ETV Bharat / offbeat

ఎండల్లో చల్ల చల్లని "సొరకాయ మజ్జిగ చారు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ అద్భుతం!

- ఉడుపి స్టైల్​లో నోరూరించే "మజ్జిగ పులుసు" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Udupi Style Sorakaya Majjiga Charu : ఎండాకాలం అందరూ ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే రోజువారీ డైట్​లో పండ్ల నుంచి కూరగాయల వరకు సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవి ఉండేలా చూసుకుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో పెరుగు ముందు ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే, పెరుగును డైలీ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. దాంతో చాలా మంది పెరుగుతో వివిధ వెరైటీల్లో మజ్జిగ చారు రెడీ చేసుకుని కమ్మగా ఆరగిస్తుంటారు.

ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటిదే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సొరకాయతో తయారు చేసే టేస్టీ టేస్టీ "మజ్జిగ చారు". ఉడుపి స్టైల్​లో మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతోనే క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఉప్పు, కారాలు లేకుండా తక్కువ నూనెతో సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - 600 ఎంఎల్
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • ఒక టేబుల్​ స్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యం
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒకటీస్పూన్ - మిరియాలు
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • సొరకాయ - ఒకటి
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • పిడికెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, మిరియాలు, ఆవాలు, సన్నని అల్లం ముక్కలు, బియ్యం, పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో చెక్కు తీసేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి కాస్త మందంగా, పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • అనంతరం అందులో ఉండే గింజలు, మెత్తని దూదిలాంటి చాకుతో తీసేసి చిన్న చిన్న క్యూబ్స్​లా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ సొరకాయ ముక్కల క్వాంటిటీ ఐదు కప్పులు ఉండేలా చూసుకోవాలి. నెక్ట్స్ కట్ చేసుకున్న సొరకాయ ముక్కలను ఒక పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ఎనిమిది కప్పుల మంచి నీళ్లు, కరివేపాకు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • తర్వాత ఆ గిన్నెను మూతపెట్టి స్టవ్ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో సొరకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అలాగని మరీ మెత్తగా మగ్గించవద్దని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇవి ఉడికేలోపు మిక్సీ జార్​లో అరగంటపాటు నానబెట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ సొరకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి పేస్ట్​ను వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను హై-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు పొంగులు వచ్చేంతే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇది చల్లారేలోపు ఒక గిన్నెలో పుల్లని పెరుగును తీసుకుని విస్కర్​తో ఉండలు లేకుండా బాగా చిలికి కొన్ని నీళ్లు పోసి పలుచగా చేయాలి.
  • అనంతరం చిలికిన పెరుగును చల్లారిన సొరకాయ మిశ్రమంలో పోసుకోవాలి. అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, మూడు నుంచి నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పెరుగు చారు కన్సిస్టెన్సీ అనేది సాంబార్​లా గరిటె జారుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :

  • రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు - నెయ్యి/నూనె
  • నాలుగైదు - ఎండుమిర్చి
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక అందులో ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మజ్జిగ పులుసులో వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఉడుపి స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "సొరకాయ మజ్జిగ" చారు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి సమ్మర్​లో ఈ పద్ధతిలో మజ్జిగ పులుసు చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.

TAGGED:

SUMMER SPECIAL MAJJIGA CHARU
MAJJIGA PULUSU PREPARATION
HOW TO MAKE MAJJIGA CHARU
ఉడుపి స్టైల్ సొరకాయ మజ్జిగ చారు
UDUPI STYLE SORAKAYA MAJJIGA CHARU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.