 1
- మిరియాల - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
పులావ్ కోసం:
- నూనె - 6 టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- పుదీనా తరుగు - పిడికెడు
- క్యారెట్ - 1
- ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - 4
- టమాటా - 1
- ఆలుగడ్డ - 1
- బఠాణీ - 2 టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పంచదార - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బాస్మతీ బియ్యం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- నెయ్యి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఆలుగడ్డ, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి వాటర్తో కడిగి మరీ పెద్దగా కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా, ఫ్రెంచ్ బీన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనాను కూడా సన్నగా తరగాలి.
- మసాలా పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, సోంపు, జీలకర్ర, అనాసపువ్వు, మిరియాలు, ధనియాలు, పచ్చిమిర్చి, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత పులావ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకులు, కొద్దిగా పుదీనా తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
- పుదీనా వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పేస్ట్ వేసి అడుగుపట్టకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- మసాలా పేస్ట్ మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత క్యారెట్, ఆలూ ముక్కలు, బీన్స్ తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి. అనంతరం అర కప్పు వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- 10 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు, ప్రోజెన్ బఠాణీ, కొత్తిమీర తరుగు, పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత నానిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- అనంతరం రెండున్నర కప్పుల వేడి నీటిని పోసి, నిమ్మరసం యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా నిధానంగా మిక్స్ చేసుకుని ఆపైన కాస్త పుదీనా తరుగు చల్లి మూత పెట్టి దగ్గరపడే వరకు హై ఫ్లేమ్లో, రైస్ ఉడుకుపట్టిన తర్వాత సిమ్లో ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఓ అరగంట తర్వాత మూత తీసి పైన నెయ్యి, పుదీనా తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు చల్లి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉడిపి స్టైల్ వెజ్ పులావ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ వెజ్ పులావ్ను కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు.
- పచ్చిమిర్చి పైన చెప్పినన్ని కాకుండా మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
టేస్టీ "క్వినోవా కట్లెట్స్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - డీప్ఫ్రైతో పనిలేదు!
నోరూరించే "వెజ్ చికెన్ 555" - ఈ వెరైటీ రెసిపీని ఇవాళే చేసేయండి!