ఉడుపి స్టైల్ వంకాయ "రస్వాంగి" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి అవసరం లేకుండానే అద్దిరిపోతుంది!
Published : December 22, 2025 at 10:47 AM IST
Brinjal Rasavangi Recipe : వంకాయలతో చేసిన వంటకాలను చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే మీరు ఇప్పటి వరకు వీటితో ఎన్నో రకాల వెరైటీ కర్రీలు చేసి ఉంటారు. కానీ ఈసారి కొత్తగా ఉడుపి స్టైల్ రస్వాంగిని ట్రై చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. అద్భుతమైన రుచితో ఇది నోరూరిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే ఈ రెసిపీ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. అంతేకాక ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా దీన్ని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి నోరూరించే రస్వాంగి కూరను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తెల్ల వంకాయలు - 350 గ్రాములు
- దాల్చినచెక్క- 1
- శనగపప్పు -1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 12
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- ఇంగువ - 3 చిటికెడ్లు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- బెల్లం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 350 గ్రాముల తెల్ల వంకాయలను శుభ్రంగా కడాగాలి. ఆ తర్వాత ఒక్కో వంకాయను నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి ఉప్పు, పసుపు కలిపిన నీళ్లలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండులోంచి కప్పున్నర వరకు రసం వచ్చేలా వాటర్ యాడ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక దాల్చిన చెక్క, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు వేయాలి. అలాగే పావు స్పూన్ మెంతులు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 10 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి
- ఇందులోనే పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. అదేవిధంగా మూడు చిటికెడ్ల ఇంగువ యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి వంకాయలను 17 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- వంకాయలు మగ్గిన తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 4 నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 18 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 18 నిమిషాల తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఉడుపి స్టైల్ రస్వాంగి రెడీ అయినట్లే! వేడివేడి అన్నంలో ఈ కర్రీ వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
